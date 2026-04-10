Citi: Πού θα χτυπήσει το ενεργειακό σοκ παρά την εκεχειρία και ποιοι κλάδοι κερδίζουν
Το κρίσιμο σημείο για την πορεία των αγορών από εδώ και πέρα είναι το τι θα συμβεί στη Μέση Ανατολή
Η Citi βάζει πλέον ξεκάθαρα στο τραπέζι ένα «σενάριο στασιμοπληθωρισμού» για τις αγορές, με φόντο την ένταση στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών ενέργειας, τονίζοντας ότι ο βασικός κίνδυνος -παρά την τωρινή εκεχειρία- δεν είναι μια άμεση κατάρρευση των κερδών, αλλά μια βαθύτερη αναδιάρθρωση στο εσωτερικό της αγοράς.
Το βασικό μήνυμα της ανάλυσης είναι ότι, ακόμη κι αν η ειρήνη δεν επέλθει στην περιοχή -και ενώ υπάρχει ήδη εκεχειρία- και επικρατήσει, τελικά, ένα αρνητικό μακροοικονομικό σενάριο, τα συνολικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) μπορεί να αποδειχθούν πιο ανθεκτικά από ό,τι αναμένει η αγορά, όμως η εικόνα «κάτω από την επιφάνεια» θα αλλάξει δραστικά, οδηγώντας σε rotation μεταξύ κλάδων, αγορών και επενδυτικών θεμάτων.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η Citi εκτιμά ότι η παγκόσμια ανάπτυξη για το 2026 διαμορφώνεται στο 2,7%, με τον πληθωρισμό στο 3,1%, ήδη υψηλότερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Ωστόσο, σε πιο ακραία σενάρια, με το πετρέλαιο σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, η εικόνα επιδεινώνεται αισθητά: η παγκόσμια ανάπτυξη μπορεί να μειωθεί έως και κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, ενώ ο πληθωρισμός να αυξηθεί κατά 2 μονάδες.
Αυτό μεταφράζεται σε ένα περιβάλλον όπου κάθε αύξηση 10% στις τιμές ενέργειας «κόβει» 15-20 μονάδες βάσης από την ανάπτυξη και προσθέτει 30-40 μονάδες βάσης στον πληθωρισμό. Αν και η παγκόσμια οικονομία είναι λιγότερο ενεργοβόρα σε σχέση με το παρελθόν, το σοκ παραμένει ουσιαστικό, ιδιαίτερα για την Ευρώπη και την Ασία, που εξαρτώνται περισσότερο από εισαγόμενη ενέργεια.
