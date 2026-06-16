Οι περιοδείες του Κ.Μ, ο Αλέξης, ο Νίκος και το Λουξεμβούργο, το deal για το Attica Group το καλοκαίρι και οι εκλογές, επενδυτής στην Τράπεζα Χανίων, ένας εφοπλιστικός εμφύλιος

Ο Αλέξης, ο Νίκος και το Λουξεμβούργο

Ζόρια και Πρωτόπαπας

Συνέδριο

Οι περιοδείες

Τι λέει σε βουλευτές ο Μητσοτάκης

Στο Νιάρχος η δεξίωση της Πρεσβείας

Οι διεργασίες του Ιατρικού Συλλόγου

Κλείσιμο

Νέος ισχυρός επενδυτής για την Τράπεζα Χανίων

Due diligence του Θ. Κυριακού στον ακτοπλοϊκό όμιλο Attica Group

Ακτοπλοΐα: Οι αυξήσεις άρχισαν από τα φορτηγά και έπεται συνέχεια

Με 4,17 ευρώ ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για ΑΔΜΗΕ

Αν διαβάσεις τους σοβαρούς και πιο αντικειμενικούς διεθνείς παρατηρητές και τα μεγάλα ξένα media φαίνεται περισσότερο ως μια σχεδόν αναγκαστική απόφαση των Αμερικανών και της προεδρίας Τραμπ λόγω των ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται το Φθινόπωρο. Μόνο οφέλη δεν μπορεί να βρει κανείς στην αμερικανική πλευρά απ’ όλο αυτό τον τρομακτικά δαπανηρό πόλεμο, αλλά ας περιμένουμε λίγες ημέρες να «κρυώσει» η συμφωνία. Στα δικά μας τώρα αυτό που ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές την ερχόμενη Aνοιξη αλλά από τις 15 Ιουνίου, δηλαδή 10 μήνες νωρίτερα πηγαίνει περιοδείες όπου η ΝΔ δεν πάει τόσο καλά σε νούμερα, εσείς το θεωρείτε τυχαίο; Εγώ πάντως κάτι υποπτεύομαι ότι δεν είναι κι έτσι ακριβώς με τον χρόνο των εκλογών, αλλά θα δείξει. Κατά τα λοιπά νέα της ημέρας, χθες η απόφαση του Αρείου Πάγου να μην αποφυλακίσει τον Γιωτόπουλο ένα έτος νωρίτερα από το όριο της 25ετίας, θέμα περισσότερο εντυπώσεων αφού θεωρώ ότι κάποιος που έκατσε 24 χρόνια μέσα θα κάτσει κι άλλο ένα. Τώρα τα δημοσκοπικά τα βλέπετε, συνεχίζεται το trend και παγιώθηκε η δεύτερη θέση στον Τσίπρα και νομίζω ότι και ο Νίκος μας είναι για χάλκινο, άρα Europa League. Μια χαρά είναι, τι άλλο θέλει, στο βάθρο ανεβαίνει.-Από επαγγελματική περιέργεια πήγα στο Gemini και το ρώτησα σε ποιες χώρες της Ευρώπης παρέχονται δωρεάν οι κρατικές συγκοινωνίες και είδα ότι ως χώρα ολόκληρη στο Λουξεμβούργο και στη Μάλτα (687.000 και 570.000 κάτοικοι αντιστοίχως, δηλαδή περίπου μισή Θεσσαλονίκη), στο Βελιγράδι, στο Ταλίν και σε κάτι μικρές επαρχιακές πόλεις της Γαλλίας όπως το Μονπελιέ (500.000 κάτοικοι), η Δουνκέρκη (86.000) ενώ στη Λισαβόνα το δωρεάν μέτρο ισχύει για κάτω των 18 ετών. Και να αθροιστούν όλες οι χώρες και οι πόλεις μαζί που ισχύει το μέτρο στην Ευρώπη δεν κάνουν ούτε μια Αθήνα απ’ ό,τι βλέπω. Μάλλον πιο εύκολο είναι να συγχωνευτούν ο Νίκος με τον Αλέξη. Πασοκαλέξ, κανονικά…-Μιας και έπιασα το ΠΑΣΟΚ να πω ότι στις εκλογές του 2023 ήρθε τέταρτο στο λεκανοπέδιο - εκτός από την περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, όπου επίσης δεν διέπρεψε, απλώς τερμάτισε τρίτο. Τότε το πέρασε και το ΚΚΕ, το οποίο ως γνωστόν διατηρεί «διαχρονικά» σταθερές δυνάμεις στην περιοχή. Τώρα ο φόβος της Χαριλάου Τρικούπη συνδέεται με το σενάριο να τερματίσει πέμπτο, αφού στην εξίσωση μπαίνει σφήνα και η «Ελπίδα» της Καρυστιανού. Γι’ αυτό και άρχισαν να τρέχουν… ολίγον πανικόβλητοι σε κάθε γειτονιά της Αττικής. Θαύματα δεν γίνονται αλλά κουτσά-στραβά κάτι ελπίζουν ότι θα καταφέρουν. Έτσι κάλεσαν στη Χαριλάου Τρικούπη ακόμη και στελέχη των οποίων η σχέση τους με τον Ανδρουλάκη δεν ήταν η καλύτερη από τις εσωκομματικές εκλογές μέχρι σήμερα. Ο Χρήστος Πρωτόπαπας για παράδειγμα ως βασικός παίκτης στο επιτελείο Δούκα, όταν ο Δήμαρχος ήταν υποψήφιος πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ, ζήτημα αν αντάλλαξε μια κουβέντα με τον πρόεδρο Νίκο από τις εσωκομματικές κόντρες του 2024 για την εκλογή ηγεσίας μέχρι το φετινό συνέδριο.-Οι πάγοι άρχισαν να λιώνουν εκεί, γύρω στο Συνέδριο και πριν από λίγες ημέρες ο Πρωτόπαπας άρχισε να πυκνώνει τις εμφανίσεις του στη Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα χθες, το απόγευμα της Δευτέρας, ανέλαβε και επισήμως τον συντονισμό της μάχης στην Α’ Αθήνας, σκοπεύοντας να απευθυνθεί σε όλες τις «τάσεις» ζητώντας τους να βάλουν πλάτη με στόχο τα μικρά προεκλογικά… θαύματα. Κάποιοι και λογικά στοιχηματίζουν πάντως ότι μάλλον δεν του άρεσε του Δούκα και πολύ η ιδέα της επιστροφής του έμπειρου Πρωτόπαπα στη Χαριλάου Τρικούπη.-Άλλαξε πλάνο στους συνεργάτες του ο Μητσοτάκης χθες και αποφάσισε να κάνει σήμερα περιοδεία στην Ανατολική και όχι στη Δυτική Αττική. Ο βασικός λόγος είναι ότι θέλει οι περιοδείες του να συνδέονται με έργα και παραδοτέα και στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής δεν ήταν έτοιμη η διαδικασία για τις υπογραφές που αφορούν στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Σήμερα από το απόγευμα και μετά θα πάει στα αντιπλημμυρικά έργα που γίνονται στον λόφο Κόρμπι, μετά θα πάει στο κέντρο υγείας της Βάρης ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί να μιλήσει σε καφέ της Βούλας. Πέρα από τα αστικά κέντρα, η ΝΔ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια όπου τα ποσοστά της είναι χαμηλότερα. Αυτή την εβδομάδα βγάζει βαριά ονόματα για περιοδείες σε νομούς της Δυτικής Ελλάδας, με ορόσημο την πολιτική ακαδημία της Πέμπτης στο Αγρίνιο. Στην Αιτωλοακαρνανία θα πάει ο γραμματέας Κώστας Κυρανάκης μαζί με τον Βασίλη Κικίλια, στην Αχαΐα ο Πιερρακάκης με τους υφυπουργούς Νίκο Παπαϊωάννου και Σταύρο Καλαφάτη, στην Ηλεία ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με τη Σέβη Βολουδάκη. Μάλιστα την Τετάρτη ο Πιερρακάκης εγκαινιάζει και τα νέα γραφεία της οργάνωσης της ΝΔ στην Πάτρα.-Αυτές τις μέρες παράλληλα ο Μητσοτάκης έχει συστηματοποιήσει και τα ραντεβού του με βουλευτές της ΝΔ. Σε αυτά γίνεται και αρκετή συζήτηση για το πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ, όπου φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξουν παρεμβάσεις για το τεκμήριο των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και στην προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων. Αυτό το κλίμα έπιασε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης που πέρασε προ ημερών από το Μαξίμου, μεταξύ άλλων.-Άρχισαν να φεύγουν οι προσκλήσεις από την αμερικανική πρεσβεία για την καθιερωμένη δεξίωση της 4ης Ιουλίου η οποία φέτος θα γίνει στις 2/7, στις 19:30 το απόγευμα. Ο χώρος της δεξίωσης δεν θα είναι η αυλή της πρεσβευτικής κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, αλλά το Κέντρο Πολιτισμού του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που είναι επίσης glamorous. Ως ένδυμα στην πρόσκληση αναφέρεται το κοκτέιλ.-Κράτησε τις δυνάμεις της σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο η ΝΔ στον ιατρικό χώρο. Η παράταξη του Πατούλη βγήκε άνετα πρώτη στις εκλογές του ΙΣΕ, με σχεδόν 20 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο, ενώ οι 10 μονάδες που έχασε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση πήγαν σε μία άλλη παράταξη που αποτελείται και πάλι από νεοδημοκράτες. Ο Πατούλης είχε μάλιστα και την καθαρή στήριξη του Άδωνι, ο οποίος επίσης φρόντισε να κλείσουν διάφορα μέτωπα που είχαν ανοίξει με δυνατά ονόματα του ιατρικού χώρου. Πάντως το μεγάλο σχέδιο που καταλαβαίνω ότι εξελίσσεται έχει να κάνει και με τις εκλογές στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπου μαίνεται η κόντρα του Άδωνι με τον νυν πρόεδρο Θανάση Εξαδάκτυλο. Ένα σενάριο επί τάπητος προβλέπει πιθανή μετακίνηση του Γιώργου Πατούλη στην προεδρία του ΠΙΣ, ενώ στην προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θα μπορούσε να αναλάβει από την παράταξη Πατούλη ο γνωστός καρδιολόγος Κώστας Τούτουζας.-Πάμε τώρα στα νέα της αγοράς όπου έχουμε εξελίξεις σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχάς στην Τράπεζα Χανίων, όπου χθες παραιτήθηκε “για προσωπικούς λόγους” όπως αναφέρει στο σχετικό κείμενο, ο Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος Ιωάννης Μίχος ο οποίος φέρεται να εκπροσωπούσε το fund Wenger, τσεχικών συμφερόντων με έδρα τη Μάλτα. Να σημειώσουμε πως η Τράπεζα της Ελλάδος είναι πάνω από τη Χανίων, παρακολουθεί και έχει πλήρη εικόνα των εξελίξεων, καθώς έχει εκδηλωθεί νέο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο κρίνεται ισχυρό και ουσιαστικό.-Tο ενδιαφέρον του Θ. Κυριακού να εξαγοράσει τον ακτοπλοϊκό όμιλο Attica Group τα έχουμε επισημάνει από το Dark Room, εδώ και αρκετές εβδομάδες. Τα νεότερα είναι ότι οι συνθήκες ωριμάζουν και τόσο η πλευρά Κυριακού όσο και της Τράπεζας Πειραιώς συζητούν σε καλό κλίμα για μια συμφωνία. Οι δυο πλευρές είναι στη διαδικασία του due diligence που σημαίνει ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει πέσει ένα τίμημα που κρίθηκε καταρχάς ικανοποιητικό. Δεν είμαστε ακόμη στο σημείο που πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένη τη συμφωνία καθώς, όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο μεγάλο deal δεν μπορεί να γίνει ούτε μέσα στο κατακαλόκαιρο ούτε σε περίοδο εκλογών. Οπότε ραντεβού από Σεπτέμβριο για τα περαιτέρω.-Και με την ευκαιρία που ο λόγος είναι για την ακτοπλοΐα, να προσθέσω πως ενώ οι νησιώτες και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βγάλουν το καλοκαίρι με το κόστος στα ύψη, οι ακτοπλοϊκές που ζορίζονται οικονομικά και αναμένεται να επιβαρυνθούν τον Ιούνιο με επιπλέον 26 εκατομμύρια ευρώ λόγω της αυξημένης τιμής των καυσίμων, ενημέρωσαν εγγράφως στις 10 του μήνα, για αυξήσεις 12% στα ναύλα των φορτηγών από τις 16 Ιουνίου. Έξι ημέρες προειδοποίηση. Ναι μεν, οι αυξήσεις αφορούν τα φορτηγά, θεωρητικά, γιατί στην πράξη όλοι γνωρίζουν ότι τα επιπλέον κόστη δεν μένουν στις μεταφορικές εταιρείες. Ταξιδεύουν μαζί με τα εμπορεύματα, περνούν στα ράφια και τελικά καταλήγουν στον καταναλωτή. Και μπορεί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν να γλύκανε τις ανησυχίες και να έδωσε ψυχολογική ανάσα στην παγκόσμια οικονομία, όμως μέχρι να επιστρέψουν οι τιμές των καυσίμων στα προ πολέμου επίπεδα θα περάσουν μήνες.-Ανοίγει σήμερα Τρίτη με τιμή 4,17 ευρώ (όσο το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής) το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ύψους έως 530 εκατ. ευρώ. Η αγορά καλείται σήμερα με τις προσφορές να απορροφήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ, το μερίδιο δηλαδή που αντιστοιχεί στην ελεύθερη διασπορά (48,9%) της εισηγμένης.