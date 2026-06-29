Πρόταση της Aktor στη Motor Oil για εξαγορά του 75% της Ηλέκτωρ και Thalis

Στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων, όπου αναμένεται να «τρέξει» ο επόμενος κύκλος μεγάλων έργων ΣΔΙΤ, στρέφει τώρα το βλέμμα της η AKTOR.Ο όμιλος ανακοίνωσε ότι υπέβαλε πρόταση προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS, εγκαινιάζοντας περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων. Η ενδεχόμενη συμφωνία έρχεται να συμπληρώσει το σχέδιο μετασχηματισμού της AKTOR σε όμιλο υποδομών με ισχυρή παρουσία σε δραστηριότητες που παράγουν σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές.Η ΗΛΕΚΤΩΡ και η THALIS που σήμερα βρίσκονται στον έλεγχο της Motor Oil δραστηριοποιούνται στην πράσινη ενέργεια. Συγκεκριμένα, η «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η «THALIS E.S. Α.Ε.» δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.Κατόπιν της υποβολής της πρότασης, τα δύο μέρη συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).