Ενα χωριό στο Βορρά και μια μοναδική στον κόσμο εμπειρία
Ενα παρατηρητήριο φαλαινών υψηλού design θα βάλει στον χάρτη μια απομακρυσμένη περιοχή της Νορβηγίας
Η χώρα των φιόρδ, των παγετώνων και της ατέλειωτης ακτογραμμής φιλοξενεί ορισμένα από τα πιο απίθανα έργα σύγχρονης αρχιτεκτονικής: την εμπνευσμένη από τα παγόβουνα Όπερα του Όσλο με τη στέγη-περίπατο (Snøhetta, 2007)∙ το Twist, τη γκαλερί–γέφυρα–γλυπτό στο μουσείο Kistefos που αιωρείται πάνω από τον ποταμό Randselva (Bjarke Ingels Group, 2019)∙ το μισοβυθισμένο στα παγωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού εστιατόριο Under στο Lindesnes που προσφέρει μια υποθαλάσσια εμπειρία fine dining (Snøhetta, 2019)∙ και, φυσικά, την απόκοσμη αποθήκη της Παγκόσμιας Τράπεζας Σπόρων στο αρχιπέλαγος Svalbard, που μοιάζει να αναδύεται μέσα από τον πάγο (Peter W. Söderman, 2008).
Eνα φιλόδοξο πολιτιστικό έργο
Στη λίστα με τα ιδιόμορφα αυτά κτίρια θα προστεθεί σύντομα το The Whale, ένα κέντρο γνώσης και εμπειριών, 300 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, στο άκρο του νησιού Andøya, στο Andenes – ένα ψαροχώρι όπου οι αρκτικές νύχτες χρωματίζονται από το βόρειο σέλας και τα καλοκαίρια φωτίζονται αδιάκοπα από τον ήλιο του μεσονυχτίου.
Το χωριό των 2.500 κατοίκων δεν είναι γνωστό μόνο επειδή βρίσκεται στη ζώνη εμφάνισης του πολικού σέλαος. Μόλις λίγα ναυτικά μίλια από την ακτή ξεδιπλώνεται μια βαθιά υποθαλάσσια κοιλάδα, την οποία διασχίζουν συχνά οι φάλαινες κατά τη μετανάστευσή τους, γεγονός που καθιστά το Andenes έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για την παρατήρησή τους. Κι αν στη στεριά το κλίμα είναι υγρό και ψυχρό, στη θάλασσα είναι ιδιαίτερα φιλόξενο για τα εντυπωσιακά αυτά θηλαστικά, καθώς τα νερά θερμαίνονται από το Ρεύμα του Κόλπου.
Αυτός ο τόπος με τις άγριες βουνοκορφές και τους τυρφώνες επιλέχθηκε για να κατασκευαστεί το παρατηρητήριο φαλαινών The Whale, σε σχέδια του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Dorte Mandrup. «Το νέο αρκτικό αξιοθέατο αφηγείται την ιστορία των μεγάλων κατοίκων αυτού του υποθαλάσσιου κόσμου, αναδυόμενο σαν ένας απαλός λόφος πάνω στη βραχώδη ακτή -σαν ένας γίγαντας να σήκωσε ένα λεπτό στρώμα από τον φλοιό της γης και να δημιούργησε μια κοιλότητα από κάτω», αναφέρει το στούντιο που ίδρυσε στην Κοπεγχάγη, το 1999, η Δανή αρχιτέκτονας Dorte Mandrup.
