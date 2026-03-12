Bασιλάκης (ΑΕGEAN): Στο 4- 5% της συνολικής δραστηριότητας η Μ. Ανατολή, νωρίς ακόμη για αποτίμηση
Σε σχέση με το κόστος των καυσίμων, ανέφερε ότι η εταιρεία έχει συνάψει συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) σε προϊόντα πετρελαίου που καλύπτουν το 60% των εκτιμώμενων επιχειρησιακών αναγκών της για το 2026 - Aegean: Καθαρά κέρδη €147,8 εκατ. αυξημένα κατά 14% – Mέρισμα €0,9 ανά μετοχή
Στο 4%-5% της συνολικής δραστηριότητας αντιστοιχεί η εκτιμωμένη χωρητικότητα από και προς τις αγορές της Μέσης Ανατολής για τη μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική, με τον πρόεδρο κ. Ευτύχη Βασιλάκη να δηλώνει ότι είναι νωρίς ακόμη για ασφαλή συμπεράσματα ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης.
Εντούτοις, όπως ανέφερε, η AEGEAN έχει αποδείξει, όπως και στις προηγούμενες κρίσεις στο πρόσφατο παρελθόν, ότι δείχνει ευελιξία: «Θέματα όπως το τι θα συμβεί στη Μέση Ανατολή, πώς θα ανακατευθύνουμε τα δρομολόγια μας σε άλλους προορισμούς και το κόστος των καυσίμων και θα είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα», ανέφερε ο ίδιος πριν από λίγο στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025, που ήταν «μια πολύ θετική χρονιά για τον όμιλο».
Η AEGEAN, από τις 28 Φεβρουαρίου προχώρησε σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου και του Ιράκ, καθώς και σε προσαρμογές στο δίκτυό της προς προορισμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στην περιοχή.
