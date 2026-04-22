Ζαφείρης Μελάς για τη ρομά καταγωγή του: Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο bullying





Στη συνέχεια, μιλώντας για τη διασκέδαση και το σπάσιμο πιάτων, παραδέχτηκε ότι είχε έρθει αντιμέτωπος με δυσάρεστες καταστάσεις: « Ήταν δραματικές οι καταστάσεις τότε. Τα πιάτα δεν ήταν καλό σπορ, δεν μου άρεσε. Είχα χτυπήσει πάρα πολλές φορές με πιάτα. Εκείνη η σκόνη και η βρωμιά που έβγαζαν …».

Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της ρομά καταγωγής του και στο έντονο bullying που, όπως υποστηρίζει, βίωσε, αναφέρθηκε ο Ζαφείρης Μελάς Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Prime Time», η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου.Αναφερόμενος στα πρώτα χρόνια της πορείας του και στο κλίμα που επικρατούσε τότε στον χώρο των νυχτερινών μαγαζιών, ο Ζαφείρης Μελάς περιέγραψε τις δυσκολίες που βίωσε εξαιτίας της καταγωγής του, σημειώνοντας: «Ήταν πάρα πολύ σκληρές εποχές. Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο bullying από διάφορους επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, λόγω καταγωγής. Τα προσπερνούσα όμως, δεν τους έδινα σημασία. Έλεγα δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα δικαιωθώ».