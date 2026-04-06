Πόσα χρήματα πρέπει να έχετε στην άκρη για μια άνετη ζωή στη σύνταξη;

Υπάρχει τελικά ένα «μαγικό» ποσό που εξασφαλίζει μια άνετη συνταξιοδότηση; Σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής χρηματοοικονομικής εταιρείας Northwestern Mutual, η απάντηση είναι καταφατική. Όπως προκύπτει από τη μελέτη Planning & Progress Study 2026, οι Αμερικανοί εκτιμούν ότι χρειάζονται πλέον περίπου 1,46 εκατομμύρια δολάρια για να συνταξιοδοτηθούν με άνεση. Το ποσό αυτό εμφανίζεται αυξημένο κατά 15% σε σχέση με το 2025, όταν το αντίστοιχο όριο διαμορφωνόταν στα 1,26 εκατομμύρια δολάρια.Στην έρευνα συμμετείχαν 4.375 άτομα, τα οποία κλήθηκαν να εκτιμήσουν τις οικονομικές τους ανάγκες για τη συνταξιοδότηση. Οι απαντήσεις αντανακλούν ανησυχίες γύρω από κρίσιμους παράγοντες, όπως ο πληθωρισμός, το αυξανόμενο κόστος ζωής που περιορίζει την αποταμίευση, η άνοδος του προσδόκιμου ζωής και η αβεβαιότητα για το μέλλον του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι ιδιαίτερα εύποροι Αμερικανοί θεωρούν ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερο ποσό, εκτιμώντας πως θα χρειαστούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 2,67 εκατομμύρια δολάρια.Παράλληλα, σύμφωνα με τη Northwestern Mutual, ένα κεφάλαιο ύψους 1,46 εκατ. δολαρίων θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 4.800 δολάρια μηνιαίο εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν από την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία ενέτεινε την ανησυχία και οδήγησε σε άνοδο των τιμών των καυσίμων.Η αύξηση του εκτιμώμενου ποσού αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι το 46% των Αμερικανών δεν αναμένει να είναι οικονομικά έτοιμο όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης, ενώ σχεδόν οι μισοί (48%) θεωρούν πιθανό να εξαντλήσουν τις αποταμιεύσεις τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Όπως μεταδίδει το δίκτυο CBS, υπάρχει έντονη απόκλιση ανάμεσα στις προσδοκίες και την πραγματικότητα, καθώς μόλις το 5% των Αμερικανών με συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς διαθέτει αποταμιεύσεις άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, ενώ περίπου το 9% έχει συγκεντρώσει 500.000 δολάρια. Κατά μέσο όρο, οι αποταμιεύσεις των ατόμων ηλικίας 55-64 ετών ανέρχονται σε περίπου 185.000 δολάρια.Οι εκπρόσωποι της Γενιάς ΖΑπό την άλλη, οι νέοι σήμερα εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι με το 58% να δηλώνει ότι αναμένει να είναι οικονομικά έτοιμο για τη συνταξιοδότηση, αν και το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σε σχέση με το 63% του 2025. Σύμφωνα με την έκθεση, οι Αμερικανοί ξεκινούν κατά μέσο όρο να αποταμιεύουν στην ηλικία των 31 ετών και σχεδιάζουν να συνταξιοδοτηθούν στα 65. Ωστόσο, παρατηρείται μια τάση για έναρξη αποταμίευσης νωρίτερα, με στόχο και την πρόωρη συνταξιοδότηση, καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Πάνω από το 27% εκτιμά ότι είναι πιθανό να ζήσει έως τα 100 χρόνια. Για τη Γενιά Ζ, η αποταμίευση ξεκινά ήδη από τα 22 έτη, με στόχο τη συνταξιοδότηση στα 61. Μάλιστα, περίπου το 32% θεωρεί πιθανό να φτάσει την ηλικία των 100 ετών.Στην πράξη, ωστόσο, λίγοι καταφέρνουν να συγκεντρώσουν τόσο μεγάλα ποσά. Όπως αναφέρει το USA Today, οι Αμερικανοί ηλικίας 65-74 ετών διαθέτουν κατά μέσο όρο περίπου 200.000 δολάρια σε συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς. Πιο ρεαλιστικός στόχος φαίνεται να είναι η αποταμίευση ποσού ίσου με 10 φορές το ετήσιο εισόδημα έως τα 67 έτη, δηλαδή περίπου 800.000 δολάρια, με βάση ένα μέσο εισόδημα 83.730 δολαρίων. Ωστόσο, ακόμη και αυτός ο στόχος θεωρείται δύσκολα ότι θα επιτευχθεί από πολλούς.