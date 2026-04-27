Η ιδανική ώρα γυμναστικής για σάκχαρο και μεταβολισμό
Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το πότε γυμναζόμαστε μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τον μεταβολισμό μας
Πρωί ή απόγευμα; Ποια είναι η καταλληλότερη στιγμή για γυμναστική; Μπορεί το ερώτημα να μοιάζει ανούσιο ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες, προκύπτει ότι η ώρα της άσκησης παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του οργανισμού μας -και δη στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, σε ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Trends in Endocrinology and Metabolism, συγκέντρωσαν και ανέλυσαν ευρήματα από παλαιότερες μελέτες, εξετάζοντας πώς η πρωινή σε σύγκριση με την απογευματινή άσκηση επηρεάζει τον μεταβολισμό τόσο σε υγιείς ανθρώπους όσο και σε όσους έχουν διαγνωστεί με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Ερευνητές επισημαίνουν ότι η άσκηση το απόγευμα συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης και φλεγμονής, σε σύγκριση με την πρωινή άσκηση.
Ο διαβήτης τύπου 2 αποτελεί μία από τις πιο συχνές μεταβολικές διαταραχές, κατά την οποία ο οργανισμός εμφανίζει αντίσταση στην ινσουλίνη, οδηγώντας σε αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Υπολογίζεται, μάλιστα, ότι περισσότεροι από 38 εκατ. Αμερικανών έχουν διαγνωστεί με τέτοιου τύπου διαβήτη. Σύμφωνα με την ανάλυση, η απόκριση του σώματος στην άσκηση δεν είναι ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας: κύτταρα, ορμόνες και γονίδια φαίνεται να αντιδρούν διαφορετικά, ανάλογα με το πότε γυμναζόμαστε.
