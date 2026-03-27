Κάθετος Διάδρομος: Ώρα αποφάσεων για το «restart» του έργου
Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η νέα μεθοδολογία των Διαχειριστών – Στόχος η μείωση του κόστους και η επαναφορά του εμπορικού ενδιαφέροντος
Με φόντο την παρατεταμένη αδράνεια και τις επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες δημοπρασίες, ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου τίθεται εκ νέου στο τραπέζι των αποφάσεων, σε μια τηλεδιάσκεψη που θεωρείται καθοριστική για την πορεία του. Οι Διαχειριστές των πέντε χωρών επιχειρούν, μέσω κοινής πρότασης, να εξασφαλίσουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τις χρόνιες αδυναμίες και να επαναφέρει το έργο σε τροχιά υλοποίησης.
Η συγκυρία εμφανίζεται πιο ευνοϊκή σε σχέση με προηγούμενους μήνες, καθώς η αυξημένη αβεβαιότητα στον εφοδιασμό και η ενίσχυση της ζήτησης φυσικού αερίου επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη για αξιόπιστες εναλλακτικές διαδρομές προς την Ευρώπη. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Κάθετος Διάδρομος αποκτά εκ νέου σημασία όχι μόνο ως εμπορική επιλογή, αλλά και ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία.
Στο τραπέζι η νέα τιμολογιακή «φόρμουλα»
Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν οι Διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς –μεταξύ των οποίων και ο ΔΕΣΦΑ από ελληνικής πλευράς–, οι εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλείται να δώσει την τελική κατεύθυνση. Κεντρικό ζητούμενο αποτελεί η έγκριση μιας νέας τιμολογιακής προσέγγισης που προβλέπει σημαντική μείωση των τελών διέλευσης, κατά μήκος της διαδρομής.
Παράλληλα, η προτεινόμενη μεθοδολογία εισάγει για πρώτη φορά προϊόντα δέσμευσης δυναμικότητας μεγαλύτερης διάρκειας –μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια–, επιχειρώντας να καλύψει ένα βασικό έλλειμμα ευελιξίας που μέχρι σήμερα λειτουργούσε αποτρεπτικά για την αγορά. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόβλεψη για πρόσβαση σε όλα τα Virtual Trading Points των εμπλεκόμενων χωρών, διευκολύνοντας την εμπορική δραστηριότητα και τη διαχείριση ροών.
