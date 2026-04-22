Σταθεροποιείται κοντά στα $97 το Brent μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ - Ιράν
Η εκεχειρία δεν αρκεί για να αποκαταστήσει τις ροές στα Στενά του Ορμούζ, διατηρώντας ένταση, αβεβαιότητα και πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία
Υποχωρούν ελαφρώς οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αβεβαιότητα για την πορεία της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει έντονη, παρά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εύθραυστη εκεχειρία με την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ότι οι εντάσεις απέχουν ακόμη πολύ από την οριστική εκτόνωση.
Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent και τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate κατέγραψαν πτώση, με το Brent να υποχωρεί κατά 1,20% κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι και το WTI να χάνει 1,45% στα 88,3 δολάρια το βαρέλι.
Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τη δήλωση του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρατείνουν την προσωρινή εκεχειρία με το Ιράν πέραν της αρχικά καθορισμένης προθεσμίας, επικαλούμενος μια «βαθιά κατακερματισμένη» πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της Τεχεράνης.
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, η εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου η ιρανική ηγεσία παρουσιάσει μια ενιαία πρόταση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με την Ουάσιγκτον και το Ισραήλ. Μέχρι τότε, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.
Η παράταση της εκεχειρίας αναδεικνύει τη δύσβατη πορεία προς την αποκλιμάκωση. Αν και μειώνει τον άμεσο κίνδυνο στρατιωτικών πληγμάτων, ταυτόχρονα φέρνει στο προσκήνιο τις βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις στο ιρανικό καθεστώς και την απουσία σαφούς διπλωματικής προόδου.
