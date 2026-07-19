Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Δύο πνιγμοί λουομένων το Σάββατο σε Μεσσηνία και Χανιά
Δύο πνιγμοί λουομένων το Σάββατο σε Μεσσηνία και Χανιά
Θύματα μία γυναίκα 66 ετών και ένας άνδρας 72 ετών
Ακόμη δύο λουόμενοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο σε διαφορετικά περιστατικά στη Μεσσηνία και τα Χανιά.
Ειδικότερα, 66χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία «Καλό Νερό» του Δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας.
Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου η Λιμενική Αρχή των Χανίων ενημερώθηκε για τον εντοπισμό ενός 72χρονου υπόκοου Αλβανίας στη θαλάσσια περιοχή «Κουμ Καπί» του Δήμου Χανίων. Στον 72χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο. Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Και για τα δύο περιστατικά διενεργείται προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Ειδικότερα, 66χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία «Καλό Νερό» του Δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας.
Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου η Λιμενική Αρχή των Χανίων ενημερώθηκε για τον εντοπισμό ενός 72χρονου υπόκοου Αλβανίας στη θαλάσσια περιοχή «Κουμ Καπί» του Δήμου Χανίων. Στον 72χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο. Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Και για τα δύο περιστατικά διενεργείται προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
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