Λεωνίδας Χριστόπουλος: Η ιστορία και το όραμα πίσω από τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα
Λεωνίδας Χριστόπουλος: Η ιστορία και το όραμα πίσω από τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ εξηγεί πώς η Ελλάδα διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στη διεθνή βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης
Το τελευταίο διάστημα, παραγωγές όπως το «Emily in Paris» και το «The Riders» πραγματοποίησαν γυρίσματα στην Ελλάδα, στρέφοντας ξανά τα φώτα της διεθνούς βιομηχανίας στη χώρα. Πίσω από τις συμφωνίες, τα κίνητρα και τη συνολική στρατηγική βρίσκεται το ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας).
Με αφορμή την ανακοίνωση του πενταετούς σχεδίου «Greece on Screen», που προβλέπει πόρους 750 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, μιλά στο New Money για τις μεγάλες διεθνείς παραγωγές που επιλέγουν την Ελλάδα, τα οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη που αυτές δημιουργούν και το σχέδιο για την καθιέρωση της χώρας ως μόνιμου κέντρου οπτικοακουστικής δημιουργίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Με αφορμή την ανακοίνωση του πενταετούς σχεδίου «Greece on Screen», που προβλέπει πόρους 750 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, μιλά στο New Money για τις μεγάλες διεθνείς παραγωγές που επιλέγουν την Ελλάδα, τα οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη που αυτές δημιουργούν και το σχέδιο για την καθιέρωση της χώρας ως μόνιμου κέντρου οπτικοακουστικής δημιουργίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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