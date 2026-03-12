Bασιλάκης (ΑΕGEAN): Στο 4- 5% της συνολικής δραστηριότητας η Μ. Ανατολή, νωρίς ακόμη για αποτίμηση

Σε σχέση με το κόστος των καυσίμων, ανέφερε ότι η εταιρεία έχει συνάψει συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) σε προϊόντα πετρελαίου που καλύπτουν το 60% των εκτιμώμενων επιχειρησιακών αναγκών της για το 2026 - Aegean: Καθαρά κέρδη €147,8 εκατ. αυξημένα κατά 14% – Mέρισμα €0,9 ανά μετοχή