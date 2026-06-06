Η Παπαστράτος μετά τα 95: Eπενδύσεις, εξαγωγές και το νέο στοίχημα της επόμενης γενιάς
Η Παπαστράτος μετά τα 95: Eπενδύσεις, εξαγωγές και το νέο στοίχημα της επόμενης γενιάς
Ο Γιώργος Μαργώνης μιλά για τη νέα φάση της Παπαστράτος, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές από τον Ασπρόπυργο, τον νέο ρόλο της Ελλάδας στην PMI, τις ευρωπαϊκές προκλήσεις για τον κλάδο και το FutureReady Greece
Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο ενεργειακό κόστος, πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και πιο συγκρατημένο επενδυτικό κλίμα, η Παπαστράτος επεκτείνει την παραγωγική της βάση στον Ασπρόπυργο, ενισχύει τον εξαγωγικό της ρόλο και συνδέει το επόμενο κεφάλαιό της με τη νέα γενιά.
«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μη μείνεις εγκλωβισμένος στην ίδια σου την ιστορία», λέει ο πρόεδρος της Παπαστράτος και αντιπρόεδρος της PMI για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Γιώργος Μαργώνης, λίγο διάστημα μετά την εκδήλωση για τα 95 χρόνια της ιστορικής εταιρείας, μιλώντας για τη νέα φάση της εταιρείας και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μη μείνεις εγκλωβισμένος στην ίδια σου την ιστορία», λέει ο πρόεδρος της Παπαστράτος και αντιπρόεδρος της PMI για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Γιώργος Μαργώνης, λίγο διάστημα μετά την εκδήλωση για τα 95 χρόνια της ιστορικής εταιρείας, μιλώντας για τη νέα φάση της εταιρείας και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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