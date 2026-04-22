Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως διεθνούς κόμβου μεταφορών και ενέργειας
Στον παγκόσμιο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας έως την επανεκκίνηση των ναυπηγείων, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας, χθες, στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά
Η ανάδειξη της ελληνικής ναυτιλίας ως πυλώνα εθνικής ισχύος, η ανάγκη για ουσιαστική επανεκκίνηση της ναυπηγικής βιομηχανίας και η επιδίωξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με διεθνή προσανατολισμό συνθέτουν τον βασικό άξονα πολιτικής που παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά.
Στην ομιλία του αποτυπώνεται μια συνολική στρατηγική: Η ναυτιλία αντιμετωπίζεται όχι απλώς ως ισχυρός οικονομικός κλάδος αλλά ως κρίσιμο εργαλείο γεωπολιτικής επιρροής, ενώ η ναυπηγική βιομηχανία επανατοποθετείται στο επίκεντρο της βιομηχανικής πολιτικής. Την ίδια στιγμή, τίθενται σαφείς προϋποθέσεις για την πράσινη μετάβαση, με έμφαση στον ρεαλισμό, ενώ αναδεικνύεται η ανάγκη για ευρωπαϊκή στήριξη και διεθνείς συνεργασίες.
Παρουσία κορυφαίων εκπροσώπων της ελληνικής ναυτιλίας, όπως οι καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, Αθανάσιος Μαρτίνος και Σίμος Παληός, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλία διαθέτει επιρροή δυσανάλογη του μεγέθους της χώρας. Ο ρόλος της εκτείνεται πολύ πέρα από τη μεταφορά φορτίων, καθώς στηρίζει κρίσιμες ενεργειακές ροές και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, επηρεάζοντας άμεσα τη λειτουργία της διεθνούς οικονομίας. Σε συνδυασμό με τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τις λιμενικές υποδομές, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση του ρόλου της χώρας ως διεθνούς κόμβου μεταφορών και ενέργειας.
