Fais: Βλέπει νέες δραστηριότητες και brands
Fais: Βλέπει νέες δραστηριότητες και brands
Αυξημένες κατά 13% οι πωλήσεις στο α’ εξάμηνο – Ενδιαφέρον για projects στον τουρισμό – Ανοίγουν νέα καταστήματα
Σταθερά σε αναζήτηση νέων εμπορικών σημάτων, για να ενισχυθεί το χαρτοφυλάκιό του, αλλά και νέων δραστηριοτήτων με έμφαση στον τουρισμό, βρίσκεται η διοίκηση του Ομίλου Fais, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επί του παρόντος δεδομένες συμφωνίες.
Όπως ανέφερε η διοίκηση στο πλαίσιο της σημερινής Γενικής Συνέλευσης εξετάζονται νέα projects, και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αξιοποίηση παραθαλάσσιου ακινήτου, 170 στρεμμάτων στην Αγία Πελαγία στην Κρήτη, για τουριστικό project.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Όπως ανέφερε η διοίκηση στο πλαίσιο της σημερινής Γενικής Συνέλευσης εξετάζονται νέα projects, και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αξιοποίηση παραθαλάσσιου ακινήτου, 170 στρεμμάτων στην Αγία Πελαγία στην Κρήτη, για τουριστικό project.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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