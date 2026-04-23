AEGEAN: Το κόστος των καυσίμων λόγω Μέσης Ανατολής ο Νο 1 πονοκέφαλος, αντέχουν κρατήσεις και ζήτηση
Όλα όσα ανέφεραν Ευτύχης Βασιλάκης και Δημήτρης Γερογιάννης στη χθεσινή γενική συνέλευση του ομίλου
Το κόστος των αεροπορικών καυσίμων και ο αντίκτυπος στη ζήτηση είναι στη δεδομένη συγκυρία ο νούμερο 1 «πονοκέφαλος» αυτή τη στιγμή για την AEGEAN όπως συμβαίνει και με το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών πανευρωπαϊκά αυτή την στιγμή λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σε επίπεδο ζήτησης πάντως για την Ελλάδα, αποτελεί θετική ένδειξη ότι επί του παρόντος και παρά τις γενικότερες περικοπές δρομολογίων που έχουν αρχίσει και ανακοινώνονται στην Ευρώπη, ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων για ελληνικούς προορισμούς από πλευράς των εταιρειών παραμένει αυξημένος σε σύγκριση με πέρυσι.
Αντίστοιχα συμβαίνει και με τις κρατήσεις εν όψει και του καλοκαιριού που καταγράφουν αντοχές και, παρά την επιβράδυνση από τις αρχές Μαρτίου, παραμένουν στα ίδια (υψηλά) επίπεδα με το 2025, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε χθες ο πρόεδρος της μεγαλύτερης εγχώριας αεροπορικής κ. Ευτύχης Βασιλάκης, από το βήμα της γενικής συνέλευσης της εταιρείας.
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της AEGEAN κ. Δημήτρης Γερογιάννης ανέφερε ότι ο όμιλος είχε προγραμματίσει στο ξεκίνημα της χρονιάς αύξηση 7%- 8% όσον αφορά τη συνολική χωρητικότητα για το σύνολο του 2026 από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα άλλα αεροδρόμια. Πλέον, χωρίς τη δραστηριότητα της Μέσης Ανατολής, η χωρητικότητα θα μείνει στα ίδια ή οριακά υψηλότερη «έναντι αυτής που προσφέραμε σε μηναία βάση το 2025». Το πρώτο δίμηνο ο όμιλος κατέγραψε άνοδο κατά 7% στην επιβατική κίνηση, ενώ ο Μάρτιος επηρεάστηκε αρνητικά από την κρίση στη Μ. Ανατολή, κάτι που αντιστοιχεί σε 5- 6% επί του συνόλου της κίνησης του ομίλου. Συνολικά για το πρώτο τρίμηνο του 2026 η εταιρεία μετέφερε 3,2 εκατ. επιβάτες, με αύξηση κατά 4%, με αντίστοιχη και την αύξηση των προσφερομένων θέσεων», δήλωσε ο ίδιος.
