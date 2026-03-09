Bγήκε φορτωμένο από τα Στενά του Ορμούζ το πρώτο από τα πέντε δεξαμενόπλοια του Προκοπίου

Το tanker Shenlong με περίπου 1 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού αργού φαίνεται να πέρασε το στρατηγικό πέρασμα την ώρα που η ναυτιλιακή κίνηση παραμένει δραματικά περιορισμένη κατά 91% λόγω της έντασης στην περιοχή