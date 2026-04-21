Νευρική η Wall Street με φόντο το θρίλερ για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν
Η άνοδος του πετρελαίου και το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν ανέτρεψαν το κλίμα στις αγορές, με μετοχές, ομόλογα και δολάριο να αντιδρούν αρνητικά
Η αναβολή του νέου διπλωματικού ραντεβού μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου οδήγησε τη Wall Street σε πτώση, παρά το γεγονός ότι οι μικρές απώλειες στους δείκτες έδειξαν ότι οι επενδυτές δεν χάνουν τις ελπίδες τους ότι οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να φτάσουν σε συμφωνία ή έστω να παρατείνουν την εκεχειρία.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,59% στις 49.149 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κάμψη 0,63% στις 7.064 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,59% και τις 24.259 μονάδες.
Το διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκε, καθώς ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανέβαλε την μετάβαση του στο Ισλαμαμπάντ για ένα νέο γύρο συνομιλιών, καθώς από την πλευρά της η Τεχεράνη απέφευγε να δεσμευτεί για νέα συνάντηση. Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών συνιστά πράξη πολέμου, με τις αρχές της χώρας να έχουν απειλήσει νωρίτερα με αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε δεύτερο εμπορικό πλοίο της χώρας.
«Ο βασικός καταλύτης για την αδυναμία της αγοράς ήταν οι αναφορές ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς παρέμεινε στην Ουάσινγκτον και δεν ταξίδεψε στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν», σχολίασε ο Μάικλ Ο’Ρουρκ της Jones Trading.
Το αδιέξοδο απειλεί να εντείνει την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, με τις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ να παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες. Παράλληλα, ανοιχτά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα, όπως οι πυρηνικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.
Υπό τη σκιά των εξελίξεων αυτών, το Brent πλησίασε και πάλι το όριο των 100 δολαρίων, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ενισχύθηκαν, όπως και το δολάριο. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,28% και του 2ετούς σκαρφάλωσε στο 3,77%.
Παρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυριάρχησαν στους τίτλους, οι επενδυτές στράφηκαν και προς την Ουάσνγκτον, όπου ο Κέβιν Γουόρς, ήτοι η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της Fed, κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, σε ένα πρώτο κρίσιμο crash test για την επικύρωση του διορισμού του.
Η αγορά παρακολούθησε στενά την ακρόαση λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν για τον σεβασμό στον ανεξάρτητο ρόλο της Fed, μετά τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ του Τραμπ και του νυν προέδρου της κεντρικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ.
Στις προετοιμασμένες δηλώσεις του, ο Γουόρς τόνισε ότι, εφόσον εγκριθεί, θα διασφαλίσει ότι η άσκηση νομισματικής πολιτικής θα παραμείνει «αυστηρά ανεξάρτητη». «Ο πρόεδρος με επέλεξε για τη θέση και, εφόσον επιβεβαιωθώ ως επικεφαλής της Federal Reserve, θα ενεργώ ανεξάρτητα», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε νωρίτερα δηλώσει στο CNBC ότι θα ήταν «απογοητευμένος» αν ο νέος επικεφαλής της Fed δεν προχωρούσε σε μειώσεις επιτοκίων, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια θέση του υπέρ χαμηλότερου κόστους δανεισμού.
Ο Γουόρς, στις δηλώσεις του ενώπιον των Γερουσιαστών ζήτησε «θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις πολιτικής» και «αλλαγή καθεστώτος στον τρόπο άσκησης πολιτικής» στη Fed, σημειώνοντας ότι η κεντρική τράπεζα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την «κληρονομιά» λαθών της περιόδου 2021–2022. Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του πληθωρισμού.
Ο Γουόρς βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο έντονων ερωτήσεων για τα οικονομικά του στοιχεία, ιδιαίτερα από τη γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν. Σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 135 έως 225 εκατ. δολαρίων.
«Οι αποδόσεις αυξάνονται μετά τη σκληρή στάση που υιοθέτησε ο υποψήφιος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, στη σημερινή ακρόαση», σχολίασε ο Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers. «Η άποψή του ότι τα λάθη πολιτικής μετά την πανδημία ενίσχυσαν σημαντικά τις πληθωριστικές πιέσεις τον τοποθετεί ως έναν “μαχητή” του πληθωρισμού, που δεν διστάζει να αυστηροποιήσει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Οι δηλώσεις του καθιστούν λιγότερο πιθανή μια μείωση επιτοκίων εντός του έτους, με την πιθανότητα να διαμορφώνεται μόλις στο 30% πριν από τον Ιανουάριο», πρόσθεσε.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα τελευταία οικονομικά στοιχεία, καθώς οι λιανικές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο του τελευταίου έτους, υποδηλώνοντας ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να δαπανούν σε ευρύ φάσμα προϊόντων, παρά την αύξηση των τιμών καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος.
Σε επίπεδο μετοχών, η UnitedHealth κατέγραψε άνοδο 7%, καταγράφοντας έτσι τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο στους δείκτες S&P 500 και Dow, μετά από ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε και τα οποία η Mizuho χαρακτήρισε «ίσως τα καλύτερα των τελευταίων ετών».
Αντίθετα, η 3M υποχώρησε άνω του 2% παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα και τη βελτίωση των περιθωρίων.
Η Apple βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο, μετά την ανακοίνωση ότι ο Τιμ Κουκ θα αναλάβει ρόλο εκτελεστικού προέδρου και ο Τζον Τέρνους θα γίνει ο νέος διευθύνων σύμβουλος, ήτοι η πρώτη αλλαγή ηγεσίας από το 2011. Η μετοχή υποχώρησε κατά 2,5%.
«Η αντίδραση της αγοράς στην αποχώρηση του Τιμ Κουκ θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη», επεσήμανε ο Νταν Κόουτσγουορθ της AJ Bell. «Έχει δημιουργήσει σημαντική αξία στην Apple και οι επενδυτές θα μπορούσαν να είχαν ανησυχήσει περισσότερο με την προοπτική αποχώρησής του».
