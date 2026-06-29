Το μεσημέρι οι ανακοινώσεις Θεοδωρικάκου μετά την σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την ακρίβεια
Το μεσημέρι οι ανακοινώσεις Θεοδωρικάκου μετά την σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την ακρίβεια
Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι βασικός στόχος της κυβέρνησης - Στις 14:00 οι ανακοινώσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο
Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη της κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο την συγκράτηση των τιμών στα Σούπερ μάρκετ.
Συγκεκριμένα, στην σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη συμμετείχε επίσης ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη.
Από την άλλη στη σύσκεψη βρέθηκαν επίσης οι πρόεδροι του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο γενικός διευθυντής της ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς.
Ο υπουργός Ανάπτυξης θα κάνει δηλώσεις για το αποτέλεσμα της σύσκεψης στις 14:00 από το υπουργείο.
Συγκεκριμένα, στην σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη συμμετείχε επίσης ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη.
Από την άλλη στη σύσκεψη βρέθηκαν επίσης οι πρόεδροι του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο γενικός διευθυντής της ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς.
Ο υπουργός Ανάπτυξης θα κάνει δηλώσεις για το αποτέλεσμα της σύσκεψης στις 14:00 από το υπουργείο.
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