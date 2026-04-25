Δύο εντυπωσιακές design κατοικίες στη Ναύπακτο
Δύο εντυπωσιακές design κατοικίες στη Ναύπακτο
Η Ναύπακτος με το πλούσιο φυσικό τοπίο, τη θέα στον Κορινθιακό κόλπο και την ιστορική της ταυτότητα αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο αρχιτεκτονικής έκφρασης
Linear house, Mastrominas Architecture
Το Linear House του γραφείου Mastrominas Architecture απέσπασε έπαινο στην κατηγορία “Κατοικία” των GRAIL Awards 2025. Το οίκημα βρίσκεται σε μια κατάφυτη πλαγιά από ελαιώνες και δάσος στην περιοχή της Ναυπακτίας, κοντά στο πανέμορφο παραθαλάσσιο χωριό Μοναστηράκι, με άπλετη θέα στον Κορινθιακό κόλπο. Το απλό κέλυφος επιλέχθηκε για την διακριτική ένταξη του κτιρίου και επιτρέπει στο φυσικό τοπίο να κυριαρχεί. Η γραμμική διάταξη στον άξονα Ανατολής-Δύσης προσφέρει ανεμπόδιστη θέα σε όλους τους χώρους. Πρόκειται για ισόγεια διπλοκατοικία, η οποία έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλεται και να προσαρμόζεται, ώστε να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες μιας οικογένειας που μεγαλώνει.
Η πρόσβαση γίνεται από τη βόρεια πλευρά. Οι είσοδοι για κάθε κατοικία ορίζονται από δύο εντυπωσιακά στέγαστρα που διαπερνούν το κτίριο κάθετα και τα συναντώνται ξανά στην πρόσοψη της νότιας πλευράς. Η συνέχεια των υαλοπετασμάτων της βόρειας όψης διακόπτεται από επιφάνειες με ξύλινα πανέλα, άλλα σταθερά και άλλα ανοιγόμενα, μεταβάλλοντας την όψη μέσα στην ημέρα και στη διάρκεια των εποχών. Στη νότια πρόσοψη τα υαλοπετάσματα είναι συνεχή και τα όρια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου είναι ασαφή.
Το Linear House του γραφείου Mastrominas Architecture απέσπασε έπαινο στην κατηγορία “Κατοικία” των GRAIL Awards 2025. Το οίκημα βρίσκεται σε μια κατάφυτη πλαγιά από ελαιώνες και δάσος στην περιοχή της Ναυπακτίας, κοντά στο πανέμορφο παραθαλάσσιο χωριό Μοναστηράκι, με άπλετη θέα στον Κορινθιακό κόλπο. Το απλό κέλυφος επιλέχθηκε για την διακριτική ένταξη του κτιρίου και επιτρέπει στο φυσικό τοπίο να κυριαρχεί. Η γραμμική διάταξη στον άξονα Ανατολής-Δύσης προσφέρει ανεμπόδιστη θέα σε όλους τους χώρους. Πρόκειται για ισόγεια διπλοκατοικία, η οποία έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλεται και να προσαρμόζεται, ώστε να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες μιας οικογένειας που μεγαλώνει.
Η πρόσβαση γίνεται από τη βόρεια πλευρά. Οι είσοδοι για κάθε κατοικία ορίζονται από δύο εντυπωσιακά στέγαστρα που διαπερνούν το κτίριο κάθετα και τα συναντώνται ξανά στην πρόσοψη της νότιας πλευράς. Η συνέχεια των υαλοπετασμάτων της βόρειας όψης διακόπτεται από επιφάνειες με ξύλινα πανέλα, άλλα σταθερά και άλλα ανοιγόμενα, μεταβάλλοντας την όψη μέσα στην ημέρα και στη διάρκεια των εποχών. Στη νότια πρόσοψη τα υαλοπετάσματα είναι συνεχή και τα όρια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου είναι ασαφή.
