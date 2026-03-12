Γιατί κάποιοι φτάνουν μέχρι τα 100 καπνίζοντας και πίνοντας
Ερευνητές ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε για τη μακροζωία και αναλύουν δεδομένα από δίδυμα αδέλφια για να καταλήξουν τι είναι αυτό που καθορίζει τη διάρκεια ζωής
Ικαρία στην Ελλάδα, Σαρδηνία στην Ιταλία, Οκινάουα στην Ιαπωνία, Νικόγια στην Κόστα Ρίκα και Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια. Αυτές είναι οι λεγόμενες «μπλε ζώνες», όπου οι κάτοικοι καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά μακροζωίας, συγκριτικά με τον υπόλοιπο πλανήτη, ξεπερνώντας ακόμα και τα 100 έτη. Στις περιοχές αυτές η υγεία είναι τρόπος ζωής. Ήπια άσκηση, υγιεινή διατροφή, διαχείριση του στρες, κοινωνικοποίηση, είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που ευνοούν την ευεξία και οδηγούν σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Τι συμβαίνει, όμως, σε άλλα σημεία του κόσμου, όπου άνθρωποι καταφέρνουν να φυσήξουν 100 κεράκια, παρότι καταναλώνουν αλκοόλ συχνά, καπνίζουν και δε λένε όχι σε ένα παγωτό ή σε ένα ποτήρι αναψυκτικό; Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να κατανοήσουν τι βρίσκεται πίσω από τη μακροζωία και τι θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε οι άνθρωποι να ζήσουν περισσότερο.
Η διατροφή, το περιβάλλον, τα γονίδια, ή η καθαρή τύχη καθορίζει πόσα χρόνια θα ζήσει κάποιος; Για τους περισσότερους ειδικούς, μεγαλύτερο ρόλο παίζει ο τρόπος ζωής και οι συνθήκες διαβίωσης, ενώ σχετικά μικρό διαδραματίζουν τα γονίδια. Ορισμένες μελέτες υπολογίζουν ότι η γενετική συμβολή στη μακροζωία κυμαίνεται περίπου στα 20-25%, ενώ άλλες την κατατάσσουν ακόμα χαμηλότερα, ανάμεσα στο 6-10%.
