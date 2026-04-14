Επιστροφή με αυξήσεις μισθών μετά το Πάσχα στο Δημόσιο
Οριζόντια αύξηση 40 ευρώ σε όλους - Στα 60-110 ευρώ το μηνιαίο όφελος μαζί με τη φορομεταρρύθμιση Πιερρακάκη από 1/1/2026

Μετά τις αργίες του Πάσχα, πάνω από 600.000 μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι επιστρέφουν στα γραφεία και στις υπηρεσίες τους με αυξημένες αποδοχές, καθώς τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η οριζόντια αύξηση των 40 ευρώ από 1/4/2026.

Από μόνη της η αύξηση αυτή αποδίδει περίπου 25-30 ευρώ καθαρά στο χέρι, δηλαδή περίπου 300 ευρώ επιπλέον σε ετήσια βάση, καθώς επί του ακαθάριστου ποσού υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές και φόρος.

Σε συνδυασμό όμως με τις μειωμένες κρατήσεις και την αύξηση στα καθαρά που είδαν οι υπάλληλοι πριν από περίπου τρεις μήνες λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης που ισχύει από 1/1/2026, το συνολικό μηνιαίο καθαρό όφελος ανέρχεται πλέον μεταξύ 64 και 107 ευρώ για τη μεγάλη μάζα των μισθωτών του Δημοσίου, ποσό που σε ετήσια βάση ισοδυναμεί για πολλούς με έναν ολόκληρο επιπλέον μισθό τον χρόνο.

