Πολεμικό sell off στο Χρηματιστήριο: Απώλειες 3,36% για τον Γενικό Δείκτη, «βουτιά» 5% για τις τράπεζες
Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή άσκησε ισχυρότατες πιέσεις στη Λεωφόρο Αθηνών - Στις 2.200 μονάδες ο ΓΔ και σε χαμηλό δύο μηνών - Η χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο του 2025 - Μόλις 7 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο
Σε κλοιό ρευστοποιήσεων βρέθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την πρώτη συνεδρίαση του Μαρτίου, καθώς δέχθηκε ισχυρό πλήγμα λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Όλες οι μετοχές έκλεισαν στο «κόκκινο», με εξαίρεση μόλις 7 μετοχές, εκ των οποίων και τα διυλιστήρια (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY) που σημείωσαν άνοδο καθώς επωφελήθηκαν από το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. «Βουτιά» -5% κατέγραψαν οι τράπεζες, ενώ έντονες πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι ενεργοβόρες βιομηχανίες και ο κλάδος των αερομεταφορών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (2/3), ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε «βουτιά» 76,62 μονάδων ή -3,36% και έκλεισε στις 2.200,98 μονάδες, ενώ έφτασε έως τις 2.187,29 μονάδες (απώλειες σχεδόν -4%) στα χαμηλά ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.271,25 μονάδες. Πρόκειται για τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων 11 μηνών και συγκεκριμένα από τις 7 Απριλίου (-7,43%). Παράλληλα, ο ΓΔ σημείωσε αρνητικό ρεκόρ δύο μηνών, καθώς έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Ιανουαρίου (2.163,88 μονάδες). Σε +3,79% ανέρχεται πλέον η φετινή απόδοση του ΧΑ.
Γεωπολιτικό «σεισμό» έχει προκαλέσει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων στη χώρα συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις κατά του Ισραήλ και αρκετών άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, όπως το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σημειώνεται ότι η Ουάσιγκτον έχει δεσμευθεί για περαιτέρω δράση κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υποσχέθηκε νέα αντίποινα.
Οι αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα και εκφράζουν τους φόβους τους για ολοκληρωτικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Με απώλειες κοντά στο -1% ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street, πέριξ του -2% διολισθαίνουν τα χρηματιστήρια σε Φρανκφούρτη, Παρίσι, Μιλάνο και Μαδρίτη, ενώ οι τιμές του πετρελαίου «εκτοξεύονται» πάνω από +6%.
Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων – Πρεμιέρα για τις αξιολογήσεις
Γεμάτη είναι η ατζέντα της τρέχουσας εβδομάδας από ανακοινώσεις αποτελεσμάτων για την χρήση 2025. Μετά την ολοκλήρωση των σημερινών συναλλαγών θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη ο ΟΠΑΠ, η Noval Property, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Mermeren Kombinat. Την Τρίτη (3/3) σειρά έχουν η ElvalHalcor και η Optima bank, την Τετάρτη (4/3) η Cenergy και η Lamda Development και την Πέμπτη (5/3) η CrediaBank.
Παράλληλα, την Πέμπτη 5 Μαρτίου είναι προγραμματισμένη η Capital Markets Day της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ την Τρίτη 3 Μαρτίου θα έχει προηγηθεί η αντίστοιχη εκδήλωση από την Τράπεζα Κύπρου. Την Παρασκευή (6/3) η DBRS θα ανοίξει την αυλαία των φετινών αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας, με τον καναδικό οίκο να βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό trend. Μία εβδομάδα αργότερα (13/3) θα ακολουθήσει η Moody’s (Baa3 με σταθερό outlook) και στις 20 Μαρτίου σειρά έχει η Scope Ratings («BBB» με θετικό outlook).
Ασκήσεις ψυχραιμίας στη Wall Street – Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές
Στάση αναμονής κρατούν οι αμερικανικές αγορές για την εξέλιξη της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Παρά την αρχική πτώση κατά περίπου -1%, οι βασικοί δείκτες της Wall Street έχουν περιορίσει τις απώλειές τους μεταξύ -0,2% και -0,3%. Επιπλέον, πυροδοτήθηκε ράλι στις τιμές του πετρελαίου και μια γενικευμένη φυγή από περιουσιακά στοιχεία (assets) υψηλού κινδύνου.
Στο «κόκκινο» διαπραγματεύονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες μετά το «πάγωμα» της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες -1,6%, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -1,4%, ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά -2,1% και ο γερμανικός DAX κατά -2,4%. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 χάνει -2,8% και ο ιταλικός FTSE MIB -2%. Μεικτή εικόνα παρουσίασαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με κέρδη για τις κινεζικές μετοχές και απώλειες σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ.
