Πολεμικό sell off στο Χρηματιστήριο: Απώλειες 3,36% για τον Γενικό Δείκτη, «βουτιά» 5% για τις τράπεζες

Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή άσκησε ισχυρότατες πιέσεις στη Λεωφόρο Αθηνών - Στις 2.200 μονάδες ο ΓΔ και σε χαμηλό δύο μηνών - Η χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο του 2025 - Μόλις 7 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο