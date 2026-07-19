Φρίκη στο Μεξικό: Δέκα πτώματα εντοπίστηκαν στην πολιτεία Σακατέκας
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Δολοφονίες

Φρίκη στο Μεξικό: Δέκα πτώματα εντοπίστηκαν στην πολιτεία Σακατέκας

Δεν έχει διευκρινίσει ποιο ήταν το κίνητρο των δολοφονιών και ούτε ποιοι είναι οι ύποπτοι γι’ αυτές

Φρίκη στο Μεξικό: Δέκα πτώματα εντοπίστηκαν στην πολιτεία Σακατέκας
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Οι μεξικανικές Αρχές βρήκαν το Σάββατο δέκα πτώματα στην πολιτεία Σακατέκας, η οποία σαρωνόταν την περίοδο από το 2021 ως το 2022 από κύμα βίας εξαιτίας σύγκρουσης εγκληματικών οργανώσεων για τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Τα πτώματα εντοπίστηκαν στους δήμους Μορέλος, Πάνουκο και Σαΐν Άλτο, χωρίς να διευκρινίσει ποιο ήταν το κίνητρο των δολοφονιών και ποιοι θεωρείται πως είναι οι ύποπτοι γι’ αυτές.

Το Μεξικό, όπου η δράση συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων αποτελεί διαχρονική πληγή, καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες δολοφονιών στον κόσμο.

Αναλυτές σημειώνουν ότι συμμορίες, ιδίως το Καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο και το Σιναλόα, συνεχίζουν να συγκρούονται κυρίως για τον έλεγχο εδαφών και προσοδοφόρων όσο και στρατηγικών οδών διακίνησης ουσιών.
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