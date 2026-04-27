Ιστορικά υψηλά στα χρηματιστήρια Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας παρά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν
Ιστορικά υψηλά στα χρηματιστήρια Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας παρά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν
Το επενδυτικό κλίμα παρέμεινε ανθεκτικό ακόμη και μετά την αποτυχία των διπλωματικών προσπαθειών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Σε νέα ιστορικά υψηλά κινήθηκαν τα χρηματιστήρια της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, καθώς οι επενδυτές έδειξαν να παραβλέπουν το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.
Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως ανοδικά, με το επενδυτικό κλίμα να παραμένει ανθεκτικό ακόμη και μετά την αποτυχία των διπλωματικών προσπαθειών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
Ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,4%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο δείκτης KOSPI σημείωσε άνοδο 1,83%, επίσης σε επίπεδα-ρεκόρ.
Αντίθετα, στην Αυστραλία ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,54%.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng έχασε 0,17%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,25%.
Η άνοδος στην κινεζική αγορά στηρίχθηκε και στα στοιχεία που έδειξαν ότι τα βιομηχανικά κέρδη στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 15,8% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, επιταχύνοντας σε σχέση με την αύξηση 15,2% που είχε καταγραφεί στο πρώτο δίμηνο του έτους.
Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως ανοδικά, με το επενδυτικό κλίμα να παραμένει ανθεκτικό ακόμη και μετά την αποτυχία των διπλωματικών προσπαθειών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
Ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,4%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο δείκτης KOSPI σημείωσε άνοδο 1,83%, επίσης σε επίπεδα-ρεκόρ.
Αντίθετα, στην Αυστραλία ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,54%.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng έχασε 0,17%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,25%.
Η άνοδος στην κινεζική αγορά στηρίχθηκε και στα στοιχεία που έδειξαν ότι τα βιομηχανικά κέρδη στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 15,8% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, επιταχύνοντας σε σχέση με την αύξηση 15,2% που είχε καταγραφεί στο πρώτο δίμηνο του έτους.
