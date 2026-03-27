«Βαθύ κόκκινο» στο Χρηματιστήριο - Δεύτερη σερί εβδομαδιαία πτώση και νέο χαμηλό τετραμήνου
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά σχεδόν 2% σε εβδομαδιαία βάση και έκλεισε στο χαμηλότερο σημείο από τα μέσα Νοεμβρίου - Διψήφια πλέον η πτώση του Μαρτίου, στο -4,5% η φετινή απόδοση - Την ανιούσα έχουν πάρει οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων
Με ισχυρή πτώση ολοκληρώθηκε η τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο βρέθηκε σε νέο χαμηλό τεσσάρων μηνών. Οι πωλητές επικράτησαν σε όλο το ταμπλό, με αποτέλεσμα να απειλείται πλέον το κρίσιμο σημείο στήριξης των 2.000 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (27/3), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 35,79 μονάδες ή -1,74% και έκλεισε στις 2.024,37 μονάδες. Σε περίπου 40 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.014,81 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.054,93 μονάδες. Αμέσως επόμενο χαμηλότερο κλείσιμο αποτελούν οι 2.012,51 μονάδες (18 Νοεμβρίου 2025). Παράλληλα, αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, με τον ΓΔ να χάνει -1,96%. Οι απώλειες εντός του Μαρτίου αγγίζουν το -11,12%, ενώ φέτος η Λεωφόρος Αθηνών υποχωρεί κατά -4,54%.
Αρνητική πρωταγωνίστρια η Metlen, η οποία ανακοίνωσε πριν την έναρξη των συναλλαγών πως οι ελεγκτικές εταιρείες ζήτησαν περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών σχετικά με τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, η εισηγμένη μετέφερε την ημέρα ανακοίνωσης των οικονομικών της μεγεθών από τις 31 Μαρτίου στις 9 Απριλίου, διατηρώντας το guidance για EBITDA 750 εκατ. ευρώ. Η μετοχή οπισθοχώρησε κατά -6% κάτω από τα 33 ευρώ. Κοντά στο limit down (-30%) βρέθηκε η Y/KNOT Invest, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 22,8 εκατ. ευρώ, με αναλογία τέσσερις νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά, ενώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στα 0,75 ευρώ, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή της μετοχής.
Στην αγορά ομολόγων, την ανιούσα έχουν πάρει οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων, με το ελληνικό 10ετές να διαπραγματεύεται στο 4,034%, ενισχυμένο κατά 13 μονάδες βάσης. Η αντίστοιχη απόδοση του αμερικανικού διαμορφώνεται σε 4,434%, του γερμανικού-bund σε 3,1041%, του βρετανικού-gilt σε 5,015% και του ιταλικού σε 4,072%.
Στα ύψη η μεταβλητότητα με «βαρίδι» το πετρέλαιο
Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν και σήμερα οι αγορές, με τη μεταβλητότητα να παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος στα ταμπλό. Αν και τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) προμήνυαν νωρίτερα μια ανοδική εκκίνηση στην Ευρώπη, η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων από το ενεργειακό μέτωπο οδήγησε τους δείκτες σε υποχώρηση, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τους κινδύνους μιας παρατεταμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.
Το κυριότερο «βαρίδι» για την επενδυτική ψυχολογία αποτελεί η ασταμάτητη άνοδος των τιμών των καυσίμων. Το πετρέλαιο τύπου Brent παραμένει σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, φτάνοντας ακόμη και τα 110 δολάρια, ενώ ανοδικές τάσεις καταγράφονται και στις τιμές του φυσικού αερίου. Η συνεχιζόμενη ένταση στον Περσικό Κόλπο τροφοδοτεί τους φόβους για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, αναγκάζοντας τα χαρτοφυλάκια να υιοθετήσουν αμυντική στάση.
Μοναδική αχτίδα αισιοδοξίας αποτελεί η αναθέρμανση των διπλωματικών διεργασιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει περισσότερο χρόνο στις διαπραγματεύσεις, παρατείνοντας το αρχικό δεκαήμερο τελεσίγραφο προς το Ιράν έως τις 6 Απριλίου. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως μια προσπάθεια αποφυγής της άμεσης κλιμάκωσης, δίνοντας περιθώριο για ένα σενάριο κατάπαυσης του πυρός.
Στο εσωτερικό, στο επίκεντρο βρέθηκε σήμερα η CrediaBank λόγω της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα. Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έως 300 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της ανάπτυξης και την αύξηση της ελεύθερης διασποράς (free float) των μετοχών. Σημειώνεται ότι από το ποσό της ΑΜΚ τα 110 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί από τα funds Discovery, Fiera και Marbella.
Η προσοχή ήταν στραμμένη και στην Coca-Cola HBC, η οποία βγήκε στις αγορές με τρεις σειρές ομολόγων διάρκειας 2,5, 4,5 και 7,5 ετών. Από τη διαδικασία η εισηγμένη άντλησε 2,1 δισ. ευρώ, ενώ η ζήτηση ξεπέρασε τα 7,1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ομόλογα αξίας 700 εκατ. ευρώ (3,375%, λήξη το 2028), 600 εκατ. ευρώ (3,625%, λήξη το 2030) και 800 εκατ. ευρώ (4,00%, λήξη το 2033), με την εκκαθάριση να αναμένεται την 1η Απριλίου. Τα δύο μεγαλύτερα χρονικά σκέλη της έκδοσης θα κατευθυνθούν κυρίως στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Coca-Cola Beverages Africa, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Υπενθυμίζεται ότι η Coca-Cola HBC συμφώνησε να αποκτήσει το 75% της CCBA έναντι 2,6 δισ. δολαρίων.
Τα αποτελέσματα για την χρήση 2025 ανακοινώνει η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας, μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης. Τη Δευτέρα (30/3) δημοσιεύουν τα οικονομικά τους μεγέθη η BriQ Properties και η Alpha Trust Ανδρομέδα, την Τρίτη (31/3) ακολουθούν η Τράπεζα Κύπρου, η Fourlis, ο ΟΛΠ και η Orilina Properties και την Πέμπτη (2/4) σειρά έχει η Performance Technologies.
Η αβεβαιότητα κρατά τους πωλητές στο προσκήνιο των διεθνών αγορών
Στάση αναμονής κρατούν οι επενδυτές στη Wall Street, καθώς ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αναστέλλοντας τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν έως τις 6 Απριλίου. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν φέρεται να δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη δεν έχει καμία πρόθεση να διεξάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Πτώση μεταξύ -0,8% και -1,3% σημειώνουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, με τον Nasdaq να βρίσκεται σε περιοχή τεχνικής διόρθωσης (τουλάχιστον -10% από τα πρόσφατα ρεκόρ), ενώ με το ίδιο αρνητικό ορόσημο «φλερτάρει» και ο Dow Jones.
Απώλειες καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά την επέκταση της αναστολής των στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ κατά 10 ημέρες. Οι αγορές συνεχίζουν σε πτωτικό τέμπο, έχοντας κλείσει χαμηλότερα την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές δυσκολεύονται να αποκρυπτογραφήσουν τα ανάμεικτα μηνύματα σχετικά με την κατάσταση των ειρηνευτικών συνομιλιών στη Μέση Ανατολή. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -1%, ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -1,3% και ο γαλλικός CAC 40 χάνει -0,7%.
