Nexans, EDF και Akuo Energy: Βάζουν στο κάδρο την Ελλάδα για τη νέα ενεργειακή εποχή
Οι ισχυροί ευρωπαϊκοί όμιλοι αναδεικνύουν τον ρόλο της χώρας σε διασυνδέσεις, αποθήκευση ενέργειας, πράσινες επενδύσεις και νέα έργα ΑΠΕ, στέλνοντας μήνυμα για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς
Η ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε δίκτυα, διασυνδέσεις και έργα καθαρής ενέργειας, αλλά και τα εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι χρηματοδοτήσεις στον ενεργειακό τομέα, αναδείχθηκαν μέσα από τις τοποθετήσεις ηγετικών στελεχών της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας στο πλαίσιο του ελληνογαλλικού φόρουμ, τα οποία έστειλαν σαφές μήνυμα για τις προτεραιότητες της επόμενης ημέρας.
Ιδιαίτερη έμφαση στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις έδωσε ο επικεφαλής της Nexans, Ζιλιέν Ιμπέρ, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα σε μια περίοδο όπου φαίνεται να υπάρχει αυξημένη κινητικότητα γύρω από το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου (GSI) που κατασκευάζει η Nexans για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ. Όπως σημείωσε, ο ρόλος που έχουν σήμερα οι ενεργειακές διασυνδέσεις είναι αντίστοιχος με εκείνον που είχαν οι σιδηρόδρομοι τον 19ο αιώνα, όταν οι χώρες που επένδυσαν σε τέτοιες υποδομές απέκτησαν αναπτυξιακό πλεονέκτημα και ενίσχυσαν την απασχόληση.
Ο ίδιος επισήμανε ότι σήμερα περίπου το 27% της ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης καλύπτεται από ηλεκτρισμό, με το ποσοστό αυτό να αναμένεται να ξεπεράσει το 40% έως το 2040. Υπογράμμισε ακόμη πως η ήπειρος διαθέτει διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές πηγές ενέργειας: ισχυρό ηλιακό δυναμικό στον ευρωπαϊκό Νότο, αιολική παραγωγή στον Βορρά, υδροηλεκτρικούς πόρους στην κεντρική Ευρώπη και πυρηνική ενέργεια σε ορισμένες χώρες. Για να αξιοποιηθούν αυτά τα πλεονεκτήματα, απαιτούνται εκτεταμένες επενδύσεις στα δίκτυα και στα έργα διασύνδεσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι κράτη χωρίς ενεργειακές συνδέσεις με γειτονικές αγορές και με εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους, σε μια έμμεση αναφορά στην Κύπρο.
