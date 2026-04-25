Η Emily in Paris ξανακάνει τη Μύκονο trend – Τα νέα φιλόδοξα projects στο νησί των ανέμων

Ενας παραγωγός , ο Stephen Joel Brown, που κάθε χρόνο έκανε διακοπές στη Μύκονο αρκούσε για να μεταφέρει την Lily Collins στο νησί των ανέμων. Στα μέσα Μαΐου ξεκινούν τα γυρίσματα του Emily in Paris στο νησί τα οποία θα κρατήσουν δύο εβδομάδες, θα έχουν έλληνες ηθοποιούς και θα συνδυαστούν με νέα επιχειρηματικά projects