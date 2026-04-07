Χρηματιστήριο: Επιστροφή στη δράση με κέρδη κόντρα στο επιφυλακτικό κλίμα των διεθνών αγορών
Χρηματιστήριο: Επιστροφή στη δράση με κέρδη κόντρα στο επιφυλακτικό κλίμα των διεθνών αγορών
Η προσοχή σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΑΔΜΗΕ που ανακοινώνουν αποτελέσματα, στην Alpha Bank μετά το deal για την εξαγορά της Alpha Trust και στην Allwyn λόγω του μερίσματος €0,8 ανά μετοχή
Με θετικά πρόσημα επιστρέφει στη δράση το ελληνικό χρηματιστήριο, μετά την τετραήμερη ανάπαυλα λόγω του Πάσχα των Καθολικών. Η χρηματιστηριακή εικόνα παραμένει δέσμια των γεωπολιτικών εξελίξεων, με τη μεταβλητότητα και την αποστροφή κινδύνου να κυριαρχούν. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στο πολεμικό κλίμα στη Μέση Ανατολή, καθώς εκπνέει σήμερα το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.
Η σκληρή ρητορική του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος απείλησε ευθέως με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Τεχεράνης, προειδοποιώντας για «εξουδετέρωση της χώρας μέσα σε μία νύχτα» εάν δεν ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, πυροδότησε νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Παρά τις σποραδικές ελπίδες για εκτόνωση, οι διεθνείς αγορές κινούνται σε μεικτό έδαφος. Η εγχώρια αγορά παραμένει σε στάση αναμονής, παρά τη σημερινή άνοδο, «ζυγίζοντας» τα εταιρικά αποτελέσματα έναντι του κινδύνου μιας γενικευμένης σύρραξης στον Περσικό Κόλπο που θα μπορούσε να ανατρέψει τις ενεργειακές ισορροπίες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Μ. Τρίτης (7/4), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,43% και διαπραγματεύεται στις 2.127,45 μονάδες. Σε περίπου 20 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.123,31 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.143,01 μονάδες. Η προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με κέρδη +4,64%, ενώ η φετινή απόδοση του ΓΔ διαμορφώνεται σε -0,12%.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή (3/4) και τη Δευτέρα (6/4) το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέμεινε κλειστό, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια, ώστε να διασφαλιστεί ο συγχρονισμός στις συναλλαγές και στις εκκαθαρίσεις. Το ΧΑ θα κλείσει επίσης τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) για τον εορτασμού του Πάσχα των Ορθοδόξων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η σκληρή ρητορική του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος απείλησε ευθέως με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Τεχεράνης, προειδοποιώντας για «εξουδετέρωση της χώρας μέσα σε μία νύχτα» εάν δεν ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, πυροδότησε νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Παρά τις σποραδικές ελπίδες για εκτόνωση, οι διεθνείς αγορές κινούνται σε μεικτό έδαφος. Η εγχώρια αγορά παραμένει σε στάση αναμονής, παρά τη σημερινή άνοδο, «ζυγίζοντας» τα εταιρικά αποτελέσματα έναντι του κινδύνου μιας γενικευμένης σύρραξης στον Περσικό Κόλπο που θα μπορούσε να ανατρέψει τις ενεργειακές ισορροπίες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Μ. Τρίτης (7/4), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,43% και διαπραγματεύεται στις 2.127,45 μονάδες. Σε περίπου 20 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.123,31 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.143,01 μονάδες. Η προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με κέρδη +4,64%, ενώ η φετινή απόδοση του ΓΔ διαμορφώνεται σε -0,12%.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή (3/4) και τη Δευτέρα (6/4) το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέμεινε κλειστό, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια, ώστε να διασφαλιστεί ο συγχρονισμός στις συναλλαγές και στις εκκαθαρίσεις. Το ΧΑ θα κλείσει επίσης τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) για τον εορτασμού του Πάσχα των Ορθοδόξων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα