Η Emily in Paris ξανακάνει τη Μύκονο trend – Τα νέα φιλόδοξα projects στο νησί των ανέμων
Ενας παραγωγός , ο Stephen Joel Brown, που κάθε χρόνο έκανε διακοπές στη Μύκονο αρκούσε για να μεταφέρει την Lily Collins στο νησί των ανέμων. Στα μέσα Μαΐου ξεκινούν τα γυρίσματα του Emily in Paris στο νησί τα οποία θα κρατήσουν δύο εβδομάδες, θα έχουν έλληνες ηθοποιούς και θα συνδυαστούν με νέα επιχειρηματικά projects
Η Μύκονος βρίσκεται στο πόδι εδώ και περίπου δύο μήνες, από τότε που τα πιο σοβαρά γραφεία concierge του νησιού έλαβαν request από την εταιρεία παραγωγής της δημοφιλούς σειράς Emily in Paris, προκειμένου να ερευνήσουν το που και το πώς ώστε στο νέο κύκλο της σειράς να υπάρχουν και κάποια επεισόδια που να είναι γυρισμένα στη Μύκονο. Η καλή σχέση μεταξύ του νησιού και των ανθρώπων της σειράς άλλωστε, έχει καλλιεργηθεί εδώ και χρόνια, από τότε που δήμαρχος ήταν ο Κωνσταντίνος Κουκάς και ένας εκ των παραγωγών του δημοφιλούς σίριαλ Stephen Joel Brown, απολάμβανε διακοπές στα σοκάκια της Μυκόνου.
Η πρόταση για γυρίσματα στην πολυδιαφημισμένη Μύκονο είχε καλλιεργηθεί από τότε.
