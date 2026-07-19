Φρίκη στο Μεξικό: Δέκα πτώματα εντοπίστηκαν στην πολιτεία Σακατέκας

Οι μεξικανικές Αρχές βρήκαν το Σάββατο δέκα πτώματα στην πολιτεία Σακατέκας, η οποία σαρωνόταν την περίοδο από το 2021 ως το 2022 από κύμα βίας εξαιτίαςγια τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών.Τα πτώματα εντοπίστηκαν στους δήμους Μορέλος, Πάνουκο και Σαΐν Άλτο, χωρίς να διευκρινίσει ποιο ήταν το κίνητρο των δολοφονιών και ποιοι θεωρείται πως είναι οι ύποπτοι γι’ αυτές.Το Μεξικό, όπου η δράση συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων αποτελεί διαχρονική πληγή, καταγράφειΑναλυτές σημειώνουν ότι συμμορίες, ιδίως το Καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο και το Σιναλόα, συνεχίζουν να συγκρούονται κυρίως για τον έλεγχο εδαφών και προσοδοφόρων όσο και στρατηγικών οδών διακίνησης ουσιών.