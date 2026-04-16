Eurostat: Στο 3,4% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο, στο 2,6% στην Ευρωζώνη
O πληθωρισμός «τσίμπησε» στο 3,4% από 3,1% τον Φεβρουάριο
Ανοδική τροχιά καταγράφει ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μετά την αποκλιμάκωση των προηγούμενων μηνών, με τις τιμές σε υπηρεσίες και ενέργεια να δίνουν τον τόνο της νέας επιτάχυνσης.
Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός «τσίμπησε» στο 3,4% από 3,1% τον Φεβρουάριο, ενώ αντίστοιχα τον Μάρτιο του 2025 το ποσοστό ήταν στο 3,1%. Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον προηγούμενο μήνα ανήλθε στο 3,9%.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Μάρτιο του 2026, αυξημένος από το 1,9% του Φεβρουαρίου. Έναν χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό βρισκόταν στο 2,2%.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 2,8% τον Μάρτιο του 2026, από 2,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Μάρτιο του 2025 είχε διαμορφωθεί στο 2,5%.
Όσον αφορά τη σύνθεση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Μάρτιο του 2026, οι υπηρεσίες είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή (+1,49 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από την ενέργεια (+0,48 ποσοστιαίες μονάδες), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,45 ποσοστιαίες μονάδες), καθώς και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,13 ποσοστιαίες μονάδες).
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Δανία (1,0%), καθώς και στην Τσεχία, την Κύπρο και τη Σουηδία (όλες στο 1,5%). Αντίθετα, τα υψηλότερα επίπεδα σημειώθηκαν στη Ρουμανία (9,0%), την Κροατία (4,6%) και τη Λιθουανία (4,4%). Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε τρία κράτη-μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε ένα και αυξήθηκε σε είκοσι τρία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα