ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Καμπανάκι για ενέργεια, μεταφορικά και ασφάλιστρα από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη ζήτηση το 2026 αλλά περιορισμένη ορατότητα λόγω γεωπολιτικών εντάσεων - Οι δασμοί των ΗΠΑ που αναστάτωσαν την αγορά scrap στην Ευρώπη και η ώθηση από τα data centers - Φρένο στις επενδύσεις, τι είπε η διοίκηση στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές