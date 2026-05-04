Νέα διάσταση στη μάχη για τη Genco – Diana: Ο Πέτρος Παππάς τάχθηκε επισήμως στο πλευρό της Σεμίραμις Παληού
Επικρίσεις για τη στάση της διοίκησης της Genco, συγκρούσεις για την αποτίμηση και σχέδια συγκέντρωσης στόλου φέρνουν νέα ένταση στον κλάδο των dry bulk
Σε νέα φάση περνά η αντιπαράθεση γύρω από την Genco Shipping & Trading, καθώς η Star Bulk Carriers αποφάσισε να εμπλακεί ενεργά στη μάχη διεκδίκησης της εταιρείας, στηρίζοντας πλέον ανοιχτά την πρόταση εξαγοράς της Diana Shipping. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει σημαντικό βάρος σε μια ήδη έντονη εταιρική σύγκρουση στον κλάδο των ξηρού φορτίου, όπου οι τρεις ναυτιλιακές βρίσκονται σε διαφορετικά στρατόπεδα με επίκεντρο την αποτίμηση της Genco και το μέλλον του στόλου της.
Η Diana Shipping έχει αυξήσει την πρότασή της για εξαγορά στα 23,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, επιδιώκοντας να αποκτήσει τον έλεγχο της Genco, στην οποία ήδη κατέχει σημαντικό ποσοστό. Ωστόσο, η διοίκηση της αμερικανικής εταιρείας έχει απορρίψει την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι υποτιμά την πραγματική αξία της επιχείρησης.
Σε αυτό το περιβάλλον, η Star Bulk προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση υπέρ της πρότασης της Diana, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε επιχειρήσει χωρίς επιτυχία να προσεγγίσει τη Genco με δική της πρόταση συγχώνευσης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εκείνη η προσέγγιση είχε απορριφθεί χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση από την πλευρά της Genco.
Η ναυτιλιακή, με επικεφαλής τον Πέτρο Παππά , υποστηρίζει πλέον ότι η πρόταση της Diana αποτελεί ρεαλιστική ευκαιρία ρευστοποίησης για τους μετόχους, σε επίπεδα κοντά στην καθαρή αξία ενεργητικού (NAV), τη στιγμή που η αγορά των bulk carriers κινείται σε υψηλά επίπεδα.
