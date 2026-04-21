Στο μικροσκόπιο οι αθέμιτες πρακτικές με τις Golden Visa: Οι παραπλανητικές αγγελίες και οι νέες κυρώσεις
Τι αλλάζει με την εγκύκλιο του υπουργείου Μετανάστευσης
Φρένο στις αθέμιτες πρακτικές που έχουν να κάνουν ακόμη και με παραπλανητικές διαφημίσεις στο εξωτερικό για ακίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα ακόμη και κάτω του ορίου των 250.000 ευρώ επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση σε σχέση με το πρόγραμμα της Golden Visa για τη χορήγηση αδειών διαμονής σε αγοραστές ακινήτων τρίτων χωρών.
Στην νέα εγκύκλιο, του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, την οποία ούτως ή άλλως ανέμενε η αγορά εδώ και καιρό προκειμένου να ρυθμιστούν διαδικαστικά θέματα ώστε να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι εκκρεμείς αιτήσεις, γίνεται ρητή αναφορά για τυχόν πρακτικές που συνδέονται με παραπλανητική διαφήμιση στην Ελλάδα ή και στις χώρες προέλευσης έναντι των υποψηφίων επενδυτών, κάνοντας λόγο ακόμη και για ανάκληση των χορηγηθεισών αδειών διαμονής.
Σημειώνεται εδώ ότι ήδη από το 2025, οπότε και η αγορά παρουσίασε «φρένο» μετά και τις αλλαγές με αύξηση των ορίων προς τα πάνω ακόμη και πάνω από τις 800 χιλιάδες ευρώ στις ζώνες υψηλής ζήτησης που θεωρούνται «κορεσμένες» λόγω αυξημένης ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο κ.λπ. (σ.σ. με απώτερο στόχο την προστασία και τη συγκράτηση των τιμών), είχαν πληθύνει οι διαφημίσεις στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα με παραπλανητικές αγγελίες, με τιμές στις 230 χιλ. ευρώ ή ακόμη και στις 180 χιλ. ευρώ.
Όπως έγραφε από το Νοέμβριο το Newmoney.gr, στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν ευρέως βιντεάκια και διαφημίσεις με μικρά διαμερίσματα στην Αθήνα που κοστίζουν λιγότερο από το ελάχιστο όριο των 250.000 ευρώ (το οποίο παρεμπιπτόντως έχει διατηρηθεί υπό προϋποθέσεις και κατ’ εξαίρεση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για διατηρητέα, αλλαγή χρήσης με αγορά βιομηχανικών κτιρίων ή τμημάτων τους και μετατροπή τους σε κατοικίες. κ.λπ.) που είναι επιλέξιμα για Golden Visa.
Όπως έχει καταγγελθεί από ανθρώπους της αγοράς, η πρακτική που ακολουθείται εν προκειμένω αφορά πράγματι φθηνότερα ακίνητα για τα οποία όμως εισπράττεται το απαιτούμενο ελάχιστο ποσό των 250 χιλ. ευρώ και στη συνέχεια επιστρέφονται ποσά μέσω διάφορων τεχνικών τύπου για παράδειγμα προπληρωμένων ενοικίων για περίοδο 5– 10 ετών, κάλυψης εξόδων, όπως φόρους, δικηγορικές αμοιβές, επίπλωση κ.λπ..
«Ισχύει ότι τον τελευταίο χρόνο ότι τον τελευταίο χρόνο παρατηρήθηκαν φαινόμενα διαφήμισης του προγράμματος στο εξωτερικό, με όρια χαμηλότερα από αυτά που προβλέπει ο νόμος» σχολιάζει τώρα στο newmoney.gr , o δικηγόρος κ. Αλέξανδρος Βαρνάβας της VARNAVAS LAW FIRM, που ειδικεύεται σε θέματα επενδυτικής μετανάστευσης. Ο ίδιος πάντως προσθέτει ότι τα συμβόλαια ελέγχονταν πάντοτε από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διαπιστωθεί αν υποκρύπτονται κεκαλυμμένες επιστροφές ποσών προς τους επενδυτές, με σκοπό την καταστρατήγηση του πλαισίου και την απόκτηση άδειας διαμονής με χαμηλότερη από την προβλεπόμενη επένδυση.
Η εγκύκλιος
Τώρα το υπουργείο Μετανάστευσης απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς την αγορά, ώστε να καταστεί απολύτως γνωστό τόσο στους πωλητές όσο και στους αγοραστές ότι τέτοιες πρακτικές θα επισύρουν και τις αντίστοιχες συνέπειες. Όπως επισημαίνεται στη σχετική εγκύκλιο που υπογράφει η Γενική Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Κωνσταντίνα Παπακώστα «με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας των προγραμμάτων προσέλκυσης επενδύσεων της χώρας μας μέσω μετανάστευσης και ιδίως αυτού που αφορά στη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή λόγω επένδυσης σε ακίνητη περιουσία (άρθρο 100, ν. 5038/2023), επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες μας ευρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής του νόμου.
Στο πλαίσιο αυτό και στην περίπτωση που εντοπίζονται από την υπηρεσία μας ή καταγγέλλονται σε αυτήν πρακτικές που συνδέονται, είτε με παραπλανητική διαφήμιση στην Ελλάδα ή και στις χώρες προέλευσης έναντι των υποψήφιων επενδυτών, η οποία αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή (π.χ. ύψος τιμήματος, τρόπος καταβολής τιμήματος από τον επενδυτή, χορηγούμενα δικαιώματα, απαγόρευση εκμίσθωσης σε πλαίσιο πλατφόρμας διαμοιρασμού), είτε με αθέμιτες πρακτικές που συνδέονται με την πραγματοποίηση της επένδυσης (π.χ. περιπτώσεις αναιτιολόγητης / ατεκμηρίωτης διαβίβασης χρηματικών ποσών πριν ή μετά την επένδυση) που οδηγούν σε απόκτηση άδειας διαμονής με επένδυση ουσιωδώς μικρότερη της, κατά περίπτωση, ελάχιστης απαιτούμενης από το νόμο, αυτή θα θέτει τις σχετικές καταγγελίες ενώπιον: α) των κατά περίπτωση αρμόδιων φορολογικών αρχών ή / και Αρχών επιβολής του νόμου και β) της Ελληνικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τις περαιτέρω ενέργειές τους.
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν πρακτικές κατά τα ανωτέρω, οι οποίες καταστρατηγούν και έρχονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις και τους περιορισμούς των ρυθμίσεων του άρθρου 100 του ν. 5038/2023, επισημαίνεται ότι αυτές οδηγούν, πέραν των ειδικών κυρώσεων του άρθρου 100 του ν. 5038/2023, και σε ανάκληση των χορηγηθεισών αδειών διαμονής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ την εγκύκλιο
Επισημαίνεται εδώ ότι με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης έως και το Φεβρουάριο του 2026, η εθνικότητα με τις περισσότερες αρχικές άδειες μόνιμου επενδυτή παραμένει μακράν η Κίνα (48,1%) με 10.593 αρχικές άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή και ακολουθούν Τουρκία (16.3%) με 3.578, Λίβανος (4,7%), Ιράν (3,9%), Ηνωμένο Βασίλειο (3,7%), Ισραήλ (3,1%), ΗΠΑ (2,7%), Αίγυπτος (2,6%), Αρμενία (1,1%) και Σερβία (1%).
Μετά την Κίνα, Τουρκία και Λίβανος αποτελούν βασικές «δεξαμενές» αγοραστών ακινήτων με τους οικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες να παίζουν σημαντικό ρόλο.
