Οι νέοι βασικοί μισθοί σε Δημόσιο και ΟΤΑ: Πίνακες και παραδείγματα

Παραδείγματα

Η μεγάλη εικόνα

Η εγκύκλιος δίνει και συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής για ειδικά μισθολόγια. Για παράδειγμα, στέλεχος τηςμε βαθμό Αστυνόμου Β’, κατηγορίας Α’, και 15 έτη συνολικής υπηρεσίας, από βασικό μισθό 1.860 ευρώ στις 31.03.2026, ανεβαίνει στα 1.900 ευρώ από 01.04.2026.Αντίστοιχα,με 30 έτη υπηρεσίας από βασικό μισθό 2.808 ευρώ ανεβαίνει στα 2.848 ευρώ, ενώ και οι μαθητές παραγωγικών σχολών ή ειδικών κατηγοριών βλέπουν αναλογική μεταβολή όπου εφαρμόζονται ποσοστά επί των νέων αυξημένων βάσεων. Η λογική της εγκυκλίου είναι κοινή: πρώτα ενσωματώνεται η νέα σταθερή αύξηση και μετά εφαρμόζονται οι ειδικοί κανόνες κάθε κατηγορίας όπου αυτό προβλέπεται.Η νέα παρέμβαση δεν αλλάζει από μόνη της το τοπίο των αμοιβών στο Δημόσιο, όμως δίνει μια καθαρή οριζόντια ώθηση σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια. Για τους χαμηλόμισθους και τους νεοδιόριστους, ειδικά σε δήμους, υπηρεσίες καθαριότητας, βοηθητικές ειδικότητες και χαμηλά εισαγωγικά κλιμάκια, η διαφορά είναι πιο απτή, γιατί μεταφέρει προς τα πάνω και τη μισθολογική βάση.Με απλά λόγια, η νέα αύξηση δεν φέρνει «», αλλά για αρκετούς εργαζόμενους στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ μεταφράζεται πράγματι σε ένα έξτρα μισό μισθό τον χρόνο, ενώ σε συνδυασμό με άλλεςη συνολική ετήσια επίδραση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και το κλιμάκιο.ΠΙΝΑΚΕΣ : ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 ΚΑΙ ΜΕΤΑ