Γιατί επιστρέφουν στη μόδα τα ενσύρματα ακουστικά;
Από τη νοσταλγία των iPod μέχρι την κόπωση από τα ακουστικά με Bluetooth, τα ενσύρματα ακουστικά επιστρέφουν δυναμικά στην καθημερινότητα ως μια πρακτική επιλογή
Κάπου ανάμεσα στα AirPods, τα noise cancelling ακουστικά και στην ιδέα ότι όλα πρέπει να λειτουργούν ασύρματα, τα ενσύρματα ακουστικά πέρασαν αθόρυβα στην κατηγορία των πραγμάτων που θεωρούσαμε ξεπερασμένα. Έμειναν σε συρτάρια, μπλεγμένα στον πάτο τσαντών ή ξεχασμένα σε παλιά μπουφάν. Κι όμως, τον τελευταίο χρόνο, τα λευκά -συνήθως- καλώδια έχουν επιστρέψει δυναμικά στη street style αισθητική, σε TikTok videos, ακόμη και σε καμπάνιες μόδας. Πλέον λειτουργούν όχι μόνο ως στοιχείο τεχνολογικής νοσταλγίας, αλλά και ως μια απροσδόκητα λειτουργική επιλογή για την καθημερινότητα. Μέσα σε αυτή τη μετατόπιση, τα Bluetooth ακουστικά, που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν η μοναδική αυτονόητη επιλογή, αρχίζουν για κάποιους χρήστες να χάνουν μέρος της γοητείας τους.
Η νέα “retro tech” αισθητική
Από τη μόδα μέχρι τα social media, τα κλασικά ακουστικά έχουν μετατραπεί ξανά σε ορατό στοιχείο στιλ, που δηλώνει κάτι περισσότερο από μουσικές προτιμήσεις. Τον τελευταίο χρόνο εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε celebrity street style φωτογραφίες, μουσικά βίντεο και καμπάνιες μόδας, ως μέρος μιας νέας “retro tech” αισθητικής. Ο Jacob Elordi έχει φωτογραφηθεί σε βόλτες για καφέ στο Παρίσι φορώντας τα, ενώ η Addison Rae τα επιλέγει στο μουσικό της βίντεο για το τραγούδι Headphones On. It-girls όπως η Bella Hadid και η Zoë Kravitz έχουν επίσης εμφανιστεί να τα φορούν, σε πιο χαλαρές, καθημερινές εμφανίσεις τους. Ακόμη και η πρώτη καμπάνια του Pierpaolo Piccioli για τη Balenciaga αγκάλιασε αυτή την αισθητική, παρουσιάζοντας το μοντέλο Mona Tougaard ξαπλωμένη στο κρεβάτι με λευκά ακουστικά. Μια εικόνα αβίαστης χρηστικότητας, αλλά και πολύ προσεκτικά σκηνοθετημένης απλότητας.
