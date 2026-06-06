Η Παπαστράτος μετά τα 95: Eπενδύσεις, εξαγωγές και το νέο στοίχημα της επόμενης γενιάς

Ο Γιώργος Μαργώνης μιλά για τη νέα φάση της Παπαστράτος, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές από τον Ασπρόπυργο, τον νέο ρόλο της Ελλάδας στην PMI, τις ευρωπαϊκές προκλήσεις για τον κλάδο και το FutureReady Greece