ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Καμπανάκι για ενέργεια, μεταφορικά και ασφάλιστρα από την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Καμπανάκι για ενέργεια, μεταφορικά και ασφάλιστρα από την κρίση στη Μέση Ανατολή
Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη ζήτηση το 2026 αλλά περιορισμένη ορατότητα λόγω γεωπολιτικών εντάσεων - Οι δασμοί των ΗΠΑ που αναστάτωσαν την αγορά scrap στην Ευρώπη και η ώθηση από τα data centers - Φρένο στις επενδύσεις, τι είπε η διοίκηση στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές
Τον κίνδυνο νέων αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος, στα μεταφορικά και στα ασφάλιστρα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή επισήμανε η διοίκηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025.
Απαντώντας σε ερωτήσεις του newmoney, ο αναπληρωτής οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Άγγελος Γιαζιτζόγλου, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν έχει καταγραφεί άμεση επίπτωση στις δραστηριότητες της εταιρείας, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται στενά καθώς η εξέλιξη των γεωπολιτικών εντάσεων μπορεί να επηρεάσει το λειτουργικό κόστος της βιομηχανίας. Δεδομένου ότι περίπου το 90% των πωλήσεων του ομίλου κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού και το πελατολόγιό του εκτείνεται σε περισσότερες από 100 χώρες, οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τη δραστηριότητά του.
«Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο γεωπολιτικού κινδύνου και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυξημένα μεταφορικά και ασφάλιστρα, καθώς και πιθανές νέες διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Απαντώντας σε ερωτήσεις του newmoney, ο αναπληρωτής οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Άγγελος Γιαζιτζόγλου, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν έχει καταγραφεί άμεση επίπτωση στις δραστηριότητες της εταιρείας, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται στενά καθώς η εξέλιξη των γεωπολιτικών εντάσεων μπορεί να επηρεάσει το λειτουργικό κόστος της βιομηχανίας. Δεδομένου ότι περίπου το 90% των πωλήσεων του ομίλου κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού και το πελατολόγιό του εκτείνεται σε περισσότερες από 100 χώρες, οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τη δραστηριότητά του.
«Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο γεωπολιτικού κινδύνου και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυξημένα μεταφορικά και ασφάλιστρα, καθώς και πιθανές νέες διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα