Γιατί τα πλοία του Προκοπίου περνούν από τα Στενά του Ορμούζ όταν οι άλλοι μένουν εκτός
Γιατί δεν είναι τυχαία η παρουσία τριών δεξαμενόπλοιων συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου που κατάφεραν να περάσουν με ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ - Ο ρόλος της Κίνας και το δίκτυο που κάνει τη διαφορά
Σε μια περίοδο όπου τα Στενά του Ορμούζ έχουν μετατραπεί σε ένα από τα πιο επικίνδυνα και ουσιαστικά «κλειστά» περάσματα για τη διεθνή ναυτιλία, με τη διέλευση να έχει περιοριστεί δραματικά μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η παρουσία τριών δεξαμενόπλοιων συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου που κατάφεραν να περάσουν με ασφάλεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε τυχαία ούτε συγκυριακή. Η εξήγηση, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς και γεωπολιτικούς αναλυτές, βρίσκεται στη λεπτή ισορροπία που διαμορφώνεται μεταξύ Ιράν και Κίνας, αλλά και στις βαθιές και πολυετείς σχέσεις που έχει αναπτύξει ο Έλληνας εφοπλιστής με το κινεζικό οικονομικό και βιομηχανικό σύστημα.
Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι πλοία που συνδέονται με «εχθρικές» χώρες δεν είναι ευπρόσδεκτα στα Στενά. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, φαίνεται να επιτρέπει τη διέλευση πλοίων που εξυπηρετούν ενεργειακές ροές προς χώρες με τις οποίες διατηρεί στρατηγικές σχέσεις, με κυριότερη την Κίνα. Σε αυτό το πλαίσιο, φορτία που κατευθύνονται προς την Ασία ή εντάσσονται σε ευρύτερα εμπορικά σχήματα με ισχυρή κινεζική διασύνδεση φαίνεται να απολαμβάνουν ένα ιδιότυπο καθεστώς ανοχής.
