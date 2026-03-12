Γιατί κάποιοι φτάνουν μέχρι τα 100 καπνίζοντας και πίνοντας

Ερευνητές ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε για τη μακροζωία και αναλύουν δεδομένα από δίδυμα αδέλφια για να καταλήξουν τι είναι αυτό που καθορίζει τη διάρκεια ζωής