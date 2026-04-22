Conrad Athens The Ilisian: Η μεγάλη επανεκκίνηση στην καρδιά της Αθήνας

Μία τετραετία και πλέον από τον Ιανουάριο του 2022 -όταν έπεσε η αυλαία για το «Ηilton» της Αθήνας, το ιστορικό ξενοδοχείο που συνέδεσε για έξι δεκαετίες την παρουσία του με μια ολόκληρη περιοχή, δίνοντας μάλιστα το όνομά του ακόμη και στην κοντινή στάση λεωφορείου- η αυλαία ξανανοίγει από την ερχόμενη εβδομάδα.Οι προετοιμασίες αυτές τις ημέρες είναι πυρετώδεις για τις τελευταίες πινελιές στον περιβάλλοντα χώρο και την είσοδο, ντυμένη με ελληνικό μάρμαρο, του νέου «Conrad Athens The Ilisian» του ολοκαίνουριου 5άστερου ξενοδοχείου που συνδέεται επίσης με τον όμιλο της Hilton. Αυτή τη φορά όμως με το όνομα του Conrad Hilton, του ιδρυτή της ιστορικής αλυσίδας το πολύ μακρινό 1919.Eκείνος ήταν που, ακριβώς πριν από 63 χρόνια, τον Απρίλιο του 1963 στα επίσημα εγκαίνια του «Hilton της Αθήνας», είχε δηλώσει για το νέο ξενοδοχείο, το οποίο έμελλε να εξελιχθεί με τα χρόνια σε ένα από τα -λίγα- σύγχρονα τοπόσημα της ελληνικής πρωτεύουσας: «Συμφωνώ με όσους πιστεύουν ότι το ‘’Hilton της Αθήνας’’ είναι το πιο όμορφο ‘’Hilton’’ στον κόσμο».