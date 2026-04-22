Βασιλάκης (AEGEAN): «Συνταρακτικό» το κόστος των αεροπορικών καυσίμων, από €90 έως 115 εκατ. η επίπτωση λόγω Μέσης Ανατολής
Από την άλλη πλευρά, δεν βλέπει επί του παρόντος και σε ορίζοντα 3-4 μηνών θέμα επάρκειας καυσίμων για την ελληνική αγορά η διοίκηση της μεγαλύτερης εγχώριας αεροπορικής
Καθησυχαστικός αναφορικά με το θέμα της έλλειψης αεροπορικού καυσίμου, που συζητείται εντόνως τις τελευταίες ημέρες στη διεθνή αγορά των αερομεταφορών με αποτέλεσμα κάποιες μεγάλες διεθνείς αεροπορικές να έχουν ήδη ανακοινώσει περικοπές δρομολογίων επικαλούμενες ακριβώς αυτό, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της μεγαλύτερης εγχώριας αεροπορικής κ. Ευτύχιος Βασιλάκης.
Πριν από λίγο, στη γενική συνέλευση της AEGEAN, o κ. Βασιλάκης σε ερώτηση αναφορικά με τυχόν ελλείψεις στην ελληνική αγορά ανέφερε ότι «δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα για το θέμα της παροχής ή της έλλειψης αεροπορικού καυσίμου αλλά περισσότερο για το θέμα του κόστους και της τιμής και αυτό είναι που επηρεάζει περισσότερο τις αποφάσεις και τη ζήτηση.
Ως προς την επάρκεια, αυτό που ακούμε από τους προμηθευτές μας και από την ίδια την αγορά είναι ότι οι δύο βασικοί πάροχοι στην Ελλάδα θεωρούν ότι υπάρχει ικανοποιητική επάρκεια για αρκετούς μήνες μπροστά και μάλιστα κάνουν και εξαγωγές jet juel- έτοιμου δηλαδή προϊόντος. Άρα για τα ελληνικά αεροδρόμια δε φαίνεται ότι υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλημα για μία περίοδο 3 – 4 μηνών μπροστά. Αντίστοιχα και με δύο τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, που ασχολούνται με τη διαχείριση συμβολαίων καυσίμων (hedging) και είχαμε επαφές την περασμένη Παρασκευή, ενημερωθήκαμε ότι τα αποθέματα της Ευρώπης ήταν στα ίδια επίπεδα που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Η δική μας η πρόβλεψη, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη παρέμβαση είναι ότι δεν θα υπάρχει ζήτημα έλλειψης καυσίμων, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις που δημιουργούνται για το ζήτημα με εναλλακτικές διαδρομές.
Το θέμα του κόστους όμως είναι συνταρακτικό και μπορεί να επηρεάσει εταιρίες και καταναλωτές ειδικά αν διαρκέσει καιρό καιρό η κρίση. Για την ίδια την AEGEAN, είχε γίνει hedging όσον αφορά τα αεροπορικά καύσιμα στο 60% των αναγκών για το 2026 με το υπόλοιπο 40% να είναι ανοικτό. Στο πρώτο εξάμηνο εκτιμάμε ότι θα έχει μία επίπτωση σε επίπεδο κόστους με μία διαφορά μεταξύ 40- 65 εκατ. ευρώ ανάλογα με τις τιμές που θα επικρατήσουν τελικά- πέραν της κάλυψης που μας δίνει το hedging, που έχει γίνει για το 60%- και αν στο δεύτερο εξάμηνο συνεχίσει η κατάσταση έτσι όπως είναι τώρα, θα έχει μία επίπτωση ακόμη 50 εκατ. ευρώ.
Άρα o συνολικός αντίκτυπος θα είναι μεταξύ 90 και 115 εκατ. ευρώ και χωρίς το hedging που έχει γίνει για το 60% των αναγκών της εταιρείας το πρόβλημα θα ήταν 2,5 φορές περισσότερο. Έχουμε προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των τιμών ωστόσο δεν είναι σαφές πόσες από τις απώλειες θα καλυφθούν μέσω αυτής της αναπροσαρμογής, και όλα αυτά σε συνάρτηση και με τη ζήτηση, αν δηλαδή το κοινό θα επιλέξει να ταξιδέψει».
Πηγή: newmoney.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
