Σε ελεύθερη πτώση το Χρηματιστήριο Αθηνών, «βουτιά» άνω του 4% για τον Γενικό Δείκτη

Ανελέητο «σφυροκόπημα» δέχεται (και) σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο , καθώς τα «σύννεφα» του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν σκεπάζουν τις παγκόσμιες αγορές, μαζί και την Αθήνα. Οι επενδυτές προσπαθούν να «χωνέψουν» τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να κρατήσει περισσότερο από τις τέσσερις με πέντε εβδομάδες που είχε υπολογίσει. Πρόσθετες πιέσεις ασκεί το ξέφρενο ράλι στις τιμές του πετρελαίου, ειδικά μετά το «πάγωμα» των διελεύσεων στα Στενά του Ορμούζ.Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τρίτης (3/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -4,41% και διαπραγματεύεται στις 2.103,95 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.075,75 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.166,45 μονάδες. Πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων 11 μηνών και συγκεκριμένα από τις 7 Απριλίου (-7,43%). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που παραμείνει κάτω από τις 2.120 μονάδες, το ΧΑ θα «σβήσει» τα φετινά του κέρδη. Απώλειες άνω του -3% κατέγραψε χθες η Λεωφόρος Αθηνών , πραγματοποιώντας τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων 11 μηνών, στον απόηχο της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.200 μονάδες και σε χαμηλό διμήνου, με αποτέλεσμα η φετινή απόδοση να περιορίζεται πλέον σε περίπου +3,8%.

Τα ετήσια αποτελέσματα για την περσινή χρήση ανακοίνωσε η Optima bank πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ μετά τη λήξη της συνεδρίασης σειρά έχει η ElvalHalcor. Τις οικονομικές τους επιδόσεις θα δημοσιοποιήσουν την Τετάρτη (4/3) η Cenergy και η Lamda Development και την Πέμπτη (5/3) η CrediaBank. Σήμερα πραγματοποιείται η Capital Markets Day της Τράπεζας Κύπρου, ενώ ανάλογη εκδήλωση θα λάβει χώρα την ερχόμενη Πέμπτη για την Τράπεζα Πειραιώς.

Πρεμιέρα για τις αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας, καθώς η DBRS θα δώσει τον χρησμό της την Παρασκευή 6 Μαρτίου. Ο καναδικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό trend. Μία εβδομάδα αργότερα (13/3) θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της η Moody’s (Baa3 με σταθερό outlook) και στις 20 Μαρτίου θα ακολουθήσει η Scope Ratings («BBB» με θετικό outlook).

Βουτιά 5% για τις τράπεζες



Κατά -5,7% διολισθαίνει σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στις 2.296,42 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -4,77% στις 5.329,44 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει -4,5% στις 2.561 μονάδες.



Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 273,32 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,4 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο άνω των 40 εκατ. ευρώ κάνουν η Alpha Bank και η Πειραιώς. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 144,95 δισ. ευρώ. Απώλειες καταγράφουν 112 μετοχές, έναντι μόλις 4 που ενισχύονται και 9 που παραμένουν χωρίς μεταβολή.



Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική οπισθοχωρεί κατά -6,8%, η Eurobank κατά -6,2%, η Πειραιώς κατά -5,6% και η Alpha Bank κατά -5%. Η Τράπεζα Κύπρου χάνει -2,7%, η CrediaBank -2,8% και η Optima bank -6%.

Νέο «κύμα» πωλήσεων στις διεθνείς αγορές