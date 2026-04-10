Ήπια άνοδος στις ευρωαγορές με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν και την επενδυτική αβεβαιότητα
Ήπια άνοδος στις ευρωαγορές με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν και την επενδυτική αβεβαιότητα
Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ανοδικά κινούνται και οι πετρελαϊκές τιμές, κάτω όμως από τα 100 δολ/βαρέλι
Ελαφρώς ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξακολουθεί να δοκιμάζει τα νεύρα των επενδυτών.
Λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραφε άνοδο 0,2% στις 613,79 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος. Ο FTSE 100 στο Ηνωμένο Βασίλειο με άνοδο 0,12% , ο CAC 40 στη Γαλλία κερδίζει οριακά 0,04% και ο DAX στη Γερμανία ενισχύεται κατά 0,12%, μετά το αρνητικό κλείσιμο της Πέμπτης. Ανοδο 0,10% σημειώνει ο FTSE MIB στο Μιλάνο, ενώ οριακές απώλειες 0,07% σημειώνει είναι ο IBEX 35 στη Μαδρίτη.
Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα συμφώνησε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στον Λίβανο.
Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να ενισχύεται κατά 1,75% και τον Kosdaq κατά 1,65%.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,88%, ενώ ο δείκτης Topix παρέμεινε αμετάβλητος. Η πρωθυπουργός της χώρας, Σαναέ Τακαΐτσι, δήλωσε ότι η Ιαπωνία σχεδιάζει να αποδεσμεύσει αποθέματα πετρελαίου διάρκειας 20 ημερών από τον Μάιο, ενώ τα συνολικά αποθέματα επαρκούσαν για 230 ημέρες έως τις 6 Απριλίου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate με παράδοση Μαΐου ενισχύθηκαν κατά 0,7%, φθάνοντας τα 98,58 δολάρια το βαρέλι στις πρώτες ώρες των ευρωπαϊκών συναλλαγών, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent για παράδοση Ιουνίου κατέγραψε επίσης άνοδο 0,7%, στα 96,56 δολάρια το βαρέλι.
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη το Ιράν να «σταματήσει άμεσα» εάν επιβάλλει χρεώσεις στα δεξαμενόπλοια για τη διέλευσή τους από τα Στενά, μια κίνηση που ενδέχεται να υπονομεύσει τη δίμηνη συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση επαναλειτουργίας του θαλάσσιου περάσματος.
Την Πέμπτη, οι ευρωπαϊκές αγορές δυσκολεύτηκαν να βρουν κατεύθυνση και έκλεισαν χαμηλότερα, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδειξε ήδη σημάδια έντασης.
Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γερμανία που ανακοινώνονται αργότερα την Παρασκευή, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν ενδείξεις για το πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει τις τιμές καταναλωτή.
Λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραφε άνοδο 0,2% στις 613,79 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος. Ο FTSE 100 στο Ηνωμένο Βασίλειο με άνοδο 0,12% , ο CAC 40 στη Γαλλία κερδίζει οριακά 0,04% και ο DAX στη Γερμανία ενισχύεται κατά 0,12%, μετά το αρνητικό κλείσιμο της Πέμπτης. Ανοδο 0,10% σημειώνει ο FTSE MIB στο Μιλάνο, ενώ οριακές απώλειες 0,07% σημειώνει είναι ο IBEX 35 στη Μαδρίτη.
Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα συμφώνησε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στον Λίβανο.
Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να ενισχύεται κατά 1,75% και τον Kosdaq κατά 1,65%.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,88%, ενώ ο δείκτης Topix παρέμεινε αμετάβλητος. Η πρωθυπουργός της χώρας, Σαναέ Τακαΐτσι, δήλωσε ότι η Ιαπωνία σχεδιάζει να αποδεσμεύσει αποθέματα πετρελαίου διάρκειας 20 ημερών από τον Μάιο, ενώ τα συνολικά αποθέματα επαρκούσαν για 230 ημέρες έως τις 6 Απριλίου.
Ανοδικά οι τιμές του πετρελαίου
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate με παράδοση Μαΐου ενισχύθηκαν κατά 0,7%, φθάνοντας τα 98,58 δολάρια το βαρέλι στις πρώτες ώρες των ευρωπαϊκών συναλλαγών, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent για παράδοση Ιουνίου κατέγραψε επίσης άνοδο 0,7%, στα 96,56 δολάρια το βαρέλι.
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη το Ιράν να «σταματήσει άμεσα» εάν επιβάλλει χρεώσεις στα δεξαμενόπλοια για τη διέλευσή τους από τα Στενά, μια κίνηση που ενδέχεται να υπονομεύσει τη δίμηνη συμφωνία εκεχειρίας, η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση επαναλειτουργίας του θαλάσσιου περάσματος.
Την Πέμπτη, οι ευρωπαϊκές αγορές δυσκολεύτηκαν να βρουν κατεύθυνση και έκλεισαν χαμηλότερα, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδειξε ήδη σημάδια έντασης.
Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γερμανία που ανακοινώνονται αργότερα την Παρασκευή, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν ενδείξεις για το πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει τις τιμές καταναλωτή.
