Οι νέοι βασικοί μισθοί σε Δημόσιο και ΟΤΑ: Πίνακες και παραδείγματα
Οι νέοι βασικοί μισθοί σε Δημόσιο και ΟΤΑ: Πίνακες και παραδείγματα
Η ετήσια ενίσχυση που προβλέπει η εγκύκλιος του υφυπουργού Θάνου Πετραλιά προσεγγίζει μισό «έξτρα» μισθό για τους χαμηλόμισθους
Την εντολή προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας του Δημοσίου να εφαρμόζουν πλέον τις αυξήσεις μισθών - και αναδρομικά από 1ης Απριλίου - από την επόμενη μισθοδοσία, βάση του αυξημένου κατώτατου μισθού, δίνει με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
Όπως ορίζει η εγκύκλιος, από 1η Απριλίου ο βασικός εισαγωγικός μισθός ανεβαίνει στα 920 ευρώ και συμπαρασύρει κατά 40 ευρώ μικτά όλα τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά στις γενικές περιπτώσεις.
Η ρύθμιση αφορά περίπου 750.000 δημοσίους υπαλλήλους και καλύπτει τόσο το στενό δημόσιο όσο και την αυτοδιοίκηση, καθώς και ευρύτερες κατηγορίες προσωπικού που μισθοδοτούνται με βάση το δημόσιο μισθολόγιο. Στην πράξη, η παρέμβαση αφορά διοικητικούς υπαλλήλους, εργαζόμενους στους ΟΤΑ, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, αλλά και προσωπικό ειδικών μισθολογίων, με επιμέρους ειδικούς κανόνες όπου προβλέπονται.
Η απόφαση Πετραλιά ξεκαθαρίζει ότι από 1.4.2026 όλοι οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις προσαυξάνονται κατά 40 ευρώ μικτά. Η προσαύξηση είναι σταθερή και προστίθεται στον βασικό μισθό χωρίς να αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αυτός διαμορφώνεται από τις ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις.
Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η αύξηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν προσωπική διαφορά, με εξαίρεση μόνο όσα ειδικά προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες ειδικών μισθολογίων. Αυτό σημαίνει ότι η ενίσχυση περνά ως αυτοτελής προσαύξηση και δεν «σβήνεται» από ήδη καταβαλλόμενα ποσά προσωπικής διαφοράς στις γενικές περιπτώσεις που καλύπτει η εγκύκλιος.
Το όφελος, αν και όχι θεαματικό, είναι αισθητό, ιδίως για τους χαμηλόμισθους και τους νεοδιόριστους, καθώς η ετήσια ενίσχυση προσεγγίζει έναν έξτρα μισό μισθό.
Η διαφορά φαίνεται στους νεοδιόριστους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ο εισαγωγικός μισθός ανεβαίνει από 880 ευρώ σε 920 ευρώ μικτά, δηλαδή κατά 40 ευρώ τον μήνα, ακολουθώντας το νέο ύψος του κατώτατου μισθού. Σε ετήσια βάση, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 480 ευρώ μικτά, δηλαδή σε ένα ποσό που προσεγγίζει μισό επιπλέον μηνιαίο μισθό για τους χαμηλόμισθους νεοεισερχόμενους.
Για την κατηγορία ΥΕ, ο εισαγωγικός μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ για 0-3 έτη υπηρεσίας, στα 963 ευρώ για 3-6 έτη, στα 1.006 ευρώ για 6-9 έτη και στα 1.049 ευρώ για 9-12 έτη υπηρεσίας. Στα επόμενα κλιμάκια, οι αποδοχές διαμορφώνονται σε 1.092 ευρώ, 1.135 ευρώ, 1.178 ευρώ, 1.221 ευρώ, 1.264 ευρώ, 1.307 ευρώ, 1.350 ευρώ, 1.393 ευρώ και 1.436 ευρώ, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας έως και το ανώτερο κλιμάκιο.
Για την κατηγορία ΔΕ, οι βασικοί μισθοί ξεκινούν από 998 ευρώ και φθάνουν έως 1.718 ευρώ. Για την κατηγορία ΤΕ ξεκινούν από 1.177 ευρώ και φθάνουν έως 2.167 ευρώ, ενώ για την κατηγορία ΠΕ ξεκινούν από 1.232 ευρώ και φθάνουν έως 2.294 ευρώ.
Όπως ορίζει η εγκύκλιος, από 1η Απριλίου ο βασικός εισαγωγικός μισθός ανεβαίνει στα 920 ευρώ και συμπαρασύρει κατά 40 ευρώ μικτά όλα τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά στις γενικές περιπτώσεις.
Η ρύθμιση αφορά περίπου 750.000 δημοσίους υπαλλήλους και καλύπτει τόσο το στενό δημόσιο όσο και την αυτοδιοίκηση, καθώς και ευρύτερες κατηγορίες προσωπικού που μισθοδοτούνται με βάση το δημόσιο μισθολόγιο. Στην πράξη, η παρέμβαση αφορά διοικητικούς υπαλλήλους, εργαζόμενους στους ΟΤΑ, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, αλλά και προσωπικό ειδικών μισθολογίων, με επιμέρους ειδικούς κανόνες όπου προβλέπονται.
Τι προβλέπει η εγκύκλιος
Η απόφαση Πετραλιά ξεκαθαρίζει ότι από 1.4.2026 όλοι οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις προσαυξάνονται κατά 40 ευρώ μικτά. Η προσαύξηση είναι σταθερή και προστίθεται στον βασικό μισθό χωρίς να αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αυτός διαμορφώνεται από τις ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις.
Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η αύξηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν προσωπική διαφορά, με εξαίρεση μόνο όσα ειδικά προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες ειδικών μισθολογίων. Αυτό σημαίνει ότι η ενίσχυση περνά ως αυτοτελής προσαύξηση και δεν «σβήνεται» από ήδη καταβαλλόμενα ποσά προσωπικής διαφοράς στις γενικές περιπτώσεις που καλύπτει η εγκύκλιος.
Τι σημαίνει για τους νεοδιόριστους
Το όφελος, αν και όχι θεαματικό, είναι αισθητό, ιδίως για τους χαμηλόμισθους και τους νεοδιόριστους, καθώς η ετήσια ενίσχυση προσεγγίζει έναν έξτρα μισό μισθό.
Η διαφορά φαίνεται στους νεοδιόριστους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ο εισαγωγικός μισθός ανεβαίνει από 880 ευρώ σε 920 ευρώ μικτά, δηλαδή κατά 40 ευρώ τον μήνα, ακολουθώντας το νέο ύψος του κατώτατου μισθού. Σε ετήσια βάση, η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 480 ευρώ μικτά, δηλαδή σε ένα ποσό που προσεγγίζει μισό επιπλέον μηνιαίο μισθό για τους χαμηλόμισθους νεοεισερχόμενους.
Οι νέοι μισθοί στη βάση
Για την κατηγορία ΥΕ, ο εισαγωγικός μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ για 0-3 έτη υπηρεσίας, στα 963 ευρώ για 3-6 έτη, στα 1.006 ευρώ για 6-9 έτη και στα 1.049 ευρώ για 9-12 έτη υπηρεσίας. Στα επόμενα κλιμάκια, οι αποδοχές διαμορφώνονται σε 1.092 ευρώ, 1.135 ευρώ, 1.178 ευρώ, 1.221 ευρώ, 1.264 ευρώ, 1.307 ευρώ, 1.350 ευρώ, 1.393 ευρώ και 1.436 ευρώ, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας έως και το ανώτερο κλιμάκιο.
Για την κατηγορία ΔΕ, οι βασικοί μισθοί ξεκινούν από 998 ευρώ και φθάνουν έως 1.718 ευρώ. Για την κατηγορία ΤΕ ξεκινούν από 1.177 ευρώ και φθάνουν έως 2.167 ευρώ, ενώ για την κατηγορία ΠΕ ξεκινούν από 1.232 ευρώ και φθάνουν έως 2.294 ευρώ.
ΠαραδείγματαΗ εγκύκλιος δίνει και συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής για ειδικά μισθολόγια. Για παράδειγμα, στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας με βαθμό Αστυνόμου Β’, κατηγορίας Α’, και 15 έτη συνολικής υπηρεσίας, από βασικό μισθό 1.860 ευρώ στις 31.03.2026, ανεβαίνει στα 1.900 ευρώ από 01.04.2026.
Αντίστοιχα, Συνταγματάρχης με 30 έτη υπηρεσίας από βασικό μισθό 2.808 ευρώ ανεβαίνει στα 2.848 ευρώ, ενώ και οι μαθητές παραγωγικών σχολών ή ειδικών κατηγοριών βλέπουν αναλογική μεταβολή όπου εφαρμόζονται ποσοστά επί των νέων αυξημένων βάσεων. Η λογική της εγκυκλίου είναι κοινή: πρώτα ενσωματώνεται η νέα σταθερή αύξηση και μετά εφαρμόζονται οι ειδικοί κανόνες κάθε κατηγορίας όπου αυτό προβλέπεται.
Η μεγάλη εικόνα
Η νέα παρέμβαση δεν αλλάζει από μόνη της το τοπίο των αμοιβών στο Δημόσιο, όμως δίνει μια καθαρή οριζόντια ώθηση σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια. Για τους χαμηλόμισθους και τους νεοδιόριστους, ειδικά σε δήμους, υπηρεσίες καθαριότητας, βοηθητικές ειδικότητες και χαμηλά εισαγωγικά κλιμάκια, η διαφορά είναι πιο απτή, γιατί μεταφέρει προς τα πάνω και τη μισθολογική βάση.
Με απλά λόγια, η νέα αύξηση δεν φέρνει «13ο μισθό», αλλά για αρκετούς εργαζόμενους στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ μεταφράζεται πράγματι σε ένα έξτρα μισό μισθό τον χρόνο, ενώ σε συνδυασμό με άλλες φορολογικές παρεμβάσεις η συνολική ετήσια επίδραση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και το κλιμάκιο.
ΠΙΝΑΚΕΣ : ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα