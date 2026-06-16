Οι περιοδείες του Κ.Μ, ο Αλέξης, ο Νίκος και το Λουξεμβούργο, το deal για το Attica Group το καλοκαίρι και οι εκλογές, επενδυτής στην Τράπεζα Χανίων, ένας εφοπλιστικός εμφύλιος
Οι περιοδείες του Κ.Μ, ο Αλέξης, ο Νίκος και το Λουξεμβούργο, το deal για το Attica Group το καλοκαίρι και οι εκλογές, επενδυτής στην Τράπεζα Χανίων, ένας εφοπλιστικός εμφύλιος
Χαίρετε, τα καλά νέα της ημέρας (από προχθές τα μεσάνυχτα) είναι η επικείμενη υπογραφή εκεχειρίας και ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή που παρά τα προβλήματα και τις παλινωδίες μοιάζει πιο κοντά από ποτέ
Αν διαβάσεις τους σοβαρούς και πιο αντικειμενικούς διεθνείς παρατηρητές και τα μεγάλα ξένα media φαίνεται περισσότερο ως μια σχεδόν αναγκαστική απόφαση των Αμερικανών και της προεδρίας Τραμπ λόγω των ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται το Φθινόπωρο. Μόνο οφέλη δεν μπορεί να βρει κανείς στην αμερικανική πλευρά απ’ όλο αυτό τον τρομακτικά δαπανηρό πόλεμο, αλλά ας περιμένουμε λίγες ημέρες να «κρυώσει» η συμφωνία. Στα δικά μας τώρα αυτό που ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές την ερχόμενη Aνοιξη αλλά από τις 15 Ιουνίου, δηλαδή 10 μήνες νωρίτερα πηγαίνει περιοδείες όπου η ΝΔ δεν πάει τόσο καλά σε νούμερα, εσείς το θεωρείτε τυχαίο; Εγώ πάντως κάτι υποπτεύομαι ότι δεν είναι κι έτσι ακριβώς με τον χρόνο των εκλογών, αλλά θα δείξει. Κατά τα λοιπά νέα της ημέρας, χθες η απόφαση του Αρείου Πάγου να μην αποφυλακίσει τον Γιωτόπουλο ένα έτος νωρίτερα από το όριο της 25ετίας, θέμα περισσότερο εντυπώσεων αφού θεωρώ ότι κάποιος που έκατσε 24 χρόνια μέσα θα κάτσει κι άλλο ένα. Τώρα τα δημοσκοπικά τα βλέπετε, συνεχίζεται το trend και παγιώθηκε η δεύτερη θέση στον Τσίπρα και νομίζω ότι και ο Νίκος μας είναι για χάλκινο, άρα Europa League. Μια χαρά είναι, τι άλλο θέλει, στο βάθρο ανεβαίνει.
Ο Αλέξης, ο Νίκος και το Λουξεμβούργο-Από επαγγελματική περιέργεια πήγα στο Gemini και το ρώτησα σε ποιες χώρες της Ευρώπης παρέχονται δωρεάν οι κρατικές συγκοινωνίες και είδα ότι ως χώρα ολόκληρη στο Λουξεμβούργο και στη Μάλτα (687.000 και 570.000 κάτοικοι αντιστοίχως, δηλαδή περίπου μισή Θεσσαλονίκη), στο Βελιγράδι, στο Ταλίν και σε κάτι μικρές επαρχιακές πόλεις της Γαλλίας όπως το Μονπελιέ (500.000 κάτοικοι), η Δουνκέρκη (86.000) ενώ στη Λισαβόνα το δωρεάν μέτρο ισχύει για κάτω των 18 ετών. Και να αθροιστούν όλες οι χώρες και οι πόλεις μαζί που ισχύει το μέτρο στην Ευρώπη δεν κάνουν ούτε μια Αθήνα απ’ ό,τι βλέπω. Μάλλον πιο εύκολο είναι να συγχωνευτούν ο Νίκος με τον Αλέξη. Πασοκαλέξ, κανονικά…
Ζόρια και Πρωτόπαπας-Μιας και έπιασα το ΠΑΣΟΚ να πω ότι στις εκλογές του 2023 ήρθε τέταρτο στο λεκανοπέδιο - εκτός από την περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, όπου επίσης δεν διέπρεψε, απλώς τερμάτισε τρίτο. Τότε το πέρασε και το ΚΚΕ, το οποίο ως γνωστόν διατηρεί «διαχρονικά» σταθερές δυνάμεις στην περιοχή. Τώρα ο φόβος της Χαριλάου Τρικούπη συνδέεται με το σενάριο να τερματίσει πέμπτο, αφού στην εξίσωση μπαίνει σφήνα και η «Ελπίδα» της Καρυστιανού. Γι’ αυτό και άρχισαν να τρέχουν… ολίγον πανικόβλητοι σε κάθε γειτονιά της Αττικής. Θαύματα δεν γίνονται αλλά κουτσά-στραβά κάτι ελπίζουν ότι θα καταφέρουν. Έτσι κάλεσαν στη Χαριλάου Τρικούπη ακόμη και στελέχη των οποίων η σχέση τους με τον Ανδρουλάκη δεν ήταν η καλύτερη από τις εσωκομματικές εκλογές μέχρι σήμερα. Ο Χρήστος Πρωτόπαπας για παράδειγμα ως βασικός παίκτης στο επιτελείο Δούκα, όταν ο Δήμαρχος ήταν υποψήφιος πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ, ζήτημα αν αντάλλαξε μια κουβέντα με τον πρόεδρο Νίκο από τις εσωκομματικές κόντρες του 2024 για την εκλογή ηγεσίας μέχρι το φετινό συνέδριο.
Συνέδριο-Οι πάγοι άρχισαν να λιώνουν εκεί, γύρω στο Συνέδριο και πριν από λίγες ημέρες ο Πρωτόπαπας άρχισε να πυκνώνει τις εμφανίσεις του στη Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα χθες, το απόγευμα της Δευτέρας, ανέλαβε και επισήμως τον συντονισμό της μάχης στην Α’ Αθήνας, σκοπεύοντας να απευθυνθεί σε όλες τις «τάσεις» ζητώντας τους να βάλουν πλάτη με στόχο τα μικρά προεκλογικά… θαύματα. Κάποιοι και λογικά στοιχηματίζουν πάντως ότι μάλλον δεν του άρεσε του Δούκα και πολύ η ιδέα της επιστροφής του έμπειρου Πρωτόπαπα στη Χαριλάου Τρικούπη.
Οι περιοδείες-Άλλαξε πλάνο στους συνεργάτες του ο Μητσοτάκης χθες και αποφάσισε να κάνει σήμερα περιοδεία στην Ανατολική και όχι στη Δυτική Αττική. Ο βασικός λόγος είναι ότι θέλει οι περιοδείες του να συνδέονται με έργα και παραδοτέα και στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής δεν ήταν έτοιμη η διαδικασία για τις υπογραφές που αφορούν στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Σήμερα από το απόγευμα και μετά θα πάει στα αντιπλημμυρικά έργα που γίνονται στον λόφο Κόρμπι, μετά θα πάει στο κέντρο υγείας της Βάρης ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί να μιλήσει σε καφέ της Βούλας. Πέρα από τα αστικά κέντρα, η ΝΔ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια όπου τα ποσοστά της είναι χαμηλότερα. Αυτή την εβδομάδα βγάζει βαριά ονόματα για περιοδείες σε νομούς της Δυτικής Ελλάδας, με ορόσημο την πολιτική ακαδημία της Πέμπτης στο Αγρίνιο. Στην Αιτωλοακαρνανία θα πάει ο γραμματέας Κώστας Κυρανάκης μαζί με τον Βασίλη Κικίλια, στην Αχαΐα ο Πιερρακάκης με τους υφυπουργούς Νίκο Παπαϊωάννου και Σταύρο Καλαφάτη, στην Ηλεία ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με τη Σέβη Βολουδάκη. Μάλιστα την Τετάρτη ο Πιερρακάκης εγκαινιάζει και τα νέα γραφεία της οργάνωσης της ΝΔ στην Πάτρα.
Τι λέει σε βουλευτές ο Μητσοτάκης-Αυτές τις μέρες παράλληλα ο Μητσοτάκης έχει συστηματοποιήσει και τα ραντεβού του με βουλευτές της ΝΔ. Σε αυτά γίνεται και αρκετή συζήτηση για το πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ, όπου φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξουν παρεμβάσεις για το τεκμήριο των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και στην προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων. Αυτό το κλίμα έπιασε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης που πέρασε προ ημερών από το Μαξίμου, μεταξύ άλλων.
Στο Νιάρχος η δεξίωση της Πρεσβείας-Άρχισαν να φεύγουν οι προσκλήσεις από την αμερικανική πρεσβεία για την καθιερωμένη δεξίωση της 4ης Ιουλίου η οποία φέτος θα γίνει στις 2/7, στις 19:30 το απόγευμα. Ο χώρος της δεξίωσης δεν θα είναι η αυλή της πρεσβευτικής κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, αλλά το Κέντρο Πολιτισμού του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που είναι επίσης glamorous. Ως ένδυμα στην πρόσκληση αναφέρεται το κοκτέιλ.
Οι διεργασίες του Ιατρικού Συλλόγου-Κράτησε τις δυνάμεις της σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο η ΝΔ στον ιατρικό χώρο. Η παράταξη του Πατούλη βγήκε άνετα πρώτη στις εκλογές του ΙΣΕ, με σχεδόν 20 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο, ενώ οι 10 μονάδες που έχασε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση πήγαν σε μία άλλη παράταξη που αποτελείται και πάλι από νεοδημοκράτες. Ο Πατούλης είχε μάλιστα και την καθαρή στήριξη του Άδωνι, ο οποίος επίσης φρόντισε να κλείσουν διάφορα μέτωπα που είχαν ανοίξει με δυνατά ονόματα του ιατρικού χώρου. Πάντως το μεγάλο σχέδιο που καταλαβαίνω ότι εξελίσσεται έχει να κάνει και με τις εκλογές στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπου μαίνεται η κόντρα του Άδωνι με τον νυν πρόεδρο Θανάση Εξαδάκτυλο. Ένα σενάριο επί τάπητος προβλέπει πιθανή μετακίνηση του Γιώργου Πατούλη στην προεδρία του ΠΙΣ, ενώ στην προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θα μπορούσε να αναλάβει από την παράταξη Πατούλη ο γνωστός καρδιολόγος Κώστας Τούτουζας.
Νέος ισχυρός επενδυτής για την Τράπεζα Χανίων-Πάμε τώρα στα νέα της αγοράς όπου έχουμε εξελίξεις σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχάς στην Τράπεζα Χανίων, όπου χθες παραιτήθηκε “για προσωπικούς λόγους” όπως αναφέρει στο σχετικό κείμενο, ο Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος Ιωάννης Μίχος ο οποίος φέρεται να εκπροσωπούσε το fund Wenger, τσεχικών συμφερόντων με έδρα τη Μάλτα. Να σημειώσουμε πως η Τράπεζα της Ελλάδος είναι πάνω από τη Χανίων, παρακολουθεί και έχει πλήρη εικόνα των εξελίξεων, καθώς έχει εκδηλωθεί νέο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο κρίνεται ισχυρό και ουσιαστικό.
Due diligence του Θ. Κυριακού στον ακτοπλοϊκό όμιλο Attica Group-Tο ενδιαφέρον του Θ. Κυριακού να εξαγοράσει τον ακτοπλοϊκό όμιλο Attica Group τα έχουμε επισημάνει από το Dark Room, εδώ και αρκετές εβδομάδες. Τα νεότερα είναι ότι οι συνθήκες ωριμάζουν και τόσο η πλευρά Κυριακού όσο και της Τράπεζας Πειραιώς συζητούν σε καλό κλίμα για μια συμφωνία. Οι δυο πλευρές είναι στη διαδικασία του due diligence που σημαίνει ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει πέσει ένα τίμημα που κρίθηκε καταρχάς ικανοποιητικό. Δεν είμαστε ακόμη στο σημείο που πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένη τη συμφωνία καθώς, όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο μεγάλο deal δεν μπορεί να γίνει ούτε μέσα στο κατακαλόκαιρο ούτε σε περίοδο εκλογών. Οπότε ραντεβού από Σεπτέμβριο για τα περαιτέρω.
Ακτοπλοΐα: Οι αυξήσεις άρχισαν από τα φορτηγά και έπεται συνέχεια-Και με την ευκαιρία που ο λόγος είναι για την ακτοπλοΐα, να προσθέσω πως ενώ οι νησιώτες και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βγάλουν το καλοκαίρι με το κόστος στα ύψη, οι ακτοπλοϊκές που ζορίζονται οικονομικά και αναμένεται να επιβαρυνθούν τον Ιούνιο με επιπλέον 26 εκατομμύρια ευρώ λόγω της αυξημένης τιμής των καυσίμων, ενημέρωσαν εγγράφως στις 10 του μήνα, για αυξήσεις 12% στα ναύλα των φορτηγών από τις 16 Ιουνίου. Έξι ημέρες προειδοποίηση. Ναι μεν, οι αυξήσεις αφορούν τα φορτηγά, θεωρητικά, γιατί στην πράξη όλοι γνωρίζουν ότι τα επιπλέον κόστη δεν μένουν στις μεταφορικές εταιρείες. Ταξιδεύουν μαζί με τα εμπορεύματα, περνούν στα ράφια και τελικά καταλήγουν στον καταναλωτή. Και μπορεί η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν να γλύκανε τις ανησυχίες και να έδωσε ψυχολογική ανάσα στην παγκόσμια οικονομία, όμως μέχρι να επιστρέψουν οι τιμές των καυσίμων στα προ πολέμου επίπεδα θα περάσουν μήνες.
Με 4,17 ευρώ ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για ΑΔΜΗΕ-Ανοίγει σήμερα Τρίτη με τιμή 4,17 ευρώ (όσο το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής) το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ύψους έως 530 εκατ. ευρώ. Η αγορά καλείται σήμερα με τις προσφορές να απορροφήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ, το μερίδιο δηλαδή που αντιστοιχεί στην ελεύθερη διασπορά (48,9%) της εισηγμένης.
Υπογραφές για το αεροδρόμιο Καλαμάτας-Ορόσημο για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι η ερχόμενη Δευτέρα 22/6 καθώς στο πλαίσιο του συνεδρίου Growthfund Investor Summit 2026 που διοργανώνει το Υπερταμείο, θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης για την παραχώρησή του στην κοινοπραξία Fraport AG – Delta Airport Investments (DΑΙ) – ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ. Η σύμβαση παραχώρησης είναι διάρκειας 40 ετών και η κοινοπραξία που αποτελείται από τη Fraport (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 51%), την DAI συμφερόντων του ομίλου Κοπελούζου (ποσοστό συμμετοχής 24,5%) και την Πηλέας του ομίλου Κωνσταντακόπουλου (ποσοστό συμμετοχής 24,5%), έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις €28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της σύμβασης παραχώρησης. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επέκταση και εκσυγχρονισμός του αεροσταθμού και κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές και νέα καταστήματα Duty Free και εστίασης. Η οικονομική προσφορά της κοινοπραξίας ανήλθε συνολικά σε 45,2 εκατ.
Λεφτά με διπλή χρήση στο Αεροδρόμιο-Κι εφόσον ανοίξαμε το κεφάλαιο «αεροδρόμια» να αναφέρουμε πως 3.365 θέσεις έχει σχεδιαστεί να φιλοξενεί το νέο επταώροφο πάρκινγκ του «Ελ. Βενιζέλος». Είναι το πιο εντυπωσιακό και χειροπιαστό κομμάτι, μιας μεγάλης επέκτασης που μετρά δισεκατομμύρια και ένας από τους λόγους που ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βγήκε χθες στις αγορές, μ’ ένα ομόλογο που θα διαπραγματεύεται στο Euronext Δουβλίνου. Επισήμως, τα έσοδα του ομολόγου θα κατευθυνθούν στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Στην πράξη, ξεχρεώνοντας τα παλιά δάνεια με επιτόκιο investment grade, ο ΔΑΑ απελευθερώνει ταμειακή ικανότητα για το βαρύ κεφαλαιουχικό του σκέλος. Η πρώτη μεγάλη επέκταση κοστολογείται στα 1,28 δισ. ευρώ, με στόχο χωρητικότητα 40 εκατ. επιβατών έως το 2032. Το 2025, το αεροδρόμιο έσπασε ρεκόρ με 34 εκατ. επιβάτες, αύξηση 6,7%. Ένα αεροδρόμιο με επενδυτική βαθμίδα, ρεκόρ κίνησης και ένα ομόλογο που υπερκαλύπτεται εύκολα, δεν δανείζεται επειδή το χρειάζεται. Δανείζεται επειδή μπορεί και επειδή το φθηνό χρήμα του 2033 είναι προτιμότερο από το ακριβό σήμερα. Οι 3.365 θέσεις είναι η βιτρίνα. Η αναχρηματοδότηση είναι η συναλλαγή. Η διοίκηση του ΔΑΑ έδωσε εντολή σε Goldman Sachs και Morgan Stanley, ως Joint Global Coordinators, μαζί με AXIA, BofA, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan και Εθνική Τράπεζα, για την έκδοση senior, μη εξασφαλισμένου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας, με λήξη το 2033. Οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση ΒΒΒ από την S&P και Βaa2 από τη Moody's.
Μεταξύ Σκύλλας (ασφαλιστικές εταιρείες) και Χάρυβδης (ιδιωτική υγεία)-Το 2025, το υπουργείο Ανάπτυξης είχε ανακοινώσει έναν νέο, και δικαιότερο μηχανισμό αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων. Ο μηχανισμός προβλεπόταν να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2026 αλλά ο σχετικός δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ πάνω στον οποίο βασίζεται, δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν περίμεναν άλλο. Ξεκίνησαν κι εφαρμόζουν δικές τους μεθόδους υπολογισμού. Για τους χιλιάδες ασφαλισμένους με ιδιωτικά ασφαλιστήρια, το τοπίο των χρεώσεων είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστο. Η ΕΚΠΟΙΖΩ χαρακτηρίζει αδιαφανείς και καταχρηστικές τις αυξήσεις, επισημαίνοντας ότι οι εταιρείες επικαλούνται έναν Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής (Ε.Δ.Α.) ο οποίος δεν έχει ακόμη καταρτιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ. Οι αυξήσεις φτάνουν έως 14%. Οι ασφαλιστικές δίνουν τα δικά τους νούμερα που δεν υπερβαίνουν κατά μέσο όρο το 7,6% για το σύνολο του 2026, αποδίδοντας τις αυξήσεις στη σημαντική άνοδο του κόστους υπηρεσιών υγείας. Το 2024, οι αποζημιώσεις των εταιρειών αυξήθηκαν κατά €150 εκατ. σε σχέση με το 2023, δηλαδή κατά +21%. Η μέση ετήσια αύξηση αποζημιώσεων υγείας για το 2022–2024 ανήλθε στο +18,9%. Αν τα ασφάλιστρα είχαν παγώσει στο +7%, οι κεφαλαιακές ανάγκες για τήρηση του Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Solvency II) θα ξεπερνούσαν τα €5 δισ. Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από τα συνολικά ίδια κεφάλαια ολόκληρου του κλάδου (€4,1 δισ.). Το πρόβλημα, υποστηρίζουν οι ασφαλιστικές εντοπίζεται στη δομή της αγοράς Υγείας. Ιδιωτικά νοσοκομεία με κόστος συγκρίσιμο με ΗΠΑ, απουσία ενιαίου συστήματος τιμολόγησης, ΦΠΑ 24% στις ιδιωτικές υπηρεσίες. Οι ασφαλιστικές δεν παράγουν το κόστος. Το καλύπτουν. Η απουσία του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής (Ε.Δ.Α.) φαίνεται πως δεν οφείλεται σε μια γραφειοκρατική παράλειψη αλλά μάλλον επειδή κάποιοι δεν τολμούν να αναδείξουν τα μεγέθη.
Αυτόν τον Ιππόδρομο ποιος θα τον πάρει; - Νέα παράταση στον διαγωνισμό-Σε νέα τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου Αττικής» προχώρησε η ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιοποίησης του ακινήτου μέσω σύστασης και μεταβίβασης δικαιώματος επιφανείας. Βάσει του αναθεωρημένου προγράμματος, το οριστικό Σχέδιο Συμβολαίου Επιφανείας θα αναρτηθεί στο Virtual Data Room (VDR) στις 24 Ιουλίου 2026, ενώ η προθεσμία για επισκέψεις στο ακίνητο παρατείνεται έως τις 7 Αυγούστου 2026. Τα ενδιαφερόμενα επενδυτικά σχήματα θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό έως τις 21 Αυγούστου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης στοιχείων στο VDR ορίζεται η 28η Αυγούστου 2026. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την αξιοποίηση του ακινήτου μετατίθεται για τις 2 Σεπτεμβρίου 2026.
Ευελιξία-Σήμερα πραγματοποιείται η τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΕΚΤΕΡΝΑ και όπως προκύπτει από την ημερήσια ατζέντα το 10ο θέμα αφορά τη «χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή/και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.». Όπως εξηγούν χρηματιστηριακοί αναλυτές, είναι μια έγκριση που δίνει ευελιξία στον όμιλο να έχει σε ισχύ, εκμεταλλευόμενος πιθανές ευνοϊκές συγκυρίες χρηματοδότησης όντας σε επενδυτική βαθμίδα και ενταγμένος πρόσφατα στον MSCI Standard Greece. Πράγματι στην επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων της ΓΣ αναφέρεται πως «η παροχή της αιτούμενης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο αποσκοπεί στη διασφάλιση της απαιτούμενης ευελιξίας, προκειμένου η Εταιρεία να δύναται να εκμεταλλεύεται έγκαιρα και με τον βέλτιστο τρόπο επενδυτικές ευκαιρίες που ανακύπτουν στους κλάδους δραστηριότητάς της».
Η έξοδος Μπόμπολα-«Τέλος εποχής» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η έξοδος του Λεωνίδα Μπόμπολα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ηλέκτωρ. Συγκεκριμένα, στις 14 Μαΐου έγινε Γενική Συνέλευση της εταιρείας, η οποία εξέλεξε νέο Δ.Σ. Αυτό αποτελείται από τους Ιωάννη Βαρδινογιάννη, ως Πρόεδρο, Δημήτριο Κονταξή ως Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Σταθάκη, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εμμανουήλ Χρηστέα, ως μέλος και Γεώργιο Σκουτερόπουλο ως μέλος. Η σύνθεση είναι ίδια με την προηγούμενη με μια διαφορά: Απουσιάζει ο Λεωνίδας Μπόμπολας ο οποίος μέχρι πρότινος κατείχε θέση μέλους του Δ.Σ. Για τον ίδιο, η Ηλέκτωρ θεωρείται επιχειρηματικό του «τέκνο» καθώς είναι η εταιρεία του παλαιού ομίλου Ελλάκτωρ με την ανάπτυξη και επέκταση της οποίας ασχολήθηκε προσωπικά, ενώ για ένα διάστημα είχε αναλάβει και Διευθύνων Σύμβουλος. Όπως είναι γνωστό, το 94,4% της Ηλέκτωρ εξαγοράστηκε από τον όμιλο Motor Oil, με τον Λεωνίδα Μπόμπολα να παραμένει στο Δ.Σ. και μετά την εξαγορά, διατηρώντας το 5,56% των μετοχτών. Οι μετοχές του μεταβιβάστηκαν στον νέο μέτοχο, οπότε αποχώρησε και από το ΔΣ.
Βγαίνει τώρα σε χαμηλότερη τιμή-Πιο χαμηλά κατά 2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο νούμερο προ πενταετίας βγαίνει σε δημοπρασία από την PQH ένα από τα πολύ παλιά και γνωστά ακίνητα στη λεωφόρο Κηφισού. Πρόκειται για το συγκρότημα γραφείων στον αριθμό 92 στου Ρέντη όπου έχει αναρτηθεί πωλητήριο με 4,96 εκατ. ευρώ. Το κτήριο γραφείων το οποίο στις αρχές της δεκαετίας του ‘00 στέγαζε τα γραφεία του εισηγμένου ομίλου Alfa Alfa Holdings περιήλθε στα χέρια της ATE Leasing στεγάζοντας για μία περίοδο και γραφεία θυγατρικών του ομίλου της Αγροτικής. Η PQH, ως ειδικός εκκαθαριστής της ΑΤΕ Leasing, προχωρά τώρα στη σχετική διαδικασία όπου η υποβολή των προσφορών είναι για τις 18 Σεπτεμβρίου. Το συγκρότημα περιλαμβάνει (οριζόντιες ιδιοκτησίες σε 4 κτήρια και 92 θέσεις στάθμευσης ως παρακολούθημα) με συνολική επιφάνειας 5.859 τ.μ. σε οικόπεδο 7.238 τ.μ., ενώ πίσω στο 2021, η αντίστοιχη τιμή της δημοπρασίας ήταν στα 6,95 εκατ. ευρώ.
Ο εφοπλιστικός εμφύλιος της οικογένειας Καρνέση-Δώδεκα χρόνια μετά τον αιφνίδιο θάνατο του μεγαλοεφοπλιστή Προκόπη Καρνέση, γνωστού στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα ως “Paul”, ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα οικογενειακά σίριαλ της ελληνικής ναυτιλίας εισέρχεται σε νέα φάση, όπως είχε αποκαλύψει το Dark Room στα τέλη του περασμένου Μάιου. Σήμερα σας δίνω περισσότερες λεπτομέρειες. Αμέσως μετά τον θάνατό του “Paul”, η σύζυγος και ο γιος του επιχείρησαν να αναζητήσουν τα περιουσιακά και κληρονομικά τους δικαιώματα από τον οικογενειακό ναυτιλιακό όμιλο. Τότε, όμως, βρέθηκαν απέναντι στα αδέλφια του εκλιπόντος, Δ.Κ., Σ.Κ. και Μ.Κ., τα οποία αρνούνταν κατηγορηματικά ότι ο “Paul” είχε ουσιαστική συμμετοχή στον όμιλο, υποστηρίζοντας ότι ο αποθανών δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένας απλός υπάλληλος της οικογενειακής επιχείρησης. Για περισσότερο από μία δεκαετία, οι κληρονόμοι του “Paul” παρέμεναν ουσιαστικά εκτός των εξελίξεων, καταγγέλλοντας ότι κρίσιμα έγγραφα αποκρύπτονταν συστηματικά και ότι κάθε προσπάθεια διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους συναντούσε σθεναρή αντίσταση. Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της ίδιας της οικογένειας εκκολαπτόταν μια διαφορετική, ακόμη πιο σκληρή σύγκρουση. Μία ενδοοικογενειακή διαμάχη μεταξύ των ίδιων των αδελφών για τον έλεγχο της τεράστιας περιουσίας που είχε δημιουργηθεί επί δεκαετίες στον ναυτιλιακό όμιλο.
Το οικογενειακό πρακτικό του 1994-Η αντιπαράθεση αυτή κορυφώθηκε όταν η Δ.Κ., η αδελφή της Μ.Κ. και ο σύζυγος της πρώτης, Α.Β., στράφηκαν δικαστικά εναντίον του Σ.Κ., καταθέτοντας αγωγές με τις οποίες διεκδικούσαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ καθώς και μετοχές του οικογενειακού ομίλου που, κατά τους ισχυρισμούς τους, τους ανήκαν. Σύμφωνα με πρόσωπα που παρακολουθούσαν στενά την υπόθεση, κατά τη διάρκεια της δικαστικής αντιδικίας προσκομίστηκε τεράστιος όγκος οικονομικών και εταιρικών στοιχείων, όπως αποδείξεις ναυτιλιακών μερισμάτων, οικονομικές καταστάσεις εικοσαετίας, τραπεζικές κινήσεις, αλλά και ένα ιδιαίτερα κρίσιμο οικογενειακό πρακτικό του 1994, το οποίο φέρεται να είχε συνταχθεί χειρόγραφα από τον ίδιο τον Σ.Κ. και να κατέγραφε τα ποσοστά συμμετοχής κάθε αδελφού στον όμιλο. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τους ενάγοντες, αποδείκνυαν ότι όλα τα αδέλφια συμμετείχαν ως μέτοχοι στις εταιρείες του ομίλου. Η υπόθεση, ωστόσο, δεν έμελλε να κλείσει στις δικαστικές αίθουσες. Μεσολάβησε ένα φονικό που συγκλόνισε τη ναυτιλιακή κοινότητα. Τα δύο από τα τρία βασικά πρόσωπα της αντιδικίας, η Μ.Κ. και ο Α.Β., δολοφονήθηκαν άγρια. Μόλις έναν μήνα μετά το αιματηρό περιστατικό, η εναπομείνασα Δ.Κ. και οι κληρονόμοι των θυμάτων υπέγραψαν ενώπιον συμβολαιογράφου συμφωνία βασικών όρων (Heads of Agreement) με τον Σ.Κ., προχωρώντας ουσιαστικά σε διανομή της οικογενειακής περιουσίας και μεταβίβαση μετοχών του ομίλου, ενώ παράλληλα παραιτήθηκαν από τις αγωγές που είχαν ασκηθεί το 2023. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως επανενεργοποίησε τη χήρα και τον γιο του “Paul”. Μετά την αποκάλυψη των οικονομικών και εταιρικών στοιχείων που ήρθαν στο φως μέσω της ενδοοικογενειακής αντιδικίας, οι κληρονόμοι του “Paul” προχώρησαν σε νέες νομικές ενέργειες, εξασφαλίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, δικαστικά έγγραφα που φέρεται να επιβεβαιώνουν ότι ο όμιλος λειτουργούσε ως οικογενειακή επιχείρηση με συμμετοχή και του εκλιπόντος. Έτσι, τον Μάρτιο του 2026, η χήρα και ο γιος του “Paul” κατέθεσαν νέα αγωγή ενώπιον των δικαστηρίων του Πειραιά, επαναφέροντας στο προσκήνιο μία υπόθεση που συνδυάζει οικογενειακές συγκρούσεις, τεράστια οικονομικά συμφέροντα, δικαστικές διαμάχες και ένα έγκλημα που εξακολουθεί να στοιχειώνει έναν από τους πλέον γνωστούς ναυτιλιακούς ομίλους της χώρας.
Πέτρος Παππάς και Γιάννης Δ. Προκοπίου επενδύουν στην ίδια στρατηγική-Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Πέτρος Παππάς της εισηγμένης στη Wall Street Star Bulk και ο Γιάννης Προκοπίου της Centrofin επενδύουν στην ίδια στρατηγική. Σύγχρονα φορτηγά κατηγορίας Kamsarmax, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χτισμένα στην Κίνα και σχεδιασμένα για τη νέα εποχή των κανονισμών και της αποδοτικότητας. Παρά τις ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, τους εμπορικούς πολέμους και τη μεταβλητότητα των ναύλων, ούτε ο Παππάς ούτε ο Προκοπίου, γιος του Δημήτρη Προκοπίου, δείχνουν διάθεση να πατήσουν φρένο. Αντιθέτως, ενισχύουν τη θέση τους σε ένα από τα πιο ευέλικτα μεγέθη του dry bulk, εκεί όπου πολλοί εκτιμούν ότι θα παιχτεί το επόμενο κεφάλαιο της αγοράς. Στο παρασκήνιο, μάλιστα, δεν περνά απαρατήρητο ότι οι δύο ελληνικοί όμιλοι επενδύουν σε νέα χωρητικότητα τη στιγμή που αρκετοί διεθνείς παίκτες εξακολουθούν να τηρούν στάση αναμονής. Κάτι που ερμηνεύεται από ορισμένους ως ψήφος εμπιστοσύνης όχι μόνο στο dry bulk, αλλά και στη δυνατότητα των Ελλήνων ναυτιλιακών να διαβάζουν τον κύκλο της αγοράς νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
Titan: Διψήφιο ράλι και «πλώρη» για τα ιστορικά υψηλά-Σε φάση δυναμικής ενίσχυσης βρίσκεται η Titan, η οποία μετρά τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις ισχυρών κερδών. Από τις 10 Ιουνίου, ο τίτλος έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό σωρευτικό άλμα 11,15%, έχοντας εκτιναχθεί από τα 48,72 ευρώ στα 54,15 ευρώ. Με αυτή την κίνηση, η μετοχή της τσιμεντοβιομηχανίας μειώνει αισθητά την απόσταση από το ιστορικό υψηλό των 59 ευρώ, το οποίο είχε κατακτήσει στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου. Η ισχυρή αυτή ανοδική κίνηση οφείλεται κυρίως στις θεμελιώδεις προοπτικές του ομίλου, ο οποίος επωφελείται από την κατασκευαστική έξαρση στην Ελλάδα και την ισχυρή ζήτηση στις αγορές των ΗΠΑ και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η λειτουργική κερδοφορία και τα ανθεκτικά περιθώρια κέρδους, σε συνδυασμό με τη στρατηγική στροφή προς την πράσινη μετάβαση, ωθούν τα χαρτοφυλάκια να αυξήσουν τις θέσεις τους, προεξοφλώντας σύντομα τη δοκιμασία νέων κορυφών στο ταμπλό. Το τελευταίο διάστημα, τόσο εγχώριοι όσο και διεθνείς οίκοι προχώρησαν σε διαδοχικές αυξήσεις των τιμών-στόχων για τη μετοχή, με αναλύσεις που τοποθετούν τον στόχο πάνω από τα 60 ευρώ, δίνοντας το σύνθημα για εισροή νέων αγοραστών. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές προεξοφλούν ότι ο όμιλος θα πετύχει νωρίτερα τους φιλόδοξους στόχους του στρατηγικού πλάνου «Titan Forward 2029» για EBITDA 1 δισ. ευρώ. Τέλος, το εν εξελίξει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών λειτουργεί ως σταθερό «δίχτυ ασφαλείας» και στηρίζει την ανοδική ορμή της μετοχής στο ταμπλό.
Μία ανάσα από τα 20 δισ. ευρώ η Coca-Cola HBC-Σε τροχιά προς τα ιστορικά της υψηλά βρίσκεται η Coca-Cola HBC στο χρηματιστηριακό ταμπλό, με τη μετοχή να κλείνει πάνω από το φράγμα των 53 ευρώ και συγκεκριμένα στα 53,2 ευρώ. Με τη νέα αυτή άνοδο, ο πολυεθνικός όμιλος βλέπει την κεφαλαιοποίησή του να αγγίζει πλέον τα 19,85 δισ. ευρώ, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής από το εμβληματικό ορόσημο των 20 δισ. ευρώ. Πλέον, η μετοχή στρέφει το βλέμμα της στο ιστορικό ρεκόρ των 55,35 ευρώ που είχε σημειώσει τον περασμένο Φεβρουάριο. Η εντυπωσιακή πορεία της μετοχής προς τα ιστορικά υψηλά και το ορόσημο των 20 δισ. ευρώ σε κεφαλαιοποίηση τροφοδοτείται από την ισχυρή αναπτυξιακή της δυναμική και τις στρατηγικές της κινήσεις μέσα στο 2026. Οι βασικοί άξονες πίσω από το ράλι της μετοχής στα 53,2 ευρώ περιλαμβάνουν σε πρώτη φάση τα οικονομικά αποτελέσματα-ρεκόρ. Η εταιρεία πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό α' τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας άλμα 11,6% στα οργανικά έσοδα και 9,6% στον όγκο πωλήσεων. Ιδιαίτερα υποστηρικτική ήταν η διψήφια άνοδος στα ενεργειακά ποτά (+27%) και οι ισχυρές επιδόσεις στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου λειτουργεί ως σημαντικός καταλύτης για την κατανάλωση, ενισχύοντας τις προσδοκίες για το β' και γ' τρίμηνο του έτους. Η αγορά προεξοφλεί επίσης θετικά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa εντός του β' εξαμήνου του 2026, μια κίνηση που ανοίγει τεράστιες προοπτικές σε ταχύτατα αναπτυσσόμενες αναδυόμενες αγορές. Η διατήρηση του guidance για οργανική αύξηση εσόδων 6%-7% και κερδών (EBIT) 7%-10% το 2026 επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του ομίλου, προσελκύοντας σταθερά θεσμικά κεφάλαια.
Εκατοντάδες δισεκατομμύρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με χρέος όχι μετοχές-Η Wall Street βρήκε τον τρόπο. Η -τεραστίου μεγέθους- χρηματοδότηση των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης γίνεται με ειδικά οχήματα, δομημένα ομόλογα, εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας, με τίτλους χαμηλής εξασφάλισης. Η Wall Street δεν προτιμά τις μετοχές, αλλά τους τίτλους χρέους. Ίσως γιατί το χρέος δεν μοιράζει την εξουσία, μοιράζει μόνο τον κίνδυνο. Πριν από 10 μέρες, κλείστηκε μια συμφωνία που δεν έχει όμοιά της στην ιστορία των κεφαλαιαγορών. Οι Apollo Global Management και Blackstone οριστικοποίησαν ένα πακέτο χρηματοδότησης $35 δισ. για την Anthropic. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές ιδιωτικού δανεισμού στην Ιστορία. Δεν είναι μια παραδοσιακή επένδυση, με απόκτηση μεριδίου στην εταιρεία. Είναι μια δομημένη χρηματοδότηση χρέους μέσω ειδικού οχήματος που επιτρέπει στην Anthropic να μισθώνει τα Google TPUs αντί να τα αγοράζει, χωρίς να επιβαρύνει τον ισολογισμό της με αγορά εξοπλισμού. Ξαναγράφεται η γεωγραφία του χρήματος. Περίπου το 50% από αυτά τα $35 δισ. διαμοιράσθηκε σε θεσμικούς επενδυτές. Η Broadcom παρέχει εγγύηση υπολειμματικής αξίας για τα chips, μειώνοντας τον κίνδυνο για τους δανειστές, ενώ η Morgan Stanley συμβούλεψε την Broadcom και βοήθησε στη διάρθρωση της συναλλαγής. Η Anthropic, εξάλλου, είχε ολοκληρώσει τον Μάιο 2026 έναν άλλο γύρο χρηματοδότησης ύψους $65 δισ. που την ανέβασε στην κεφαλαιοποίηση των $965 δισ. Η παγκόσμια αγορά χρήματος και κεφαλαίων έχει ήδη απορροφήσει $4,7 τρισεκατομμύρια σε μετοχές, ομόλογα και δάνεια από την αρχή του 2026. Είναι αριθμός ρεκόρ. Αύξηση +7% σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, έχουμε την πρωτοφανή έκρηξη στον ιδιωτικό δανεισμό. Μόνον οι εκδόσεις χρέους που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ανέρχονται ήδη στα $236 δισ. (έως τα τέλη Μαΐου 2026), τετραπλάσιες σε σχέση με πέρυσι. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι το σύνολο για το 2026, θα φτάσει τα $570 δισ. Οι 5 μεγάλοι cloud providers έχουν προγραμματίσει επενδύσεις ύψους άνω των $580 δισ. για το 2026 (από $240 δισ. το 2024). Η Τεχνητή Νοημοσύνη θεωρείται πλέον υποδομή βαριάς βιομηχανίας και η Wall Street προτιμά να τη χρηματοδοτεί με τίτλους χρέους περισσότερο και λιγότερο με εκδόσεις μετοχών.
To κόστος της ενέργειας στη βιομηχανία-Το πετρέλαιο κινεί τα αυτοκίνητα. Το αέριο κινεί τα εργοστάσια και τα επιτόκια. Το πετρέλαιο δημιουργεί τους πρωτοσέλιδους τίτλους. Το αέριο λειτουργεί τη βιομηχανία. Η μεγάλη πτώση τιμών που έχει μεγάλη σημασία σήμερα δεν είναι μόνο το πετρέλαιο Brent, είναι -κυρίως- στον δείκτη TTF. Ο ολλανδικός TTF, ο ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς, υποχώρησε χθες στα €44,43/MWh, πτώση πάνω από -5% στην ημέρα και χαμηλό 5 εβδομάδων. ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προκαταρκτικό πλαίσιο τερματισμού της σύγκρουσης, με υπογραφή στην Ελβετία στις 19 Ιουνίου και επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Η πτώση τιμών είναι πραγματική, αλλά σχετική. Παρά τη μηνιαία υποχώρηση -11,6%, ο TTF παραμένει +17,3% ακριβότερος από πέρυσι. Η εκτόνωση της κρίσης δεν σηματοδοτεί επιστροφή στην κανονικότητα αλλά αποκλιμάκωση από έναν πανικό που εκτόξευσε τις τιμές σχεδόν +60% τον Μάρτιο. Το πρόβλημα φυσικής παράδοσης παραμένει. Το άνοιγμα του Στενού επαναφέρει τις ροές, αλλά η ζημιά στις εγκαταστάσεις του Κατάρ, του μεγαλύτερου παραγωγού LNG, δεν επιδιορθώνεται με μια υπογραφή. Οι αναλυτές λένε ότι θα χρειαστούν χρόνια. Η προσφορά θα επανέλθει σταδιακά, όχι ακαριαία. Για την ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, ωστόσο, ακόμη και αυτή η μερική αποκλιμάκωση μετράει πολύ. Μικρότερο κόστος ενέργειας σημαίνει χαλάρωση στον πληθωρισμό που σημαίνει περισσότερος χώρος για ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το αέριο δεν είναι απλώς καύσιμο. Είναι ο κρυφός δείκτης πληθωρισμού της Ευρώπης.
Πηγή: www.newmoney.gr
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