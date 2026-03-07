Γιώργος Προκοπίου: Τα πλοία του αψηφούν τους πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ, όπως έκαναν παλιότερα ο Ωνάσης κι ο Νιάρχος, γράφει η WSJ

Σε αφιέρωμά τους στον Έλληνα εφοπλιστή η Wall Street Journal κάνει λόγο για μια από τις πιο τολμηρές κινήσεις της ιστορίας τους, καθώς τα πλοία του είναι από τα ελάχιστα που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ





Τουλάχιστον πέντε δεξαμενόπλοια του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου πέρασαν αυτή την εβδομάδα από τα Στενά του Ορμούζ , παρά τη στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή, σε μια κίνηση υψηλού ρίσκου που θα μπορούσε να αποφέρει τεράστια κέρδη λόγω της εκτίναξης των ναύλων.Όπως αναφέρει η Wall Street Journal , ακόμη και στον δυναμικό και συχνά ακραίο κόσμο της ναυτιλίας, ο δισεκατομμυριούχος εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου θεωρείται εδώ και δεκαετίες ένας επιχειρηματίας που δεν διστάζει να αναλαμβάνει μεγάλα ρίσκα για την επίτευξη κέρδους.Αυτή την εβδομάδα πραγματοποίησε μία από τις πιο τολμηρές κινήσεις της 55χρονης καριέρας του στα δεξαμενόπλοια, στέλνοντας τουλάχιστον πέντε πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ την ώρα που ο πόλεμος κλιμακωνόταν στη Μέση Ανατολή.Τα πλοία του συγκαταλέγονται μεταξύ των ελάχιστων εμπορικών σκαφών που διέπλευσαν τη θαλάσσια αυτή δίοδο μετά την έκρηξη της σύγκρουσης, η οποία παγίδευσε χιλιάδες πλοία και προκάλεσε φόβους για παγκόσμια ενεργειακή κρίση.Πολλοί από τους ανταγωνιστές του, αρκετοί εκ των οποίων έχουν δεξαμενόπλοια εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, αποφεύγουν να αποστείλουν επιπλέον πλοία λόγω του κινδύνου να βρεθούν στη λίστα των απωλειών είτε τα πλοία είτε τα πληρώματα.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η στρατηγική του Προκοπίου βασίζεται στην εκτίμηση ότι οι εισαγωγείς πετρελαίου θα πληρώσουν εξαιρετικά υψηλά ναύλα σε έναν πλοιοκτήτη που είναι διατεθειμένος να μεταφέρει αργό πετρέλαιο έξω από μια εμπόλεμη ζώνη. Εναλλακτικά, παραγωγοί πετρελαίου στον Κόλπο θα μπορούσαν να ναυλώσουν πλοία για προσωρινή αποθήκευση αργού στη θάλασσα, καθώς οι δεξαμενές τους στην ξηρά γεμίζουν. Ήδη παραγωγοί στο Ιράκ και στο Κουβέιτ έχουν περιορίσει την παραγωγή τους επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος.Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων και πληροφορίες από άτομα που γνωρίζουν τα ταξίδια, ένοπλοι φρουροί περιπολούσαν στα καταστρώματα των πλοίων του Προκοπίου, όταν αυτά διέπλεαν τα Στενά, ενώ τα συστήματα εντοπισμού τους είχαν απενεργοποιηθεί για να μειωθεί ο κίνδυνος να γίνουν στόχος επιθέσεων από το Ιράν. Ωστόσο, σε περίπτωση επίθεσης με πυραύλους, drones ή μαγνητικές νάρκες, τα πλοία θα είχαν ελάχιστα περιθώρια άμυνας.Η στρατηγική του να κινείται προς τον κίνδυνο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα κερδοφόρα για τον 79χρονο εφοπλιστή από την εποχή που αγόρασε το πρώτο του δεξαμενόπλοιο στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο Προκοπίου ίδρυσε τη Dynacom Tankers το 1991, ενώ το 2013 εισήγαγε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μια ξεχωριστή εταιρεία υγροποιημένου φυσικού αερίου με την επωνυμία Dynagas. Το περιοδικό Forbes εκτιμά την περιουσία της οικογένειας Προκοπίου σε περίπου 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια.«Αν δεν είσαι διατεθειμένος να παίρνεις ρίσκα, δεν μπορείς να δραστηριοποιηθείς στη ναυτιλία», είχε δηλώσει ο ίδιος στο ναυτιλιακό μέσο Tradewinds το 2014.Σύμφωνα με πληροφορίες, η Dynacom καταβάλλει ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές στους ναυτικούς που αποδέχονται να πραγματοποιήσουν τα επικίνδυνα ταξίδια προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας και άλλων παραγωγών πετρελαίου του Περσικού Κόλπου. Εκπρόσωπος της εταιρείας δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.Για τον Προκοπίου, ο οποίος συχνά εμφανίζεται με καπέλο μπέιζμπολ και είναι γνωστός στον ελληνικό Τύπο ως «βασιλιάς των ακινήτων» λόγω των μεγάλων επενδύσεών του στον συγκεκριμένο τομέα, η ανταμοιβή μπορεί να είναι ορισμένες από τις πιο κερδοφόρες συμφωνίες μεταφοράς πετρελαίου που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Dynacom προσέφερε δεξαμενόπλοια προς ναύλωση με ημερήσιο κόστος έως και 440.000 δολάρια, δηλαδή τετραπλάσιο από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Μέχρι τις αρχές της Παρασκευής, ωστόσο, δεν είχε κλείσει κάποια συμφωνία.Σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται από το θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ιράν και Ομάν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το αμερικανικό ναυτικό θα προστατεύσει τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά, αν και ειδικοί σε ναυτικά ζητήματα επισημαίνουν ότι πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο εγχείρημα.

Το Ιράν έχει αποστείλει αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με την απειλή προς τα εμπορικά πλοία. Την Πέμπτη, η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.



Την ίδια ημέρα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στο βόρειο άκρο του Κόλπου. Αμερικανική ναυτιλιακή εταιρεία ανέφερε ότι ένα από τα δεξαμενόπλοιά της συγκλονίστηκε από έκρηξη.



Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες ελέγχουν συνολικά τον μεγαλύτερο στόλο δεξαμενόπλοιων στον κόσμο, γεγονός που δίνει σε εφοπλιστές όπως ο Προκοπίου ισχυρή επιρροή στην αγορά πετρελαίου αλλά και πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων της Ουάσιγκτον. Οι εταιρείες αυτές ναυλώνουν τα πλοία τους σε εμπορικούς οίκους ή πετρελαϊκές εταιρείες που τα χρησιμοποιούν για τη μεταφορά αργού πετρελαίου ανά τον κόσμο ή, σε σπανιότερες περιπτώσεις, για αποθήκευση στη θάλασσα.



Εφάμιλλος του Ωνάση και του Νιάρχου Στον 20ό αιώνα, οι θρυλικοί ανταγωνιστές της ελληνικής ναυτιλίας Αριστοτέλης Ωνάσης και Σταύρος Νιάρχος αποκόμισαν τεράστια κέρδη όταν η κρίση του Σουέζ εκτόξευσε τα ναύλα των δεξαμενόπλοιων. Αντίστοιχα, μέσα σε λίγες ώρες από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, πλοιοκτήτες στην Αθήνα επικοινώνησαν με εμπόρους πετρελαίου για να οργανώσουν μεταφορές από τη Βενεζουέλα σε περίπτωση χαλάρωσης των αμερικανικών κυρώσεων.



Ο Προκοπίου διαθέτει περισσότερα δεξαμενόπλοια από τους περισσότερους ανταγωνιστές του, ελέγχοντας περίπου 70 μέσω της Dynacom, σύμφωνα με βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετά από αυτά βρίσκονταν ήδη στον Περσικό Κόλπο όταν ξέσπασε η σύγκρουση, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης πλοίων Kpler.



Έκτοτε, ο Έλληνας εφοπλιστής έχει στείλει μέσω των Στενών τρία δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού και δύο πλοία μεταφοράς διυλισμένων προϊόντων όπως βενζίνη.



Πιθανός ωφελημένος από τον αποκλεισμό είναι και μια νοτιοκορεατική εταιρεία που αγόρασε πρόσφατα δεκάδες δεξαμενόπλοια και είχε ήδη τοποθετήσει ορισμένα στον Κόλπο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Η Sinokor φέρεται να έχει ναυλώσει αρκετά από αυτά στον κρατικό παραγωγό πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Adnoc, ως πλωτές μονάδες αποθήκευσης με ημερήσιο κόστος έως και 500.000 δολάρια. Εκπρόσωπος της εταιρείας δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Προκοπίου δραστηριοποιείται σε αγορές όπου άλλοι διστάζουν να επιχειρήσουν. Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, τα πλοία του παρέμειναν ενεργά στη ρωσική αγορά τους τελευταίους μήνες. Η δραστηριότητα αυτή εξακολουθεί να είναι νόμιμη, όμως η αυστηρότερη εφαρμογή των κυρώσεων —σε συνδυασμό με τα υψηλά ναύλα που προσφέρονται αλλού— οδήγησε πολλούς άλλους Έλληνες πλοιοκτήτες να περιορίσουν την παρουσία τους πέρυσι.



Ένα από τα δεξαμενόπλοια της Dynacom που πέρασε αυτή την εβδομάδα τα Στενά, το Smyrni, είχε μόλις ολοκληρώσει μεταφορά αργού πετρελαίου από λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα προς την Ινδία.



Στις αρχές του πολέμου στην Ουκρανία, το Κίεβο επέκρινε τον Προκοπίου και άλλους εφοπλιστές για τη συμμετοχή τους στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι έτσι χρηματοδοτούνταν η πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.



Συνέβαλε στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης Παράλληλα, ωστόσο, ο ίδιος συνέβαλε και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η εταιρεία υγροποιημένου φυσικού αερίου του Προκοπίου ναύλωσε δύο πλωτούς τερματικούς σταθμούς εισαγωγής στη Γερμανία, όταν η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης προσπαθούσε να δημιουργήσει επειγόντως υποδομές για να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο.



«Οι κυρώσεις δεν λειτούργησαν ποτέ», είχε δηλώσει ο Προκοπίου σε ναυτιλιακό συνέδριο στην Αθήνα το 2022. «Οι Ιρανοί έγιναν ισχυρότεροι και πιο ανθεκτικοί, πιο αυτάρκεις. Οι Βενεζουελάνοι υπέφεραν, αλλά οι πλούσιοι πέρασαν καλά».

07.03.2026, 22:11