Το μεσημέρι οι ανακοινώσεις Θεοδωρικάκου μετά την σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την ακρίβεια
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Κυριάκος Μητσοτάκης Σούπερ μάρκετ Τάκης Θεοδωρικάκος Ακρίβεια

Το μεσημέρι οι ανακοινώσεις Θεοδωρικάκου μετά την σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι βασικός στόχος της κυβέρνησης - Στις 14:00 οι ανακοινώσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο

Το μεσημέρι οι ανακοινώσεις Θεοδωρικάκου μετά την σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την ακρίβεια
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Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη της κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο την συγκράτηση των τιμών στα Σούπερ μάρκετ

Συγκεκριμένα, στην σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη συμμετείχε επίσης ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη.

Από την άλλη στη σύσκεψη βρέθηκαν επίσης οι πρόεδροι του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο γενικός διευθυντής της ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς.

Ο υπουργός Ανάπτυξης θα κάνει δηλώσεις για το αποτέλεσμα της σύσκεψης στις 14:00 από το υπουργείο.
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