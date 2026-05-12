Το μεγάλο κυνήγι για ένα συλλεκτικό μαντήλι Hermès

Το 1937, εκατό χρόνια μετά την ίδρυσή του, ο οίκος Hermès κυκλοφόρησε το πρώτο μεταξωτό μαντήλι με τίτλο «Jeu des Omnibus et Dames Blanches». Ο τίτλος αναφερόταν σε ένα παλιό, σπάνιο επιτραπέζιο παιχνίδι του 19ου αιώνα που απεικόνιζε τις πρώτες δημόσιες συγκοινωνίες του Παρισιού. Οι «Dames Blanches» (Λευκές Κυρίες) ήταν η ονομασία που δόθηκε στα Omnibus (ιππήλατα λεωφορεία) που εκτελούσαν το δρομολόγιο Madeleine-Bastille, επειδή τα οχήματα ήταν βαμμένα λευκά και οι εισπράκτορες φορούσαν λευκές στολές. Μπορεί κάποιος να κατανοήσει την πολυπλοκότητα των σχεδίων που τυπώνονται σε κάθε μεταξωτό μαντήλι Hermès, ακόμα και από την πρώτη κυκλοφορία του οίκου.Η άνοδος της αγοράς των συλλεκτικών carréΤην τελευταία δεκαετία, η ζήτηση έχει αυξηθεί ιδιαίτερα όπως και ο αριθμός των συλλεκτών που ενδιαφέρεται για τις ειδικές εκδόσεις των carré. Όπως για παράδειγμα το δυσεύρετο μαντήλι «Madison Avenue» που σχεδιάστηκε για πρώτη φορά από Αμερικανό καλλιτέχνη, τον Kermit Oliver, ειδικά για τα δέκα χρόνια (2000-2010) του καταστήματος στον αντίστοιχο δρόμο της Νέας Υόρκης. Το συλλεκτικό μαντήλι «Ελευθερία» του εικαστικού Ηλία Καφούρου (2021). Το «Fiacres» (1965), σε σχέδιο του Philiippe Ledoux, που εκδόθηκε μία μόνο φορά και είναι εξαιρετικά σπάνιο, όπως και το «Les Cavaliers d’Or” (1975), σχεδιασμένο από τον Vladimir Rybaltchenko. Ιδιαίτερα δημοφιλή στους συλλέκτες, είναι επίσης τα vintage κομμάτια με θέμα την Αμερικάνικη ιστορία, που κυκλοφόρησαν τις δεκαετίες 1950-1960.Η λίστα είναι μεγάλη και οι επίδοξοι συλλέκτες οφείλουν να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση μεταπώλησης όλες οι ειδικές εκδόσεις, όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες, οι ιστορικές επέτειοι, τα μαντήλια που εκτός από τύπωμα έχουν σχέδιο υφασμένο, οι συνεργασίες με διάσημους καλλιτέχνες και φυσικά, η άριστη κατάσταση αλλά και η άθικτη ύπαρξη του πορτοκαλί κουτιού, χαρίζουν μεγαλύτερη αξία στο απόκτημά τους.