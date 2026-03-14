Zalando: Βλέπει ευκαιρία στην Ελλάδα καθώς εντείνεται η μάχη των marketplaces (pics)
Zalando: Βλέπει ευκαιρία στην Ελλάδα καθώς εντείνεται η μάχη των marketplaces (pics)
Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα, εισηγμένη στη Φρανκφούρτη και με έσοδα €12,3 δισ., επεκτείνει τη συνεργασία της με τοπικά brands και retailers – Η εξαγορά της About You, το άνοιγμα στις ΗΠΑ μέσω B2B και οι επενδύσεις σε AI – Τι απαντά η διοίκηση στο newmoney για την ελληνική αγορά
Η ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου μόδας φαίνεται να μπαίνει ολοένα και πιο δυναμικά στο στόχαστρο των μεγάλων διεθνών ψηφιακών πλατφορμών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Zalando βλέπει ρόλο και για την Ελλάδα στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης του marketplace της, επιδιώκοντας να διευρύνει τη συνεργασία της με τοπικά brands και retailers σε όλη την Ευρώπη.
Απαντώντας σε ερώτηση του newmoney κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του 2025, ο συν-διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας David Schröder (αριστ. στην κεντρ. φωτ) υπογράμμισε ότι οι μικρότερες αγορές της Ευρώπης αποτελούν μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του ομίλου. «Είμαστε περήφανα μια ευρωπαϊκή εταιρεία και μας ενδιαφέρει πραγματικά η «όμορφη πολυπλοκότητα» και η πολιτισμική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μία από τις 29 αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε είναι σημαντική για εμάς. Συνεπώς και η Ελλάδα», ανέφερε ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Zalando, David Schröder.
Απαντώντας σε ερώτηση του newmoney κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του 2025, ο συν-διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας David Schröder (αριστ. στην κεντρ. φωτ) υπογράμμισε ότι οι μικρότερες αγορές της Ευρώπης αποτελούν μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του ομίλου. «Είμαστε περήφανα μια ευρωπαϊκή εταιρεία και μας ενδιαφέρει πραγματικά η «όμορφη πολυπλοκότητα» και η πολιτισμική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μία από τις 29 αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε είναι σημαντική για εμάς. Συνεπώς και η Ελλάδα», ανέφερε ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Zalando, David Schröder.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
