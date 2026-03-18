“Μάζευε παιδί μου χρήματα” – Το φινλανδικό σύστημα αποταμίευσης
Τί είναι το φινλανδικό μοντέλο που λειτουργεί σαν ένας μικρόκοσμος που εκπαιδεύει τα παιδιά να διαχειρίζονται σωστά τα χρήματα
Οι πολίτες περιμένουν υπομονετικά στην ουρά έξω από ένα υποκατάστημα τραπέζης, ενώ ο υπάλληλος στο γραφείο του εκδίδει πιστωτικές κάρτες και δάνεια. Λίγο πιο μακριά σε μια αίθουσα συσκέψεων, στελέχη του δήμου συζητούν σχετικά με την επόμενη επένδυση που θα αναβαθμίσει το πάρκο της περιοχής. Σε ένα παντοπωλείο, ο ταμίας δίνει ρέστα στον πελάτη που μόλις ολοκλήρωσε τα ψώνια της ημέρας…
Μοιάζουν φυσιολογικές στιγμές της καθημερινότητας. Και είναι. Όμως, πρωταγωνιστές όλων αυτών των σκηνών δεν είναι ενήλικες, αλλά παιδιά ηλικίας 12-13 ετών που μαθαίνουν με τον πιο ρεαλιστικό και πρακτικό τρόπο πώς είναι να ζεις και να λειτουργείς στον πραγματικό κόσμο. Η Φινλανδία επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον πρωτοποριακό της ρόλο στην εκπαίδευση μέσα από το βραβευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Yrityskylä, γνωστό και ως Me & MyCity. Το Yrityskylä μπορεί να μεταφραστεί ως «επιχειρηματικό χωριό» και πρόκειται για μια καινοτόμα προσέγγιση που φέρνει τους μαθητές σε επαφή με την πραγματική οικονομία και την κοινωνία, καλλιεργώντας δεξιότητες υπευθυνότητας και δημιουργικής σκέψης.
