Η DBRS αναβάθμισε την Eurobank σε «BBB (high)» με σταθερές προπτικές
Ο καναδικός οίκος ανέβασε την πιστοληπτική ικανότητα της τράπεζας σε BBB (high) από BBB, τοποθετώντας την πλέον πάνω από την αξιολόγηση του ελληνικού δημοσίου (investment grade)
Η Morningstar DBRS αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Eurobank σε «BBB (high)», από «BBB» προηγουμένως. Παράλληλα, οι προοπτικές (trend) άλλαξαν σε σταθερές, από θετικές προηγουμένως.
Στην έκθεσή του, ο καναδικός οίκος αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε BBB (high) από BBB και την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε R-1 (low) από R-2 (high). Παράλληλα, αναβάθμισε τις αξιολογήσεις για τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις της τράπεζας σε BBB (high) και R-1 (low) αντίστοιχα.
Επιπλέον, απέδωσε αξιολόγηση BBB (low) στο δευτερογενές χρέος (Subordinated Debt) της τράπεζας με σταθερό trend. Η τάση για τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση άλλαξε σε σταθερή από θετική. Τέλος, η ενδογενής αξιολόγηση (Intrinsic Assessment – IA) της τράπεζας ανέβηκε στο BBB (high) από BBB.
