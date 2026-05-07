Μουντιάλ 2026: Ποια χώρα θα σηκώσει το παγκόσμιο κύπελλο; – Η πρόβλεψη της BofA
Το τουρνουά αναμένεται να γίνει το πιο κερδοφόρο στην ιστορία - Η εκτίμηση για τον πρώτο σκόρερ
Η Bank of America προβλέπει ότι η Γαλλία θα κατακτήσει το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, σηκώνοντας το τρίτο τρόπαιο της ιστορίας της έπειτα από νίκη επί της Ισπανία στον τελικό.
Σύμφωνα με έρευνα στην οποία συμμετείχαν 65 αναλυτές του τμήματος Global Research της Bank of America, ο επιθετικός των «Τρικολόρ» Κιλιάν Εμπαπέ αναμένεται να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, ενώ ο νεαρός αστέρας της Ισπανίας Λαμίν Γιαμάλ προβλέπεται να ανακηρυχθεί κορυφαίος παίκτης του τουρνουά.
Μετά τη Γαλλία, τις περισσότερες ψήφους για την κατάκτηση του τροπαίου συγκέντρωσαν η Αργεντινή και η Βραζιλία, ενώ η Ιαπωνία, η Νορβηγία και το Μαρόκο θεωρούνται οι πιθανότερες εκπλήξεις της διοργάνωσης.
