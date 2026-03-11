ΑΑΔΕ: Ολοκλήρωση αυτόματης αντιστοίχισης ΚΑΔ, τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις
1,9 εκατ. επιχειρήσεις εντάχθηκαν στους νέους Ευρωπαϊκούς ΚΑΔ - Ολοκληρώθηκε στις 9/3/2026 η αυτόματη αντιστοίχιση -  Χωρίς πρόστιμο η αλλαγή ΚΑΔ έως 1η Ιουνίου

Ολοκληρώθηκε η αυτόματη αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για 1,9 εκατ. επιχειρήσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποδίδοντας 9,5 εκατ. νέους ΚΑΔ, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η αυτόματη αντιστοίχιση των υφιστάμενων ΚΑΔ υλοποιήθηκε κεντρικά και πλήρως αυτοματοποιημένα, διασφαλίζοντας την εναρμόνιση με τα επικαιροποιημένα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Από την Δευτέρα (9/3/2026), οι ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία και οι επιχειρήσεις καλούνταν να ελέγξουν τους νέους ΚΑΔ που τους έχουν αποδοθεί.

Σε περίπτωση που απαιτείται επικαιροποίηση των στοιχείων δραστηριότητάς τους, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 1/6/2026 χωρίς την επιβολή προστίμου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.
