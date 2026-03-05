Το γεωπολιτικό ρίσκο βαραίνει τη Wall Street – Ισχυρές απώλειες για τον Dow Jones
Οι επενδυτές αγνοούν τα θετικά μάκρο και στρέφουν το βλέμμα τους στην κρίση στη Μέση Ανατολή, τις διαταραχές στις ροές του πετρελαίου και τις ευρύτατες αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά
Οι ισχυρές πιέσεις επέστρεψαν στους δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς η επενδυτική κοινότητα σταθμίζει τους αυξανόμενους κινδύνους από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εισέρχεται στην έκτη ημέρα του. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις δεδομένου και του ράλι των ενεργειακών τιμών, περιπλέκοντας τον σχεδιασμό της Fed και αναγκάζοντας τους traders να περιορίσουν την έκθεσή τους στο ρίσκο.
Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones δέχεται μεγάλο κύμα ρευστοποιήσεων σημειώνοντας πτώση 840 μονάδων ή 1,72% φτάνοντας στις 47.902 μονάδες. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,80% στις 6.814 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,57% στις 22.677 μονάδες.
Η βασική πηγή ανησυχίας εντοπίζεται στην αγορά ενέργειας, όπου οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν νέο άλμα. Το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύεται κατά 3%, ξεπερνώντας τα 76 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 83 δολάρια με κέρδη άνω του 2%. Η σταθεροποίηση της Τετάρτης αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς οι απειλές του Ιράν για κλιμάκωση των αντιποίνων κατά των αμερικανικών πληγμάτων συντηρούν την αβεβαιότητα.
Παρά τη δήλωση του Ιρανού διοικητή Αμίρ Χεϊνταρί ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, αναλυτές εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν εβδομάδες μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή ροή του πετρελαίου. Οι αναταράξεις αυτές ωθούν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία σε μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων ή αιτήματα για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων.
Στο γεωπολιτικό πεδίο, η μεταβλητότητα εντάθηκε μετά από πληροφορίες ότι το Ιράν δήλωσε έτοιμο να παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του με αντάλλαγμα ευνοϊκούς όρους. Ωστόσο, η έλλειψη ανταπόκρισης από την Ουάσινγκτον «εξανέμισε» την αρχική αισιοδοξία των αγορών. Την ίδια στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση διαμηνύει δια στόματος του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ότι οι ΗΠΑ επικρατούν αποφασιστικά στο πεδίο της μάχης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει τη χρήση στρατιωτικών συνοδειών για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επιβεβαίωσε ότι ο παγκόσμιος δασμός 15% πιθανότατα θα τεθεί σε ισχύ εντός της εβδομάδας, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας.
Τα μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη ενισχύουν την εικόνα μιας ανθεκτικής οικονομίας, γεγονός όμως που δίνει στη Fed περιθώρια να καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων. Η παραγωγικότητα και το κόστος εργασίας αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο το δ’ τρίμηνο του 2025, ενώ οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας παρέμειναν σταθερές στις 213.000, υποδηλώνοντας μία σταθερή αγορά εργασίας. Αυτή η δυναμική, σε συνδυασμό με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οδηγεί τους επενδυτές να μεταθέτουν τις προσδοκίες για την πρώτη μείωση επιτοκίων από τον Ιούλιο στον Σεπτέμβριο. Στην Ευρώπη, ο Γιοακίμ Νάγκελ της ΕΚΤ επιβεβαίωσε αυτό το κλίμα, δηλώνοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει μεγαλύτερη απειλή από την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.
Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, η εικόνα είναι μεικτή. Ο τεχνολογικός κλάδος, που ηγήθηκε της ανόδου στην χθεσινή συνεδρίαση, προσφέρει και σήμερα ορισμένα «αναχώματα» στις απώλειες. Η Broadcom σημειώνει άλμα άνω του 6% μετά τις εντυπωσιακές προβλέψεις για έσοδα 100 δισ. δολαρίων από μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης.
Εντυπωσιακή άνοδο 21% καταγράφει η Trade Desk λόγω πιθανής συνεργασίας με την OpenAI. Στον αντίποδα, οι ταξιδιωτικές μετοχές όπως η Delta Airlines και η Norwegian Cruise δέχονται πιέσεις λόγω του κόστους των καυσίμων, ενώ η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Kroger υποχωρεί μετά από απογοητευτικές προβλέψεις για την ετήσια κερδοφορία της.
Ενώ οι αμερικανικοί δείκτες επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με τις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας, η απειλή του «πετρελαίου στα 100 δολάρια» και οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού -ειδικά στα υλικά για κατασκευή ημιαγωγών- παραμένουν οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX ενισχύεται, αντανακλώντας την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών, που πλέον αναμένουν την κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση (non-farm payrolls) την Παρασκευή, η οποία θα ρίξει περισσότερο «φως» στα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής.
