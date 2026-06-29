Fais: Βλέπει νέες δραστηριότητες και brands
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Fais: Βλέπει νέες δραστηριότητες και brands

Αυξημένες κατά 13% οι πωλήσεις στο α’ εξάμηνο – Ενδιαφέρον για projects στον τουρισμό – Ανοίγουν νέα καταστήματα

Fais: Βλέπει νέες δραστηριότητες και brands
Νίκος Χρυσικόπουλος
Σταθερά σε αναζήτηση νέων εμπορικών σημάτων, για να ενισχυθεί το χαρτοφυλάκιό του, αλλά και νέων δραστηριοτήτων με έμφαση στον τουρισμό, βρίσκεται η διοίκηση του Ομίλου Fais, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επί του παρόντος δεδομένες συμφωνίες.

Όπως ανέφερε η διοίκηση στο πλαίσιο της σημερινής Γενικής Συνέλευσης εξετάζονται νέα projects, και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αξιοποίηση παραθαλάσσιου ακινήτου, 170 στρεμμάτων στην Αγία Πελαγία στην Κρήτη, για τουριστικό project.

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Νίκος Χρυσικόπουλος
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