ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική: Ισχυρές Επιδόσεις για το 2025

Με τον Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR ratio) της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική εταιρεία του Ομίλου ΕΥΡΩΠΗ Holdings να ανέρχεται σε 288,6% για το 2025, σημειώνοντας άνοδο 132,7 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η εταιρεία κατατάσσεται στην 3η θέση μεταξύ όλων των εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την οριστική υποβολή των στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας το 2025 ανήλθαν σε €7,70 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 26,9% έναντι των € 6,06 εκ. του 2024. Τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης προήλθαν από τη στρατηγική προσήλωση της εταιρείας τόσο από το «σωστό» Underwriting, με τη διαχρονικά σταθερή φιλοσοφία της να έχει πάντα κερδοφόρο τεχνικό αποτέλεσμα όσο και από την αποτελεσματική διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.Να σημειωθεί ότι το 2025 η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων της αγοράς κατέλαβε την 4η θέση με δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) 17,4% ενώ αναδείχθηκε στην 3η θέση με δείκτη Απόδοσης επί της Παραγωγής (RoP) 28,1%.Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας για το 2025 ανήλθαν σε € 44,2 εκ. έναντι € 18,2 εκ. του 2024 καταγράφοντας αύξηση 142,3%. Οι επενδύσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα το 2025 ενισχύθηκαν κατά 153,5%, ανερχόμενα σε € 49,2 εκ. έναντι € 19,4 εκ. το 2024, ενώ αντίστοιχα τα έσοδα επενδύσεων ανήλθαν σε € 2,4 εκ. παρουσιάζοντας αλματώδη αύξηση κατά 594,1% σε σχέση με την χρήση του 2024.Με το 70% της κερδοφορίας της εταιρείας να προέρχεται από την ασφαλιστική δραστηριότητα (τεχνικό αποτέλεσμα) και το 30% από το επενδυτικό αποτέλεσμα για ακόμη μία χρονιά επιβεβαιώνεται ότι η κερδοφορία της εταιρείας στηρίζεται στην υγιή ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών της και στην σωστή τοποθέτηση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.Με επίδοση που αποτελεί τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε όλη την ελληνική ασφαλιστική αγορά η συνολική παραγωγή για το έτος 2025 ανήλθε σε € 27,4 εκ. σημειώνοντας αύξηση 25,6% σε σχέση με την παραγωγή των € 21,8 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική είναι η μοναδική εταιρεία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με τη χαμηλότερη έκθεση στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων με την σύνθεση της παραγωγής για το 2025 να διαμορφώνεται σε 6,3% για τον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων έναντι 93,7% για τον Κλάδο Περιουσίας & Λοιπών Κλάδων.Ισχυρή δυναμική παρουσίασε ο Κλάδος Περιουσίας με την παραγωγή για το 2025 να ανέρχεται σε € 11,44 εκ. έναντι € 9,33 εκ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 22,6% σε σχέση με την παραγωγή της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, εδραιώνοντας την εταιρεία μεταξύ των 10 μεγαλύτερων ελληνικών, πολυεθνικών και τραπεζικών ασφαλιστικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.Στους επιμέρους κλάδους ασφάλισης που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση η εταιρεία στον Κλάδο Εγγυήσεων με παραγωγή €3,83 εκ. έναντι € 2,21 εκ. το 2024 παρουσίασε αύξηση 73,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατέλαβε την 2η θέση μεταξύ των ελληνικών εταιρειών ενώ στον Κλάδο Μεταφορών σημείωσε υψηλή άνοδο με την παραγωγή να διαμορφώνεται στα €1,63 εκ. έναντι € 1,46 εκ. το προηγούμενο έτος.«Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις το 2025, συνδυάζοντας την εμπειρία δεκαετιών με τη δυναμική του Ομίλου INTRACOM και της ΕΥΡΩΠΗ Holdings. Η εταιρεία επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την ηγετική της θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, επιτυγχάνοντας το 2025 υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ισχυρή κερδοφορία.Η διατήρηση της φερεγγυότητας μας σε υψηλά επίπεδα αποτελεί για εμάς εγγύηση αξιοπιστίας και σταθερότητας και δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Σταθερός στόχος της Εταιρείας αποτελεί η διαρκής και υγιής ανάπτυξη, με την ετήσια παραγωγή να προβλέπεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ €35 και €40 εκατ. το 2026. Βασικός πυλώνας αυτής της πορείας αποτελεί ο Κλάδος Περιουσίας, μέσω του οποίου διεκδικούμε την είσοδό μας στην πρώτη πεντάδα των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών εντός της επόμενης διετίας.Στρατηγική μας προτεραιότητα να ενισχύσουμε τα καταξιωμένα στελέχη μας και με νέα έμπειρα στελέχη τα οποία όλα μαζί θα αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας και τη διεύρυνση του Δικτύου Συνεργατών μας με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στους κλάδους Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης, Μεταφορών, Τεχνικών Έργων και Εγγυήσεων.Με τις σημερινές ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική εταιρεία του Ομίλου ΕΥΡΩΠΗ Holdings αναμένει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές για την ισχυρή ανάπτυξή της στο άμεσο μέλλον προκειμένου να είναι παρούσα σε όλες τις επικείμενες εξελίξεις».