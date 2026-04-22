Αγωνία στην Ευρώπη για την κρίση, έκτακτο πακέτο μέτρων για ενέργεια και αερομεταφορές στη Σύνοδο Κορυφής
Φόβοι για νέο σοκ σε καύσιμα, ρεύμα και πτήσεις – Στο τραπέζι αποθέματα φυσικού αερίου και καυσίμων αεροσκαφών, μήνυμα Φον ντερ Λάιεν για γεωπολιτική θωράκιση της Ευρώπης
Ένα μείγμα μέτρων για την αντιμετώπιση της νέας κρίσης που προκαλεί η αστάθεια στη Μέση Ανατολή ετοιμάζεται να παρουσιάσει σήμερα Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το πακέτο να αποτελεί βασικό αντικείμενο συζήτησης στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο που διεξάγεται στις 23 και 24 Απριλίου. Η Επιτροπή επιχειρεί να διαμορφώσει κοινή ευρωπαϊκή απάντηση τόσο στις έντονες πιέσεις στις αγορές ενέργειας όσο και στις συνέπειες που αρχίζουν να εμφανίζονται στις μεταφορές, στη βιομηχανία και στο κόστος ζωής.
Η Κομισιόν προσανατολίζεται επίσης σε νέα ευέλικτα μέτρα στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, ώστε οι κυβερνήσεις να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια προσωρινής στήριξης για ενεργοβόρες βιομηχανίες, μεταφορές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ευάλωτα νοικοκυριά.
Η Ελλάδα, από την πλευρά της στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τις Βρυξέλλες για τα μέτρα λόγω του πολέμου στο Ιράν ζητεί από την ΕΕ να προετοιμαστεί ακόμη και για τα δυσμενέστερα σενάρια της ενεργειακής κρίσης, προειδοποιώντας ότι μια παρατεταμένη άνοδος στις τιμές πετρελαίου μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη και να απειλήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Παρεμβάσεις σε φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και στήριξη επιχειρήσεωνΣτο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται ο καλύτερος συντονισμός των κρατών-μελών για την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου πριν από τον χειμώνα, ώστε να αποφευχθούν ανταγωνιστικές αγορές που θα εκτόξευαν ξανά τις τιμές. Παράλληλα, εξετάζεται κοινός σχεδιασμός για πιθανή χρήση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις επιδεινωθούν.
